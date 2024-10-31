https://sarabic.ae/20241031/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للمساعدة-في-إحلال-السلام-بين-لبنان-وإسرائيل-1094341481.html

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساعدة في إحلال السلام بين لبنان وإسرائيل

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساعدة في إحلال السلام بين لبنان وإسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة للمساعدة في إحلال السلام بين لبنان وإسرائيل وتعمل على ذلك، بما في ذلك في... 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T07:09+0000

2024-10-31T07:09+0000

2024-10-31T07:09+0000

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وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك مقترحات بأن تصبح روسيا ضامنة لاتفاق محتمل بين لبنان وإسرائيل: "بالنسبة للبنان فنحن على تواصل مع الجميع. لم أسمع مثل هذه المقترحات".وتابع: "نحن، بطبيعة الحال، على استعداد لتقديم مساهمتنا في إحلال السلام والاستقرار. وهذا يتطلب اتفاقيات مقبولة للطرفين حتى لا يتم المساس بمصالح الأطراف".وقال بوغدانوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أجرينا اتصالات مع كل من الإسرائيليين وحماس بخصوص إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم المواطنين الروس الذين لا يزالون بين الرهائن. سفارتانا في الدوحة وتل أبيب تعملان بنشاط كبير، وسنواصل هذا العمل".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار، أن إسرائيل، بمشاركة الولايات المتحدة، تتفاوض بنشاط على تسوية الوضع مع لبنان، وهي مهتمة بأن تلعب روسيا دورًا خاصًا في ضمان الامتثال للاتفاقية المستقبلية.أما العنصر الثاني، بحسب الصحيفة، فهو إنشاء آلية دولية لمراقبة الالتزام بهذه الاتفاقيات وتسجيل الانتهاكات من قبل أي من الأطراف، وتحتفظ إسرائيل بحق التصرف بشكل مستقل في حال ظهور قوات "حزب الله" في جنوب لبنان، بشرط عدم تمكن الجيش اللبناني واليونيفيل من القضاء على التهديد.وكتبت الصحيفة "واينت" نقلا عن مصدر، أن المرحلة الثالثة تشمل منع "حزب الله" من إعادة التسلح، وهو ما يعني أيضا عدم وجود شحنات عسكرية جوا أو برا أو بحرا.

https://sarabic.ae/20241031/الخارجية-الروسية-روسيا-تعمل-مع-حماس-وإسرائيل-من-أجل-إطلاق-سراح-الرهائن-1094338839.html

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