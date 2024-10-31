https://sarabic.ae/20241031/القوات-الروسية-تستهدف-تجمعا-تابعا-لقوات-كييف-بمقاطعة-خاركوف-كانوا-مختبئين-في-ملجأ-1094363503.html

القوات الروسية تستهدف تجمعا تابعا لقوات كييف بمقاطعة خاركوف كانوا مختبئين في ملجأ

القوات الروسية تستهدف تجمعا تابعا لقوات كييف بمقاطعة خاركوف كانوا مختبئين في ملجأ

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت باستخدام منظومات قاذفات اللهب الثقيلة، تحشدات لقوات كييف كانت تتمركز في مخبأ بمقاطعة... 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T15:44+0000

2024-10-31T15:44+0000

2024-10-31T15:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية، أنه "خلال أنشطة الاستطلاع، اكتشف عسكريون من مجموعة قوات "الشمال" الروسية في منطقة فولشانسك بمقاطعة خاركوف، تراكمًا لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية في ملجأ".وقام طاقم نظام قاذف اللهب الثقيل التابع لمجموعة سيفر بتدمير أفراد المسلحين الأوكرانيين الذين كانوا في الملجأ، وفقا للدفاع الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة ياسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الدفاع: "تمكنت وحدات من مجموعة "الشرق" من القوات الروسية نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة بتحرير بلدة ياسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 جندي ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست سيارات".وأوضح البيان أن "قوات مجموعة "المركز" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وصدت القوا ت الروسية 11 هجومًا مضادًا أوكرانيا، وفقد العدو ما يصل إلى 565 عسكريًا وخمس مركبات قتالية مدرعة وسيارتين، وعددا من المدافع الميدانية".وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وتم صد ستة هجمات مضادة شنتها مجموعات أوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 610 عسكريين، و5 مركبات وعدد من المدافع ومحطتي حرب إلكترونية ومحطتي رادار أمريكيتين مضادتين للبطارية، وتم تدمير 3 مستودعات ميدانية للذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 11 صاروخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وقنبلتين موجهتين من طراز"هامر" و95 طائرة مسيرة".

https://sarabic.ae/20241031/تحييد-أكثر-من-100-عسكري-أوكراني-وتدمير-4-معاقل-أثناء-استهداف-مواقع-لقوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-1094347370.html

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روسيا, رصد عسكري