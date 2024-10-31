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الجيش الروسي يحرر بلدة ياسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241031/تعاون-عسكري-سعودي-مغربي-يقدم-للرباط-فائدة-دفاعية-مهمة-1094348280.html
تعاون عسكري سعودي مغربي يقدم للرباط فائدة دفاعية مهمة
تعاون عسكري سعودي مغربي يقدم للرباط فائدة دفاعية مهمة
سبوتنيك عربي
بحث المفتش العام للقوات المسلحة المغربية محمد بريظ، مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، فياض الرويلي، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T09:58+0000
2024-10-31T09:58+0000
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وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، في بيان لها، إن المسؤولين العسكريين التقوا في الرباط، مشيرة إلى أن "المباحثات تناولت فرص تطوير محاور التعاون العسكري وسبل تعزيزها"، حسب صحيفة "هيسبريس" المغربية.وعبر المسؤولان، خلال اللقاء، عن "ارتياحهما للحصيلة الإيجابية للتعاون العسكري بين البلدين، والذي يشمل على الخصوص التكوين (التدريب) وتبادل الزيارات".ويستند التعاون الأمني بين البلدين، إلى اتفاق للتعاون العسكري والتقني وقع في ديسمبر/ كانون الأول 2015، ويشمل مجالات التدريب وصناعة الدفاع والدعم اللوجستي ونقل الخبرة العسكرية، والخدمات الطبية العسكرية وتبادل الزيارات.ووقع المغرب والسعودية، العام الماضي، اتفاقية لتطوير التعاون الأمني بين المملكتين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن بيان لمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية أنه وقع على الاتفاقية مديرها عبد اللطيف حموشي، ونائب رئيس أمن الدولة السعودي الوزير عبد الله العويس.واستقبل حموشي، العويس الذي يجري زيارة إلى الرباط على رأس وفد يضم مسؤولين وخبراء في مجال الأمن.وذكرت المديرية المغربية أن الزيارة تأتي في إطار الرغبة المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي بما يضمن أمن المملكتين وسلامة مواطنيهما.وقال البيان إن المؤسستين تتطلعان لتطوير التعاون الأمني والاستخباراتي وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.وأوضح أن الهدف من ذلك هو حرمان التنظيمات الإرهابية من كل قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد للتمويل.
https://sarabic.ae/20221018/بوريطة-يؤكد-وقوف-المغرب-مع-السعودية-في-كل-القرارات-التي-تتخذها-وخاصة-أسواق-الطاقة-1069169547.html
https://sarabic.ae/20230425/إعلام-المغرب-تقيم-نقطة-تجميع-لرعاياها-في-بورتسودان-تمهيدا-لإجلائهم-بحرا-إلى-جدة-السعودية-1076277818.html
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رصد عسكري, أخبار المغرب اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
رصد عسكري, أخبار المغرب اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

تعاون عسكري سعودي مغربي يقدم للرباط فائدة دفاعية مهمة

09:58 GMT 31.10.2024
© AP Photo / Karim Selmaouiالجيش المغربي
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Karim Selmaoui
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بحث المفتش العام للقوات المسلحة المغربية محمد بريظ، مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، فياض الرويلي، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، في بيان لها، إن المسؤولين العسكريين التقوا في الرباط، مشيرة إلى أن "المباحثات تناولت فرص تطوير محاور التعاون العسكري وسبل تعزيزها"، حسب صحيفة "هيسبريس" المغربية.
وعبر المسؤولان، خلال اللقاء، عن "ارتياحهما للحصيلة الإيجابية للتعاون العسكري بين البلدين، والذي يشمل على الخصوص التكوين (التدريب) وتبادل الزيارات".
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
بوريطة يؤكد وقوف المغرب مع السعودية في كل القرارات التي تتخذها وخاصة أسواق الطاقة
18 أكتوبر 2022, 06:56 GMT
ويستند التعاون الأمني بين البلدين، إلى اتفاق للتعاون العسكري والتقني وقع في ديسمبر/ كانون الأول 2015، ويشمل مجالات التدريب وصناعة الدفاع والدعم اللوجستي ونقل الخبرة العسكرية، والخدمات الطبية العسكرية وتبادل الزيارات.
ووقع المغرب والسعودية، العام الماضي، اتفاقية لتطوير التعاون الأمني بين المملكتين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن بيان لمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية أنه وقع على الاتفاقية مديرها عبد اللطيف حموشي، ونائب رئيس أمن الدولة السعودي الوزير عبد الله العويس.
واستقبل حموشي، العويس الذي يجري زيارة إلى الرباط على رأس وفد يضم مسؤولين وخبراء في مجال الأمن.
وذكرت المديرية المغربية أن الزيارة تأتي في إطار الرغبة المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي بما يضمن أمن المملكتين وسلامة مواطنيهما.
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
إعلام: المغرب يقيم نقطة تجميع لرعاياها في "بورتسودان" تمهيدا لإجلائهم بحرا إلى "جدة السعودية"
25 أبريل 2023, 15:41 GMT
وقال البيان إن المؤسستين تتطلعان لتطوير التعاون الأمني والاستخباراتي وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو حرمان التنظيمات الإرهابية من كل قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد للتمويل.
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