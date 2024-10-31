https://sarabic.ae/20241031/رئيس-اتحاد-بلديات-منطقة-دير-الأحمر-لـسبوتنيك-نطالب-بتحرك-الحكومة-سريعًا--لتلبية-احتياجات-النازحين-1094360178.html

رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر لـ"سبوتنيك": نطالب بتحرك الحكومة سريعًا لتلبية احتياجات النازحين

رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر لـ"سبوتنيك": نطالب بتحرك الحكومة سريعًا لتلبية احتياجات النازحين

سبوتنيك عربي

أكد رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر اللبنانية، جان فخري، أنّ "المنطقة تستضيف نحو 12 ألف نازح"، مشيرًا إلى أنّ "الاتحاد يقوم بتأمين كافة مستلزماتهم". 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T14:08+0000

2024-10-31T14:08+0000

2024-10-31T14:08+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093166402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8e9e080eda7b93999596e2bc10d704e.jpg

وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هناك حوالي 2500 نازح يقيمون في مراكز الإيواء، بينما يتواجد ما بين 9000 و10000 نازح في المنازل". وأكد أنّ "الاتحاد يستجيب بشكل فعّال من خلال لجنة الطوارئ في دير الأحمر، حيث تم تلبية جميع حاجاتهم على صعيد الإيواء والأمور المعيشية".وأشار فخري إلى أنّ "المنطقة واجهت كارثة جديدة بعد إنذار منطقة بعلبك، مما أدى إلى زحف الآلاف مجددًا إلى دير الأحمر وخلق حالة من الارتباك". ولفت إلى أنّ "الاتحاد يعمل على استدراك كل المعوقات التي قد تواجههم، حيث يحاولون تلبية كل الحاجات للموجة الجديدة من النازحين".وعبر عن أنّ "المنطقة تأمّنت لناحية مستلزمات التدفئة والاحتياجات الأساسية، لكنهم لم يتمكنوا من تأمين الإيواء الكافي في المنازل أو المراكز". وذكر أنّ "دير الأحمر تعتبر الأقرب إلى قرى وبلدات بعلبك، مما يزيد من الضغط على الموارد المحلية".وأشار فخري إلى أنّ "الاستجابة الكاملة لهذه الأزمة تتطلب وقتًا"، مؤكدًا على ضرورة أن "تبدأ لجنة الطوارئ في السرايا الحكومي بتلبية النداءات التي أطلقها الاتحاد". ودعا إلى "وجود مقاربة جديدة وخطة طوارئ فعالة للتعامل مع الوضع المتفاقم في المنطقة"، مطالبًا "بتحرك سريع لتلبية احتياجات النازحين المتزايدة".

https://sarabic.ae/20241031/خمسة-قتلى-في-قصف-لـحزب-الله-على-إسرائيل---عاجل-1094353676.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك