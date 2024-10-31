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5 قتلى في قصف لـ"حزب الله" على إسرائيل
5 قتلى في قصف لـ"حزب الله" على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، مقتل "5 أشخاص جراء سقوط قذيفة من لبنان في بلدة المطلة في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل". 31.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "القتلى الخمسة في المطلة 4 عمال أجانب وإسرائيلي، وذلك إثر سقوط صواريخ انطلقت من لبنان".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي "رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان في الرشقة الأخيرة باتجاه الجليل الأعلى"، مؤكدا أنه اعترض عددا منها.وكانت وسائل إعلام لبنانية أعلنت، في وقت سابق اليوم، "مقتل عسكري في الجيش اللبناني بعد استهداف دراجته النارية على طريق العامرية".وقالت قناة "LBCI" اللبنانية، إن العسكري اللبناني قتل نتيجة استهداف إسرائيلي لدراجته النارية على طريق العامرية الناقورة جنوبي البلاد".وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، نحو 2792 شخصا، علاوة على 12486 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
https://sarabic.ae/20241031/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للمساعدة-في-إحلال-السلام-بين-لبنان-وإسرائيل-1094341481.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم

5 قتلى في قصف لـ"حزب الله" على إسرائيل

11:17 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 11:35 GMT 31.10.2024)
© AP Photo / Hussein Mallaأثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان، 16 أكتوبر 2024
أثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان، 16 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، مقتل "5 أشخاص جراء سقوط قذيفة من لبنان في بلدة المطلة في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "القتلى الخمسة في المطلة 4 عمال أجانب وإسرائيلي، وذلك إثر سقوط صواريخ انطلقت من لبنان".
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي "رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان في الرشقة الأخيرة باتجاه الجليل الأعلى"، مؤكدا أنه اعترض عددا منها.
وكانت وسائل إعلام لبنانية أعلنت، في وقت سابق اليوم، "مقتل عسكري في الجيش اللبناني بعد استهداف دراجته النارية على طريق العامرية".
وقالت قناة "LBCI" اللبنانية، إن العسكري اللبناني قتل نتيجة استهداف إسرائيلي لدراجته النارية على طريق العامرية الناقورة جنوبي البلاد".
وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
جنود إسرائيليون أثناء عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
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وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، نحو 2792 شخصا، علاوة على 12486 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
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