https://sarabic.ae/20241031/مقتل-جندي-في-الجيش-اللبناني-جراء-استهداف-إسرائيلي-لدراجته-جنوبي-البلاد-1094350574.html
مقتل جندي في الجيش اللبناني جراء استهداف إسرائيلي لدراجته جنوبي البلاد
مقتل جندي في الجيش اللبناني جراء استهداف إسرائيلي لدراجته جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، "مقتل عسكري في الجيش اللبناني بعد استهداف دراجته النارية على طريق العامرية". 31.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت قناة "LBCI" اللبنانية، إن العسكري اللبناني قتل نتيجة استهداف إسرائيلي لدراجته النارية على طريق العامرية الناقورة جنوبي البلاد".وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، نحو 2792 شخصا علاوة على 12486 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مقتل جندي في الجيش اللبناني جراء استهداف إسرائيلي لدراجته جنوبي البلاد
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، "مقتل عسكري في الجيش اللبناني بعد استهداف دراجته النارية على طريق العامرية".