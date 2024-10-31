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السيسي يحذر من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي
السيسي يحذر من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على "أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا وضرورة عدم إعاقة عملها". 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T08:32+0000
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وخلال استقباله رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، أكد السيسي على "أهمية تطبيق حل الدولتين كونه مسار تحقيق السلام والأمن في المنطقة"، كما أكد أهمية التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه، ويحمي استقراره وأمن شعبه.وحذر الرئيس المصري، خلال اللقاء، من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي بما له من تداعيات جسيمة على شعوب المنطقة كافة.وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "اللقاء تناول مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في غزة، وسبل دفع المفاوضات قدماً للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للمحتجزين، والنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية باعتباره أولوية قصوى لمصر في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع"، كما شهد اللقاء أيضا التطرق إلى الأوضاع في لبنان، وكذا التصعيدات المتبادلة التي شهدتها المنطقة مؤخرا.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، نحو 2792 شخصا علاوة على 12486 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241027/مكتب-بري-ينفي-ما-نسب-له-عن-موافقة-حزب-الله-على-فصل-مفاوضات-لبنان-عن-غزة-1094221370.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

السيسي يحذر من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي

08:32 GMT 31.10.2024
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على "أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا وضرورة عدم إعاقة عملها".
وخلال استقباله رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، أكد السيسي على "أهمية تطبيق حل الدولتين كونه مسار تحقيق السلام والأمن في المنطقة"، كما أكد أهمية التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه، ويحمي استقراره وأمن شعبه.
وحذر الرئيس المصري، خلال اللقاء، من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي بما له من تداعيات جسيمة على شعوب المنطقة كافة.
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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "اللقاء تناول مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في غزة، وسبل دفع المفاوضات قدماً للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للمحتجزين، والنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية باعتباره أولوية قصوى لمصر في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع"، كما شهد اللقاء أيضا التطرق إلى الأوضاع في لبنان، وكذا التصعيدات المتبادلة التي شهدتها المنطقة مؤخرا.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، نحو 2792 شخصا علاوة على 12486 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
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