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https://sarabic.ae/20241031/رسميا-اتحاد-الكرة-المصري-يعاقب-لاعبي-الزمالك-الثلاثة-بسبب-أحداث-الإمارات--1094369272.html
رسميا... اتحاد الكرة المصري يعاقب لاعبي الزمالك الثلاثة بسبب أحداث الإمارات
رسميا... اتحاد الكرة المصري يعاقب لاعبي الزمالك الثلاثة بسبب أحداث الإمارات
سبوتنيك عربي
قرر اتحاد الكرة المصري، توقيع عقوبات على ثلاثي نادي الزمالك على خلفية أحداث مباراة بيراميدز والزمالك في نصف نهائي السوبر المصري. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T19:14+0000
2024-10-31T19:14+0000
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وذلك بعدما ألقي القبض على الثلاثي عبد الواحد السيد، نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي بسبب أحداث الشغب التي وقعت خلال المباراة، قبل أن يتدخل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وأصدر قرارا بالعفو عن اللاعبين، مما سمح لهم بالعودة إلى القاهرة.وذكر اتحاد الكرة في بيانه العقوبات الموقعة بسبب الحادث، وهي تغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي، وإيقاف عبد الواحد السيد مدير الكرة وثنائي الفريق مصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا 4 مباريات وتغريمهم 20 ألف جنيه.واختتم اتحاد الكرة البيان بتوضيح يفيد بأنه وفقًا للوائح، سيتم تنفيذ العقوبة في بطولة السوبر المصري، وبذلك، في حال استمرار هؤلاء اللاعبين أو عبد الواحد السيد ضمن صفوف الزمالك وتأهل الفريق الأبيض لخوض السوبر المصري، لن يتم السماح بمشاركتهم ضمن القائمة.
https://sarabic.ae/20241029/رئيس-الإمارات-ينهي-أزمة-ثلاثي-الزمالك-1094296905.html
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رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة

رسميا... اتحاد الكرة المصري يعاقب لاعبي الزمالك الثلاثة بسبب أحداث الإمارات

19:14 GMT 31.10.2024
© AP Photo / Ahmed Gamilجماهير نادي الزمالك المصري
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Ahmed Gamil
تابعنا عبر
قرر اتحاد الكرة المصري، توقيع عقوبات على ثلاثي نادي الزمالك على خلفية أحداث مباراة بيراميدز والزمالك في نصف نهائي السوبر المصري.
وذلك بعدما ألقي القبض على الثلاثي عبد الواحد السيد، نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي بسبب أحداث الشغب التي وقعت خلال المباراة، قبل أن يتدخل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وأصدر قرارا بالعفو عن اللاعبين، مما سمح لهم بالعودة إلى القاهرة.
محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
مجتمع
رئيس الإمارات ينهي أزمة "ثلاثي الزمالك"
29 أكتوبر, 20:09 GMT
وذكر اتحاد الكرة في بيانه العقوبات الموقعة بسبب الحادث، وهي تغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي، وإيقاف عبد الواحد السيد مدير الكرة وثنائي الفريق مصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا 4 مباريات وتغريمهم 20 ألف جنيه.
واختتم اتحاد الكرة البيان بتوضيح يفيد بأنه وفقًا للوائح، سيتم تنفيذ العقوبة في بطولة السوبر المصري، وبذلك، في حال استمرار هؤلاء اللاعبين أو عبد الواحد السيد ضمن صفوف الزمالك وتأهل الفريق الأبيض لخوض السوبر المصري، لن يتم السماح بمشاركتهم ضمن القائمة.
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