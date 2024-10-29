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https://sarabic.ae/20241029/رئيس-الإمارات-ينهي-أزمة-ثلاثي-الزمالك-1094296905.html
رئيس الإمارات ينهي أزمة "ثلاثي الزمالك"
رئيس الإمارات ينهي أزمة "ثلاثي الزمالك"
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أمرا بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيرامدز... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T20:09+0000
2024-10-29T20:09+0000
مجتمع
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ويأتي العفو "انطلاقا من العلاقات الأخوية، التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصا من الرئيس الإماراتي على تعزيز الروابط الأخوية، التي تجمع الشعبين الشقيقين"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام). يأتي ذلك، بعدما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد الشاذلي، اليوم الثلاثاء، نجاح التنسيق مع دولة الإمارات لإنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك بأبو ظبي.ونقلت صحيفة الشروق، مساء اليوم الثلاثاء، عن الشاذلي أنه ينتظر خلال الساعات المقبلة الإعلان عن الانتهاء الكامل لأزمة ثلاثي الزمالك وعودة اللاعبين إلى القاهرة.وكانت محكمة أبوظبي الإماراتية، قررت حبس كل من عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لاعبا الفريق الكروي الأول لكرة القدم، لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم. وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أصدر القضاء الإماراتي حكمه رسميا على ثلاثي الزمالك نبيل عماد ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد بالحبس لمدة شهر مع غرامة قدرها 200 ألف درهم لكل فرد منهم.وحسب موقع "يلا كورة" جاء قرار الحبس نتيجة استخدام اللاعبين القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام بغرض إجباره على أداء عمل أو الامتناع عنه دون وجه حق، مشيرا أن ثلاثي الزمالك يمكنهم الاستئناف على الحكم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، فيما تُحسب الأيام التي قضوها في السجن من مدة العقوبة.يُذكر أن الواقعة تعود إلى مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات التي أقيمت في الفترة بين 20 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.حيث نشب خلاف بين لاعبي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي، وأحد المنظمين في استاد آل نهيان، فيما تدخل عبد الواحد السيد مديرة الكرة بالزمالك لاحقا في المشادة.وعقب توقيف اللاعبين من قبل السلطات الإماراتية، أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الواقعة، حيث أعرب فيه عن اعتذاره وتقديره لدولة الإمارات.وكان الزمالك قد خسر نهائي السوبر المصري في الإمارات أمام النادي الأهلي 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.
https://sarabic.ae/20241029/الحبس-والغرامة-القضاء-الإماراتي-يعلن-رسميا-عقوبة-لاعبي-الزمالك-الثلاثة-1094276060.html
https://sarabic.ae/20241022/الزمالك-المصري-يحاول-حل-أزمة-اللاعبين-المحتجزين-في-أبو-ظبي-قبل-عرضهما-على-النيابة-1094020930.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, رياضة, العالم العربي, أخبار الزمالك اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, رياضة, العالم العربي, أخبار الزمالك اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

رئيس الإمارات ينهي أزمة "ثلاثي الزمالك"

20:09 GMT 29.10.2024
© AP Photo / Andrew Harnikمحمد بن زايد
محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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أصدر رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أمرا بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيرامدز المصريين، والتي أقيمت في أبو ظبي يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويأتي العفو "انطلاقا من العلاقات الأخوية، التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصا من الرئيس الإماراتي على تعزيز الروابط الأخوية، التي تجمع الشعبين الشقيقين"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
يأتي ذلك، بعدما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد الشاذلي، اليوم الثلاثاء، نجاح التنسيق مع دولة الإمارات لإنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك بأبو ظبي.
ونقلت صحيفة الشروق، مساء اليوم الثلاثاء، عن الشاذلي أنه ينتظر خلال الساعات المقبلة الإعلان عن الانتهاء الكامل لأزمة ثلاثي الزمالك وعودة اللاعبين إلى القاهرة.
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
مجتمع
الحبس والغرامة... القضاء الإماراتي يعلن رسميا عقوبة لاعبي الزمالك الثلاثة
10:47 GMT
وكانت محكمة أبوظبي الإماراتية، قررت حبس كل من عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لاعبا الفريق الكروي الأول لكرة القدم، لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أصدر القضاء الإماراتي حكمه رسميا على ثلاثي الزمالك نبيل عماد ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد بالحبس لمدة شهر مع غرامة قدرها 200 ألف درهم لكل فرد منهم.
وحسب موقع "يلا كورة" جاء قرار الحبس نتيجة استخدام اللاعبين القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام بغرض إجباره على أداء عمل أو الامتناع عنه دون وجه حق، مشيرا أن ثلاثي الزمالك يمكنهم الاستئناف على الحكم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، فيما تُحسب الأيام التي قضوها في السجن من مدة العقوبة.
يُذكر أن الواقعة تعود إلى مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات التي أقيمت في الفترة بين 20 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
الزمالك المصري يحاول حل أزمة اللاعبين المحتجزين في أبو ظبي قبل عرضهما على النيابة
22 أكتوبر, 06:48 GMT
حيث نشب خلاف بين لاعبي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي، وأحد المنظمين في استاد آل نهيان، فيما تدخل عبد الواحد السيد مديرة الكرة بالزمالك لاحقا في المشادة.
وعقب توقيف اللاعبين من قبل السلطات الإماراتية، أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الواقعة، حيث أعرب فيه عن اعتذاره وتقديره لدولة الإمارات.
وكان الزمالك قد خسر نهائي السوبر المصري في الإمارات أمام النادي الأهلي 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.
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