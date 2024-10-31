https://sarabic.ae/20241031/ظهور-أكبر-قنديل-بحر-في-العالم-في-مدينة-فلاديفوستوك-الروسية-1094357895.html
ظهور أكبر قنديل بحر في العالم في مدينة فلاديفوستوك الروسية
ظهور أكبر قنديل بحر في العالم في مدينة فلاديفوستوك الروسية
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لظهور أكبر قنديل بحر في العالم في مدينة فلاديفوستوك الروسية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T13:01+0000
2024-10-31T13:01+0000
2024-10-31T13:01+0000
مجتمع
نادي الفيديو
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/14/1091931502_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d70155c377d6108743e1dfb87e401b2.jpg
وتبين هذه المشاهد ظهور قنديل البحر في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بجانب أحد الغواصين، ومن الملاحظ أن حجمه أكبر من حجم الغواص المرافق له.ويسمى هذا القنديل أيضًا بـ"لبدة الأسد"، ويعتبر صاحب رقم قياسي، لأنه الأكبر حجما في العالم، حيث أنه قادر على النمو إلى أحجام هائلة، ويمكن أن يصل حجم قبته إلى 2.5 متر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/14/1091931502_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_605db7758e640b34f29e5e88b9e80873.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا
ظهور أكبر قنديل بحر في العالم في مدينة فلاديفوستوك الروسية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لظهور أكبر قنديل بحر في العالم في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
وتبين هذه المشاهد ظهور قنديل البحر في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بجانب أحد الغواصين، ومن الملاحظ أن حجمه أكبر من حجم الغواص المرافق له.
ويسمى هذا القنديل أيضًا بـ"لبدة الأسد"، ويعتبر صاحب رقم قياسي، لأنه الأكبر حجما في العالم، حيث أنه قادر على النمو إلى أحجام هائلة، ويمكن أن يصل حجم قبته إلى 2.5 متر.