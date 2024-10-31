https://sarabic.ae/20241031/قتيلان-في-الضفة-الغربية-والقوات-الإسرائيلية-تقتحم-مدينة-طولكرم-ومخيم-نور-الشمس-1094340601.html

قتيلان في الضفة الغربية... والقوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور الشمس

قتيلان في الضفة الغربية... والقوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور الشمس

سبوتنيك عربي

اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة طولكرم، شمال غربي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، وفرضت حصارًا على مخيم نور شمس، شرقي المدينة. 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T06:04+0000

2024-10-31T06:04+0000

2024-10-31T06:04+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو قصف بطائرة مسيرة خلية مسلحين في مخيم نور شمس بطولكرم أطلقت النار على القوات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن قواته "تعمل منذ ساعات الليل في المخيم لإزالة بنى تحتية عسكرية"، على حد قوله.في هذه الأثناء، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) "مقتل فلسطينيين اثنين أحدهما طفل بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على ساحة مخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة الغربية".وأضافت أن "جرافات قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع أصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض"، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من المدينة.يأتي ذلك في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل ونحو 102 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20241027/مقترح-سموتريتش-للضفة-وغزة-أمام-الفلسطينيين-خياران-ومن-يرفضهما-يقتل-1094221679.html

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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي