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https://sarabic.ae/20241031/مدير-زراعة-اللاذقية-لـسبوتنيك-فرق-الإطفاء-تكافح-حريقا-ضخما-في-غابات-البدروسية-1094365346.html
مدير زراعة اللاذقية لـ"سبوتنيك": فرق الإطفاء تكافح حريقا ضخما في غابات البدروسية
مدير زراعة اللاذقية لـ"سبوتنيك": فرق الإطفاء تكافح حريقا ضخما في غابات البدروسية
سبوتنيك عربي
تحاول فرق الإطفاء السورية السيطرة على حريق ضخم شب في منطقة جبال البدروسية، قرب الحدود مع تركيا، بريف محافظة اللاذقية الشمالي. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T16:54+0000
2024-10-31T16:54+0000
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وقالت مراسلة "سبوتنيك" إن الحريق الضخم اندلع بعد ظهر اليوم في قرية (المشرفة) بريف اللاذقية الشمالي، قبل أن تمتد رقعة النيران إلى قرية البدروسية المجاورة والمدفوعة بسرعة الرياح. وقال مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن فرق منظومة الإطفاء (الحراج والإطفاء والدفاع المدني) تحاول السيطرة على النيران التي تمتد بسرعة بسبب سرعة الرياح من جهة، ووعورة تضاريس المنطقة من جهة أخرى، ما يعيق تقدم عناصر الإطفاء إلى بؤر النار.ومع تمدد النيران، بدأ سكان المنطقة بنقل مواشيهم إلى مناطق آمنة خوفا عليها من تبعات الحريق، وتكرار ما جرى خلال السنوات الماضية حين ماتت الكثير من الحيازات الحيوانية بسبب النيران والدخان الخانق. وأشار دوبا إلى أن الحريق اندلع في البداية في قرية المشرفة التابعة لكسب، ثم امتد إلى البدروسية، فيما يحاول عناصر الإطفاء السيطرة على النيران وإخماد الخريق.من جهته، أكد رئيس بلدية كسب واسكين جابريان أنه تم إخلاء عدد من المنازل قي قرية البدروسية حفاظاً على سلامتهم، في الوقت الذي تعمل فيه فرق الإطفاء على منع وصول النار إلى المنازل.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

مدير زراعة اللاذقية لـ"سبوتنيك": فرق الإطفاء تكافح حريقا ضخما في غابات البدروسية

16:54 GMT 31.10.2024
© Sputnik . Munzer Saeedحرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا
حرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . Munzer Saeed
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حصري
تحاول فرق الإطفاء السورية السيطرة على حريق ضخم شب في منطقة جبال البدروسية، قرب الحدود مع تركيا، بريف محافظة اللاذقية الشمالي.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" إن الحريق الضخم اندلع بعد ظهر اليوم في قرية (المشرفة) بريف اللاذقية الشمالي، قبل أن تمتد رقعة النيران إلى قرية البدروسية المجاورة والمدفوعة بسرعة الرياح.
وقال مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن فرق منظومة الإطفاء (الحراج والإطفاء والدفاع المدني) تحاول السيطرة على النيران التي تمتد بسرعة بسبب سرعة الرياح من جهة، ووعورة تضاريس المنطقة من جهة أخرى، ما يعيق تقدم عناصر الإطفاء إلى بؤر النار.

وأكد دوبا عدم وجود أي إصابات بين الأهالي أو عناصر الإطفاء حتى الآن.

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره السوري، بسام الصباغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره السوري الأوضاع في الشرق الأوسط
14:27 GMT
ومع تمدد النيران، بدأ سكان المنطقة بنقل مواشيهم إلى مناطق آمنة خوفا عليها من تبعات الحريق، وتكرار ما جرى خلال السنوات الماضية حين ماتت الكثير من الحيازات الحيوانية بسبب النيران والدخان الخانق.

ولفت دوبا إلى أن المحافظة زجت بكل إمكانات المؤسسات والجهات الحكومية لدعم فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق الممتد بين كسب والبدروسية.

وأشار دوبا إلى أن الحريق اندلع في البداية في قرية المشرفة التابعة لكسب، ثم امتد إلى البدروسية، فيما يحاول عناصر الإطفاء السيطرة على النيران وإخماد الخريق.
من جهته، أكد رئيس بلدية كسب واسكين جابريان أنه تم إخلاء عدد من المنازل قي قرية البدروسية حفاظاً على سلامتهم، في الوقت الذي تعمل فيه فرق الإطفاء على منع وصول النار إلى المنازل.
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