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https://sarabic.ae/20241031/وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-نظيره-السوري-الأوضاع-في-الشرق-الأوسط--1094361385.html
وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره السوري الأوضاع في الشرق الأوسط
وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره السوري الأوضاع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، الوضع في الجمهورية العربية السورية وما حولها، بما في ذلك قضايا التسوية، فضلاً عن... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T14:27+0000
2024-10-31T14:27+0000
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وتبادل كل من لافروف والصباغ وجهات النظر حول القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي في ظل التصعيد المسلح المستمر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي لبنان، وذلك وفقا للبيان الذي نشرته وزارة الخارجية الروسية.وقال الوزير السوري للصحفيين في مينسك، اليوم الثلاثاء: "أكدنا أيضا دعم سوريا، للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وشددنا على دور روسيا وبيلاروسيا، في إحلال السلام والنظام في أوراسيا".ووفقا له، كان هناك حديث أيضا عن دور بيلاروسيا في التعاون الدولي المتعدد الأطراف في مجال الأمن.
https://sarabic.ae/20241029/وزير-الخارجية-السوري-يؤكد-دعم-دمشق-للعملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094275752.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره السوري الأوضاع في الشرق الأوسط

14:27 GMT 31.10.2024
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره السوري، بسام الصباغ
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره السوري، بسام الصباغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، الوضع في الجمهورية العربية السورية وما حولها، بما في ذلك قضايا التسوية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالتصعيد المسلح المستمر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي لبنان.
وتبادل كل من لافروف والصباغ وجهات النظر حول القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي في ظل التصعيد المسلح المستمر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي لبنان، وذلك وفقا للبيان الذي نشرته وزارة الخارجية الروسية.
وتمت مناقشة الوضع المستجد في سوريا وما حولها بشكل مفصل، كما تم "التأكيد على مهام تعزيز التسوية الشاملة في الجمهورية العربية السورية مع الالتزام الصارم بمبادئ احترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".
وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
وزير الخارجية السوري يؤكد دعم دمشق للعملية العسكرية الروسية الخاصة
29 أكتوبر, 10:36 GMT
وصرح وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنه أكد خلال المحادثات مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، في مينسك، دعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ودور روسيا وبيلاروسيا في إحلال السلام في أوراسيا.
وقال الوزير السوري للصحفيين في مينسك، اليوم الثلاثاء: "أكدنا أيضا دعم سوريا، للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وشددنا على دور روسيا وبيلاروسيا، في إحلال السلام والنظام في أوراسيا".
ووفقا له، كان هناك حديث أيضا عن دور بيلاروسيا في التعاون الدولي المتعدد الأطراف في مجال الأمن.
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