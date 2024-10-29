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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20241029/وزير-الخارجية-السوري-يؤكد-دعم-دمشق-للعملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094275752.html
وزير الخارجية السوري يؤكد دعم دمشق للعملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية السوري يؤكد دعم دمشق للعملية العسكرية الروسية الخاصة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، أنه أكد خلال المحادثات مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، في مينسك، دعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ودور... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T10:36+0000
2024-10-29T10:36+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال الوزير السوري للصحفيين في مينسك، اليوم الثلاثاء: "أكدنا أيضا دعم سوريا، للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وشددنا على دور روسيا وبيلاروسيا، في إحلال السلام والنظام في أوراسيا".ووفقا له، كان هناك حديث أيضا عن دور بيلاروسيا في التعاون الدولي المتعدد الأطراف في مجال الأمن.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241027/سوريا-تطور-معبر-نصيب-الحدودي-مع-الأردن-بعد-تدمير-إسرائيل-لمعابرها-مع-لبنان-1094220333.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

وزير الخارجية السوري يؤكد دعم دمشق للعملية العسكرية الروسية الخاصة

10:36 GMT 29.10.2024
© Sputnik . Mohammad Damour وزارة الخارجية السورية
 وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، أنه أكد خلال المحادثات مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، في مينسك، دعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ودور روسيا وبيلاروسيا في إحلال السلام في أوراسيا.
وقال الوزير السوري للصحفيين في مينسك، اليوم الثلاثاء: "أكدنا أيضا دعم سوريا، للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وشددنا على دور روسيا وبيلاروسيا، في إحلال السلام والنظام في أوراسيا".
ووفقا له، كان هناك حديث أيضا عن دور بيلاروسيا في التعاون الدولي المتعدد الأطراف في مجال الأمن.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
سوريا تطور معبر (نصيب) الحدودي مع الأردن بعد تدمير إسرائيل لمعابرها مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
سوريا تطور معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن بعد تدمير إسرائيل لمعابرها مع لبنان
27 أكتوبر, 20:01 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:04 GMT
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