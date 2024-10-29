https://sarabic.ae/20241029/وزير-الخارجية-السوري-يؤكد-دعم-دمشق-للعملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094275752.html

وزير الخارجية السوري يؤكد دعم دمشق للعملية العسكرية الروسية الخاصة

وزير الخارجية السوري يؤكد دعم دمشق للعملية العسكرية الروسية الخاصة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، أنه أكد خلال المحادثات مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، في مينسك، دعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ودور... 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T10:36+0000

2024-10-29T10:36+0000

2024-10-29T10:36+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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وقال الوزير السوري للصحفيين في مينسك، اليوم الثلاثاء: "أكدنا أيضا دعم سوريا، للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وشددنا على دور روسيا وبيلاروسيا، في إحلال السلام والنظام في أوراسيا".ووفقا له، كان هناك حديث أيضا عن دور بيلاروسيا في التعاون الدولي المتعدد الأطراف في مجال الأمن.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241027/سوريا-تطور-معبر-نصيب-الحدودي-مع-الأردن-بعد-تدمير-إسرائيل-لمعابرها-مع-لبنان-1094220333.html

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