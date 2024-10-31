https://sarabic.ae/20241031/هل-يعود-بلايلي-إلى-البطولة-الجزائرية-مصادر-تكشف-حقائق-جديدة-1094342253.html
هل يعود بلايلي إلى البطولة الجزائرية... مصادر تكشف حقائق جديدة
هل يعود بلايلي إلى البطولة الجزائرية... مصادر تكشف حقائق جديدة
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر داخل إدارة نادي الترجي التونسي عن الموقف الحالي للاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، وصحة انتقاله إلى الدوري المحلي. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T07:47+0000
2024-10-31T07:47+0000
2024-10-31T07:47+0000
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ونقلت صحيفة النهار، صباح اليوم الخميس، عن مصدر في نادي الترجي التونسي، أن يوسف بلايلي موجود في وضعية جيدة برفقة النادي ومتفاهم جيدا مع إدارة الفريق، نافيًا إمكانية عودته إلى البطولة الجزائرية في الوقت الراهن.وأكد المصدر في الترجي التونسي أن ما أشير إلى وجود مشاكل كبيرة بين بلايلي والرئيس حمدي المدب، مجرد إشاعات.ولفتت الصحيفة إلى أن يوسف بلايلي، مهاجم المنتخب الجزائري "الخضر" يواجه انتقادات برفقة لاعبي الترجي والرئيس حمدي المدب، بسبب سوء النتائج التي تلاحق الفريق.وفي الشهر الماضي، نشرت وسائل إعلام تونسية أن اللاعب الدولي في صفوف نادي الترجي، يوسف بلايلي، سيعود إلى الجزائر، بسبب قضية قديمة تتعلق بسرقة منزل عائلة اللاعبين.وأسهم يوسف بلايلي في تأهل الترجي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على حساب ديكيداها الصومالي.ويعتلي بلايلي صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا حتى الآن بعدما سجل 5 أهداف للترجي في مباراتي الذهاب والإياب بمباراتي ديكيداها.ونجح بلايلي في تقديم عودة قوية لفريقه الأسبق الترجي بعدما انضم إلى صفوفه في الانتقالات الماضية قادمًا من مولودية الجزائر.
https://sarabic.ae/20240925/سرقة-وقضاء-بلايلي-يعود-إلى-الجزائر-بعد-حالة-طارئة-1093085330.html
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رياضة, الجزائر, تونس, أخبار تونس اليوم, منتخب الجزائر الوطني
رياضة, الجزائر, تونس, أخبار تونس اليوم, منتخب الجزائر الوطني
هل يعود بلايلي إلى البطولة الجزائرية... مصادر تكشف حقائق جديدة
كشفت مصادر داخل إدارة نادي الترجي التونسي عن الموقف الحالي للاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، وصحة انتقاله إلى الدوري المحلي.
ونقلت صحيفة
النهار، صباح اليوم الخميس، عن مصدر في نادي الترجي التونسي، أن يوسف بلايلي موجود في وضعية جيدة برفقة النادي ومتفاهم جيدا مع إدارة الفريق، نافيًا إمكانية عودته إلى البطولة الجزائرية في الوقت الراهن.
وأكد المصدر في الترجي التونسي أن ما أشير إلى وجود مشاكل كبيرة بين بلايلي والرئيس حمدي المدب، مجرد إشاعات.
ولفتت الصحيفة إلى أن يوسف بلايلي، مهاجم المنتخب الجزائري "الخضر" يواجه انتقادات برفقة لاعبي الترجي والرئيس حمدي المدب، بسبب سوء النتائج التي تلاحق الفريق.
وفي الشهر الماضي، نشرت وسائل إعلام تونسية أن اللاعب الدولي في صفوف نادي الترجي، يوسف بلايلي
، سيعود إلى الجزائر، بسبب قضية قديمة تتعلق بسرقة منزل عائلة اللاعبين.
وأسهم يوسف بلايلي في تأهل الترجي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على حساب ديكيداها الصومالي.
ويعتلي بلايلي صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا
حتى الآن بعدما سجل 5 أهداف للترجي في مباراتي الذهاب والإياب بمباراتي ديكيداها.
ونجح بلايلي في تقديم عودة قوية لفريقه الأسبق الترجي بعدما انضم إلى صفوفه في الانتقالات الماضية قادمًا من مولودية الجزائر.