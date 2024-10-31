https://sarabic.ae/20241031/وزير-داخلية-دولة-خليجية-يتدخل-بنفسه-بعد-فيديو-في-حفل-أثار-جدلا-1094370439.html
وزير داخلية دولة خليجية يتدخل بنفسه بعد فيديو في حفل أثار جدلا
وزير داخلية دولة خليجية يتدخل بنفسه بعد فيديو في حفل أثار جدلا
سبوتنيك عربي
تدخل وزير داخلية في إحدى الدول الخليجية بنفسه، بعدما أثار مقطع مصور في حفل مخالف، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T20:15+0000
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وتفاعل مستخدمو "السوشيال ميديا"، مع تدخل وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بمداهمه الحفل على رأس قوة أمنية، وإصداره توجيها بالتحفظ على جميع العاملين بالحفل الذي أقيم في منطقة السالمية بالكويت.وأعادت وزارة الداخلية الكويتية، نشر مقطع الفيديو المثير للجدل المصور من الحفل، وأفادت معه بأن "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أمر بإيقاف حفل غير مرخص أقيم في منطقة السالمية، مع توجيه بإخراج الحضور والتحفظ على جميع العاملين والقائمين على الموقع".وأشار البيان إلى أن تفاصيل الواقعة "تعود إلى تلقي قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص، معلومات حول إقامة مركز للألعاب والتسلية حفل في منطقة السالمية مساء أمس (الأربعاء)، من غير ترخيص".وتابعت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها: "بناء على ذلك، تم تكليف قوة من رجال المباحث لرصد الموقع قبل بدء الحفل، إذ تبيّن أن المكان مجهز ومزين لاستضافة الحفل مع وجود تجهيزات موسيقية "دي جي" وموسيقى صاخبة، وعند وصول وزير الداخلية إلى الموقع، أصدر أوامره بإيقاف الحفل والتحفظ على العاملين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, منوعات, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, منوعات, الأخبار
وزير داخلية دولة خليجية يتدخل بنفسه بعد فيديو في حفل أثار جدلا
تدخل وزير داخلية في إحدى الدول الخليجية بنفسه، بعدما أثار مقطع مصور في حفل مخالف، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفاعل مستخدمو "السوشيال ميديا"، مع تدخل وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بمداهمه الحفل على رأس قوة أمنية، وإصداره توجيها بالتحفظ على جميع العاملين بالحفل الذي أقيم في منطقة السالمية بالكويت.
وأعادت وزارة الداخلية الكويتية، نشر مقطع الفيديو المثير للجدل المصور من الحفل، وأفادت معه بأن "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أمر بإيقاف حفل غير مرخص أقيم في منطقة السالمية، مع توجيه بإخراج الحضور والتحفظ على جميع العاملين والقائمين على الموقع".
وأشار البيان إلى أن تفاصيل الواقعة "تعود إلى تلقي قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص
، معلومات حول إقامة مركز للألعاب والتسلية حفل في منطقة السالمية مساء أمس (الأربعاء)، من غير ترخيص".
وتابعت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها: "بناء على ذلك، تم تكليف قوة من رجال المباحث لرصد الموقع قبل بدء الحفل، إذ تبيّن أن المكان مجهز ومزين لاستضافة الحفل مع وجود تجهيزات موسيقية "دي جي"
وموسيقى صاخبة، وعند وصول وزير الداخلية إلى الموقع، أصدر أوامره بإيقاف الحفل والتحفظ على العاملين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".