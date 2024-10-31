https://sarabic.ae/20241031/وزير-داخلية-دولة-خليجية-يتدخل-بنفسه-بعد-فيديو-في-حفل-أثار-جدلا-1094370439.html

وزير داخلية دولة خليجية يتدخل بنفسه بعد فيديو في حفل أثار جدلا

وزير داخلية دولة خليجية يتدخل بنفسه بعد فيديو في حفل أثار جدلا

سبوتنيك عربي

تدخل وزير داخلية في إحدى الدول الخليجية بنفسه، بعدما أثار مقطع مصور في حفل مخالف، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T20:15+0000

2024-10-31T20:15+0000

2024-10-31T20:15+0000

مجتمع

الكويت

أخبار الكويت اليوم

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1f/1094370154_0:80:1760:1070_1920x0_80_0_0_6e460f575c133d2c5956af537ea2d612.jpg

وتفاعل مستخدمو "السوشيال ميديا"، مع تدخل وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بمداهمه الحفل على رأس قوة أمنية، وإصداره توجيها بالتحفظ على جميع العاملين بالحفل الذي أقيم في منطقة السالمية بالكويت.وأعادت وزارة الداخلية الكويتية، نشر مقطع الفيديو المثير للجدل المصور من الحفل، وأفادت معه بأن "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أمر بإيقاف حفل غير مرخص أقيم في منطقة السالمية، مع توجيه بإخراج الحضور والتحفظ على جميع العاملين والقائمين على الموقع".وأشار البيان إلى أن تفاصيل الواقعة "تعود إلى تلقي قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص، معلومات حول إقامة مركز للألعاب والتسلية حفل في منطقة السالمية مساء أمس (الأربعاء)، من غير ترخيص".وتابعت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها: "بناء على ذلك، تم تكليف قوة من رجال المباحث لرصد الموقع قبل بدء الحفل، إذ تبيّن أن المكان مجهز ومزين لاستضافة الحفل مع وجود تجهيزات موسيقية "دي جي" وموسيقى صاخبة، وعند وصول وزير الداخلية إلى الموقع، أصدر أوامره بإيقاف الحفل والتحفظ على العاملين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".

https://sarabic.ae/20240818/الأرواح-الجائعة-حفل-صيني-غريب-نظير-لـالهالوين-فيديو--1091865073.html

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكويت, أخبار الكويت اليوم, منوعات, الأخبار