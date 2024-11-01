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إعلام ليبي: غرق باخرة مصرية غرب طبرق
إعلام ليبي: غرق باخرة مصرية غرب طبرق
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، عن تعرض باخرة مصرية للغرق، قبالة شاطئ منطقة رأس التين، التي تبعد 115 كيلومترا غرب مدينة طبرق. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T17:09+0000
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وذكر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق، في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل، أن "سرية ضفادع بشرية تابعة لقوات القيادة العامة، تمكنت من إنقاذ 6 بحارين من أصل 9، كانوا على متن الباخرة، وهم بصحة جيدة، وما زالوا يبحثون عن الثلاثة المفقودين"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وأوضح المنشور أن غرق الباخرة المصرية جاء "بسبب سوء الأحوال الجوية".ولفت الفرع إلى أن المعلومات مصدرها مؤسسة "العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية".وكانت السلطات المحلية الليبية أكدت، يوم الاثنين الماضي، انقلاب قارب يحمل 13 مهاجرا مصريا، قبالة سواحل ليبيا، ومصرع من كانوا على متنه، باستثناء شخص واحد.وغرق القارب على بُعد 60 كيلومترا شرق مدينة طبرق.
https://sarabic.ae/20230426/ليبيا-غرق-55-مهاجرا-في-انقلاب-قارب-قبالة-سواحل-البلاد-1076337147.html
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أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إعلام ليبي: غرق باخرة مصرية غرب طبرق

17:09 GMT 01.11.2024
© Photo / Unsplash/ Timur Mغرق باخرة
غرق باخرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
غرق باخرة
© Photo / Unsplash/ Timur M
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، عن تعرض باخرة مصرية للغرق، قبالة شاطئ منطقة رأس التين، التي تبعد 115 كيلومترا غرب مدينة طبرق.
وذكر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق، في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل، أن "سرية ضفادع بشرية تابعة لقوات القيادة العامة، تمكنت من إنقاذ 6 بحارين من أصل 9، كانوا على متن الباخرة، وهم بصحة جيدة، وما زالوا يبحثون عن الثلاثة المفقودين"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وأوضح المنشور أن غرق الباخرة المصرية جاء "بسبب سوء الأحوال الجوية".
خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
ليبيا... غرق 55 مهاجرا في انقلاب قارب قبالة سواحل البلاد
26 أبريل 2023, 17:22 GMT
ولفت الفرع إلى أن المعلومات مصدرها مؤسسة "العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية".
وكانت السلطات المحلية الليبية أكدت، يوم الاثنين الماضي، انقلاب قارب يحمل 13 مهاجرا مصريا، قبالة سواحل ليبيا، ومصرع من كانوا على متنه، باستثناء شخص واحد.
وغرق القارب على بُعد 60 كيلومترا شرق مدينة طبرق.
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