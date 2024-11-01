https://sarabic.ae/20241101/إنقاذ-5-ناجين-من-غرق-سفينة-غرب-مدينة-طبرق-شرقي-ليبيا-1094403165.html
إنقاذ 5 ناجين من غرق سفينة غرب مدينة طبرق شرقي ليبيا
إنقاذ 5 ناجين من غرق سفينة غرب مدينة طبرق شرقي ليبيا
سبوتنيك عربي
تمكنت فرق البحث من إنقاذ 5 أشخاص من الجنسية السورية وشخص لبناني ألقوا في البحر، بعد غرق سفينة غرب مدينة طبرق شرقي ليبيا، بينما أعلن عن فقد 3 آخرين حياتهم في... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T17:48+0000
2024-11-01T17:48+0000
2024-11-01T17:48+0000
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ووفقا لمصدر محلي لـ"سبوتنيك"، أفاد بأن رجال "الضفادع البشرية" من القوات الخاصة البحرية التابعين للجيش الليبي، بالإضافة إلى المتطوعين من منطقتي أم الرزم ورأس التين، قاموا بإنقاذ الناجين.وأكد المصدر أن "السفينة الصغيرة كانت قد انطلقت من مدينة أبو قير في مصر باتجاه مدينة بنغازي، فيما لا يزال قائد المركب، وهو سوداني الجنسية، واثنان آخران في عداد المفقودين، وتستمر القوات الخاصة البحرية في البحث عنهم".يأتي ذلك، بعدما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، عن تعرض باخرة مصرية للغرق، قبالة شاطئ منطقة رأس التين، التي تبعد 115 كيلومترا غرب مدينة طبرق.وذكر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق، في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل، أن "سرية ضفادع بشرية تابعة لقوات القيادة العامة، تمكنت من إنقاذ 6 بحارين من أصل 9، كانوا على متن الباخرة، وهم بصحة جيدة، وما زالوا يبحثون عن الثلاثة المفقودين"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وأوضح المنشور أن غرق الباخرة المصرية جاء "بسبب سوء الأحوال الجوية".
https://sarabic.ae/20240903/غرق-مركب-يحمل-عددا-من-المهاجرين-غير-الشرعيين-شرقي-ليبيا-1092371565.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, حصري, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, حصري, العالم العربي
إنقاذ 5 ناجين من غرق سفينة غرب مدينة طبرق شرقي ليبيا
حصري
تمكنت فرق البحث من إنقاذ 5 أشخاص من الجنسية السورية وشخص لبناني ألقوا في البحر، بعد غرق سفينة غرب مدينة طبرق شرقي ليبيا، بينما أعلن عن فقد 3 آخرين حياتهم في هذا الحادث المأساوي.
ووفقا لمصدر محلي لـ"سبوتنيك"، أفاد بأن رجال "الضفادع البشرية" من القوات الخاصة البحرية التابعين للجيش الليبي، بالإضافة إلى المتطوعين من منطقتي أم الرزم ورأس التين، قاموا بإنقاذ الناجين.
وأكد المصدر أن "السفينة الصغيرة كانت قد انطلقت من مدينة أبو قير في مصر باتجاه مدينة بنغازي، فيما لا يزال قائد المركب، وهو سوداني الجنسية، واثنان آخران في عداد المفقودين، وتستمر القوات الخاصة البحرية في البحث عنهم".
يأتي ذلك، بعدما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، عن تعرض باخرة مصرية للغرق
، قبالة شاطئ منطقة رأس التين، التي تبعد 115 كيلومترا غرب مدينة طبرق.
وذكر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق، في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل، أن "سرية ضفادع بشرية تابعة لقوات القيادة العامة، تمكنت من إنقاذ 6 بحارين من أصل 9، كانوا على متن الباخرة، وهم بصحة جيدة، وما زالوا يبحثون عن الثلاثة المفقودين"، وفقا لبوابة
"الوسط" الليبية.
وأوضح المنشور أن غرق الباخرة المصرية جاء "بسبب سوء الأحوال الجوية".