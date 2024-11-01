إنقاذ 5 ناجين من غرق سفينة غرب مدينة طبرق شرقي ليبيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
On air
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241101/إنقاذ-5-ناجين-من-غرق-سفينة-غرب-مدينة-طبرق-شرقي-ليبيا-1094403165.html
إنقاذ 5 ناجين من غرق سفينة غرب مدينة طبرق شرقي ليبيا
إنقاذ 5 ناجين من غرق سفينة غرب مدينة طبرق شرقي ليبيا
سبوتنيك عربي
تمكنت فرق البحث من إنقاذ 5 أشخاص من الجنسية السورية وشخص لبناني ألقوا في البحر، بعد غرق سفينة غرب مدينة طبرق شرقي ليبيا، بينما أعلن عن فقد 3 آخرين حياتهم في... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T17:48+0000
2024-11-01T17:48+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
لبنان
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101968/91/1019689128_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5d088036ad148cc60f93522b14eb613e.jpg
ووفقا لمصدر محلي لـ"سبوتنيك"، أفاد بأن رجال "الضفادع البشرية" من القوات الخاصة البحرية التابعين للجيش الليبي، بالإضافة إلى المتطوعين من منطقتي أم الرزم ورأس التين، قاموا بإنقاذ الناجين.وأكد المصدر أن "السفينة الصغيرة كانت قد انطلقت من مدينة أبو قير في مصر باتجاه مدينة بنغازي، فيما لا يزال قائد المركب، وهو سوداني الجنسية، واثنان آخران في عداد المفقودين، وتستمر القوات الخاصة البحرية في البحث عنهم".يأتي ذلك، بعدما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، عن تعرض باخرة مصرية للغرق، قبالة شاطئ منطقة رأس التين، التي تبعد 115 كيلومترا غرب مدينة طبرق.وذكر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق، في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل، أن "سرية ضفادع بشرية تابعة لقوات القيادة العامة، تمكنت من إنقاذ 6 بحارين من أصل 9، كانوا على متن الباخرة، وهم بصحة جيدة، وما زالوا يبحثون عن الثلاثة المفقودين"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وأوضح المنشور أن غرق الباخرة المصرية جاء "بسبب سوء الأحوال الجوية".
https://sarabic.ae/20240903/غرق-مركب-يحمل-عددا-من-المهاجرين-غير-الشرعيين-شرقي-ليبيا-1092371565.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101968/91/1019689128_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_3e78208fcf88a64d3583e7b485fd0c1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, حصري, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, حصري, العالم العربي

إنقاذ 5 ناجين من غرق سفينة غرب مدينة طبرق شرقي ليبيا

17:48 GMT 01.11.2024
© AP Photo / Santi Palaciosلاجئون من إرتيريا ومالي وبنغلادش (ودول أخرى) ينتظرون قارب نجاة في البحر الأبيض المتوسط على بعد 27 كم من شواطئ ليبيا، يوليو/ تموز 2016
لاجئون من إرتيريا ومالي وبنغلادش (ودول أخرى) ينتظرون قارب نجاة في البحر الأبيض المتوسط على بعد 27 كم من شواطئ ليبيا، يوليو/ تموز 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
لاجئون من إرتيريا ومالي وبنغلادش (ودول أخرى) ينتظرون قارب نجاة في البحر الأبيض المتوسط على بعد 27 كم من شواطئ ليبيا، يوليو/ تموز 2016
© AP Photo / Santi Palacios
تابعنا عبر
حصري
تمكنت فرق البحث من إنقاذ 5 أشخاص من الجنسية السورية وشخص لبناني ألقوا في البحر، بعد غرق سفينة غرب مدينة طبرق شرقي ليبيا، بينما أعلن عن فقد 3 آخرين حياتهم في هذا الحادث المأساوي.
ووفقا لمصدر محلي لـ"سبوتنيك"، أفاد بأن رجال "الضفادع البشرية" من القوات الخاصة البحرية التابعين للجيش الليبي، بالإضافة إلى المتطوعين من منطقتي أم الرزم ورأس التين، قاموا بإنقاذ الناجين.
وأكد المصدر أن "السفينة الصغيرة كانت قد انطلقت من مدينة أبو قير في مصر باتجاه مدينة بنغازي، فيما لا يزال قائد المركب، وهو سوداني الجنسية، واثنان آخران في عداد المفقودين، وتستمر القوات الخاصة البحرية في البحث عنهم".
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
غرق مركب يحمل عددا من المهاجرين غير الشرعيين شرقي ليبيا
3 سبتمبر, 20:41 GMT
يأتي ذلك، بعدما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، عن تعرض باخرة مصرية للغرق، قبالة شاطئ منطقة رأس التين، التي تبعد 115 كيلومترا غرب مدينة طبرق.
وذكر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق، في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل، أن "سرية ضفادع بشرية تابعة لقوات القيادة العامة، تمكنت من إنقاذ 6 بحارين من أصل 9، كانوا على متن الباخرة، وهم بصحة جيدة، وما زالوا يبحثون عن الثلاثة المفقودين"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وأوضح المنشور أن غرق الباخرة المصرية جاء "بسبب سوء الأحوال الجوية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:25 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:04 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала