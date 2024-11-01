https://sarabic.ae/20241101/البنتاغون-يعلن-عن-نشر-مدمرات-دفاعية-وصواريخ-هجومية-إضافية-في-الشرق-الأوسط-1094405918.html
البنتاغون يعلن عن نشر مدمرات دفاعية وصواريخ هجومية في الشرق الأوسط
البنتاغون يعلن عن نشر مدمرات دفاعية وصواريخ هجومية في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن نشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي، ومقاتلات نفاثة، وقاذفات قنابل هجومية بعيدة المدى في منطقة الشرق الأوسط. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T22:24+0000
2024-11-01T22:24+0000
2024-11-01T22:55+0000
البنتاغون الأمريكي
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وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، يوم الجمعة: "تماشيًا مع التزاماتنا بحماية المواطنين والقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، والدفاع عن إسرائيل، والحد من التصعيد عبر الردع والدبلوماسية، أمر وزير الدفاع بنشر مدمرات إضافية للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، وسرب مقاتلات وطائرات ناقلة، وعدد من قاذفات B-52 التابعة للقوات الجوية الأمريكية في المنطقة".وأضاف أن هذه القوات ستبدأ بالوصول خلال الأشهر المقبلة، بينما تستعد مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" لمغادرة المنطقة.كما أشار إلى أن هذه التحركات تأتي بعد نشر منظومة الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل، وتعزيز التواجد المستمر لوحدات الاستعداد البرمائي في شرق البحر المتوسط، مؤكدًا أنها تعكس مرونة الانتشار الدفاعي الأمريكي وقدرته على الانتشار عالميًا لمواجهة التهديدات الأمنية الناشئة.وأكد رايدر أن وزير الدفاع لويد أوستن أعلن بوضوح أن الولايات المتحدة ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالحها وشعبها إذا استغلت إيران أو حلفاؤها أو وكلاؤها هذا الوضع لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240928/بايدن-يأمر-بتعديل-انتشار-القوات-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-1093205703.html
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البنتاغون الأمريكي, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
البنتاغون الأمريكي, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
البنتاغون يعلن عن نشر مدمرات دفاعية وصواريخ هجومية في الشرق الأوسط
22:24 GMT 01.11.2024 (تم التحديث: 22:55 GMT 01.11.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن نشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي، ومقاتلات نفاثة، وقاذفات قنابل هجومية بعيدة المدى في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، يوم الجمعة: "تماشيًا مع التزاماتنا بحماية المواطنين والقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، والدفاع عن إسرائيل، والحد من التصعيد عبر الردع والدبلوماسية، أمر وزير الدفاع بنشر مدمرات إضافية للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، وسرب مقاتلات وطائرات ناقلة، وعدد من قاذفات B-52 التابعة للقوات الجوية الأمريكية في المنطقة".
وأضاف أن هذه القوات ستبدأ بالوصول خلال الأشهر المقبلة، بينما تستعد مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" لمغادرة المنطقة.
كما أشار إلى أن هذه التحركات تأتي بعد نشر منظومة الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل، وتعزيز التواجد المستمر لوحدات الاستعداد البرمائي في شرق البحر المتوسط، مؤكدًا أنها تعكس مرونة الانتشار الدفاعي الأمريكي
وقدرته على الانتشار عالميًا لمواجهة التهديدات الأمنية الناشئة.
وأكد رايدر أن وزير الدفاع لويد أوستن أعلن بوضوح أن الولايات المتحدة ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالحها وشعبها إذا استغلت إيران أو حلفاؤها أو وكلاؤها هذا الوضع لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة.