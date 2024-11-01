https://sarabic.ae/20241101/تنفذ-مهام-دفاعية-وهجومية-متطورة-السعودية-تشتري-3-سفن-حربية-جديدة-1094377402.html
تنفذ مهام دفاعية وهجومية متطورة... السعودية تشتري 3 سفن حربية جديدة
تنفذ مهام دفاعية وهجومية متطورة... السعودية تشتري 3 سفن حربية جديدة
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الإسبانية، مدريد، توقيع اتفاقية جديدة بين وزارة الدفاع السعودية ونظيرتها الإسبانية، لدعم بناء ثلاث سفن قتالية من طراز "أفانتي 2200"، ضمن إطار... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T08:34+0000
2024-11-01T08:34+0000
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وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان، الأربعاء الماضي، أن هذه السفن الجديدة تسهم في تعزيز القدرات القتالية للبحرية السعودية، وتحقيق أهداف رؤية 2030 برفع جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن مصالح المملكة الاستراتيجية.وستكون السفن الجديدة مشابهة للسفن الخمس التي أنجزت في المرحلة الأولى من المشروع، حيث تتميز بمواصفات متقدمة وقدرات شاملة للتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية وتحت السطحية، بفضل تجهيزها بأحدث الأنظمة القتالية.أهم مواصفات ومميزات "كورفيت أفانتي 2200":مميزات تكنولوجية وكفاءة قتالية عالية:التسليح والقدرات الدفاعيةوتلبي "كورفيت أفانتي 2200" احتياجات القوات البحرية السعودية الدفاعية والهجومية المتعددة بما يتوافق مع رؤية 2030.
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سبوتنيك عربي
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, رصد عسكري, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رصد عسكري, العالم العربي, الأخبار
تنفذ مهام دفاعية وهجومية متطورة... السعودية تشتري 3 سفن حربية جديدة
شهدت العاصمة الإسبانية، مدريد، توقيع اتفاقية جديدة بين وزارة الدفاع السعودية ونظيرتها الإسبانية، لدعم بناء ثلاث سفن قتالية من طراز "أفانتي 2200"، ضمن إطار مشروع "السروات" لتطوير البحرية السعودية.
وذكرت
وزارة الدفاع السعودية في بيان، الأربعاء الماضي، أن هذه السفن الجديدة تسهم في تعزيز القدرات القتالية للبحرية السعودية، وتحقيق أهداف رؤية 2030 برفع جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن مصالح المملكة الاستراتيجية.
وستكون السفن الجديدة مشابهة للسفن الخمس التي أنجزت في المرحلة الأولى من المشروع، حيث تتميز بمواصفات متقدمة وقدرات شاملة للتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية وتحت السطحية، بفضل تجهيزها بأحدث الأنظمة القتالية.
أهم مواصفات ومميزات "كورفيت أفانتي 2200":
الإزاحة (الحمولة) والطول
: تبلغ إزاحة السفينة نحو 2,500 طن ويصل طولها إلى 98.9 متر.
السرعة والمدى
: تستطيع الوصول إلى سرعة 25 عقدة بحرية وقطع مسافة 4,000 ميل بحري بسرعة 15 عقدة، ما يوفر لها قدرة مميزة على العمل بعيداً عن قواعدها.
الطاقم
: تستوعب 92 فردا، مع إمكانية استيعاب أفراد إضافيين حسب الحاجة.
مميزات تكنولوجية وكفاءة قتالية عالية:
الاستقرار والأداء
: يوفر تصميمها الحديث استقرارا مثاليا وأداء عاليا حتى في الظروف البحرية الصعبة.
التقنيات المتقدمة
: مزودة بأحدث أنظمة الرادار والتحكم، ما يتيح رصد التهديدات بدقة.
التشويش الإلكتروني والدعم اللوجستي
: مجهزة بأنظمة للتشويش الإلكتروني وسهولة في الصيانة، ما يجعل تشغيلها فعالا بتكلفة أقل.
التسليح والقدرات الدفاعية
الدفاع الجوي
: مزودة بنظام صاروخي دفاعي، مثل "MICA" أو "RAM"، لمواجهة الطائرات والصواريخ.
الأسلحة المضادة للسفن
: صواريخ مضادة للسفن، مثل "Exocet"، ذات مدى طويل وفعالية عالية.
التجهيز لمكافحة الغواصات
: أنظمة سونار متطورة، بالإضافة إلى طوربيدات قادرة على استهداف الغواصات.
الأنظمة الدفاعية القريبة
: تشمل نظام مدفعي "CIWS"، مما يوفر حماية إضافية ضد التهديدات الجوية القريبة.
وتلبي "كورفيت أفانتي 2200" احتياجات القوات البحرية السعودية
الدفاعية والهجومية المتعددة بما يتوافق مع رؤية 2030
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