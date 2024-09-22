https://sarabic.ae/20240922/البحرية-السعودية-تنظم-مسيرة-عسكرية-ومعرضا-للأسلحة-في-الجبيل-بمناسبة-اليوم-الوطني-فيديو-وصور-1092987909.html
البحرية السعودية تنظم مسيرة عسكرية ومعرضا للأسلحة في الجبيل بمناسبة "اليوم الوطني".. فيديو وصور
البحرية السعودية تنظم مسيرة عسكرية ومعرضا للأسلحة في الجبيل بمناسبة "اليوم الوطني".. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
نفّذت القوات البحرية السعودية، اليوم الأحد، مسيرة عسكرية وعرضا لفصيل النخبة والمهارات العسكرية، ومعرضا للأسلحة والمعدات في شاطئ الفناتير بالجبيل الصناعية،... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T12:55+0000
2024-09-22T12:55+0000
2024-09-22T12:55+0000
العالم العربي
الأخبار
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102027/69/1020276923_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d8d79fa604ee8500f2848bb8c7c95b1e.jpg
ونشرت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الأحد، لقطات فيديو وصور خاصة بفعاليات قيادة الأسطول الشرقي بالبحرية السعودية، شملت عروضاً جوية وبحرية باستخدام طائرات "صقر البحر"، والزوارق البحرية، وتنفيذ غارة برمائية.فيما رددت مدن السعودية شعار "نحلم ونحقق" احتفالا باليوم الوطني 94 من خلال العديد من البرامج والفعاليات، بالتزامن مع خروج الأطفال وأسرهم إلى المنتزهات والميادين والأماكن العامة متوشحين باللون الأخضر، رافعين العلم السعودي، مرددين عبارات الحب والولاء والوطن.وأطلقت الكثير من المدن السعودية الكثير من الفعاليات الوطنية والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية، وكذلك عروض الفلكلورات الشعبية، فضلا عن الحفلات الغنائية والألعاب النارية الملونة بعلم السعودية.ويأتي هذا فيما كثفت القطاعات الأمنية السعودية وجودها في الطرقات والأماكن العامة، لتنظيم حركة سير المركبات والعمل على راحة المواطنين والمقيمين خلال الاحتفالات.ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتفل بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام وذلك تخليدا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي الملك عبد العزيز آل سعود.
https://sarabic.ae/20220923/رسالة-من-الصين-للسعودية-بشأن-اليوم-الوطني-للمملكة-1068143887.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102027/69/1020276923_263:0:1164:676_1920x0_80_0_0_056b57b318a910a7a59ae3e53dcba5cf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
البحرية السعودية تنظم مسيرة عسكرية ومعرضا للأسلحة في الجبيل بمناسبة "اليوم الوطني".. فيديو وصور
نفّذت القوات البحرية السعودية، اليوم الأحد، مسيرة عسكرية وعرضا لفصيل النخبة والمهارات العسكرية، ومعرضا للأسلحة والمعدات في شاطئ الفناتير بالجبيل الصناعية، احتفاءً بـاليوم الوطني السعودي الـ94.
ونشرت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الأحد، لقطات فيديو وصور خاصة بفعاليات قيادة الأسطول الشرقي بالبحرية السعودية، شملت عروضاً جوية وبحرية باستخدام طائرات "صقر البحر"، والزوارق البحرية، وتنفيذ غارة برمائية.
فيما رددت مدن السعودية شعار "نحلم ونحقق" احتفالا باليوم الوطني 94 من خلال العديد من البرامج والفعاليات، بالتزامن مع خروج الأطفال وأسرهم إلى المنتزهات والميادين والأماكن العامة متوشحين باللون الأخضر، رافعين العلم السعودي
، مرددين عبارات الحب والولاء والوطن.
23 سبتمبر 2022, 13:17 GMT
وأطلقت الكثير من المدن السعودية الكثير من الفعاليات الوطنية والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية، وكذلك عروض الفلكلورات الشعبية، فضلا عن الحفلات الغنائية والألعاب النارية الملونة بعلم السعودية.
ويأتي هذا فيما كثفت القطاعات الأمنية السعودية
وجودها في الطرقات والأماكن العامة، لتنظيم حركة سير المركبات والعمل على راحة المواطنين والمقيمين خلال الاحتفالات.
ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتفل بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام وذلك تخليدا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي الملك عبد العزيز آل سعود.