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https://sarabic.ae/20240922/البحرية-السعودية-تنظم-مسيرة-عسكرية-ومعرضا-للأسلحة-في-الجبيل-بمناسبة-اليوم-الوطني-فيديو-وصور-1092987909.html
البحرية السعودية تنظم مسيرة عسكرية ومعرضا للأسلحة في الجبيل بمناسبة "اليوم الوطني".. فيديو وصور
البحرية السعودية تنظم مسيرة عسكرية ومعرضا للأسلحة في الجبيل بمناسبة "اليوم الوطني".. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
نفّذت القوات البحرية السعودية، اليوم الأحد، مسيرة عسكرية وعرضا لفصيل النخبة والمهارات العسكرية، ومعرضا للأسلحة والمعدات في شاطئ الفناتير بالجبيل الصناعية،... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T12:55+0000
2024-09-22T12:55+0000
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ونشرت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الأحد، لقطات فيديو وصور خاصة بفعاليات قيادة الأسطول الشرقي بالبحرية السعودية، شملت عروضاً جوية وبحرية باستخدام طائرات "صقر البحر"، والزوارق البحرية، وتنفيذ غارة برمائية.فيما رددت مدن السعودية شعار "نحلم ونحقق" احتفالا باليوم الوطني 94 من خلال العديد من البرامج والفعاليات، بالتزامن مع خروج الأطفال وأسرهم إلى المنتزهات والميادين والأماكن العامة متوشحين باللون الأخضر، رافعين العلم السعودي، مرددين عبارات الحب والولاء والوطن.وأطلقت الكثير من المدن السعودية الكثير من الفعاليات الوطنية والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية، وكذلك عروض الفلكلورات الشعبية، فضلا عن الحفلات الغنائية والألعاب النارية الملونة بعلم السعودية.ويأتي هذا فيما كثفت القطاعات الأمنية السعودية وجودها في الطرقات والأماكن العامة، لتنظيم حركة سير المركبات والعمل على راحة المواطنين والمقيمين خلال الاحتفالات.ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتفل بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام وذلك تخليدا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي الملك عبد العزيز آل سعود.
https://sarabic.ae/20220923/رسالة-من-الصين-للسعودية-بشأن-اليوم-الوطني-للمملكة-1068143887.html
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العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم

البحرية السعودية تنظم مسيرة عسكرية ومعرضا للأسلحة في الجبيل بمناسبة "اليوم الوطني".. فيديو وصور

12:55 GMT 22.09.2024
مناورات للقوات البحرية السعودية
مناورات للقوات البحرية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
تابعنا عبر
نفّذت القوات البحرية السعودية، اليوم الأحد، مسيرة عسكرية وعرضا لفصيل النخبة والمهارات العسكرية، ومعرضا للأسلحة والمعدات في شاطئ الفناتير بالجبيل الصناعية، احتفاءً بـاليوم الوطني السعودي الـ94.
ونشرت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الأحد، لقطات فيديو وصور خاصة بفعاليات قيادة الأسطول الشرقي بالبحرية السعودية، شملت عروضاً جوية وبحرية باستخدام طائرات "صقر البحر"، والزوارق البحرية، وتنفيذ غارة برمائية.
فيما رددت مدن السعودية شعار "نحلم ونحقق" احتفالا باليوم الوطني 94 من خلال العديد من البرامج والفعاليات، بالتزامن مع خروج الأطفال وأسرهم إلى المنتزهات والميادين والأماكن العامة متوشحين باللون الأخضر، رافعين العلم السعودي، مرددين عبارات الحب والولاء والوطن.
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
رسالة من الصين للسعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
23 سبتمبر 2022, 13:17 GMT
وأطلقت الكثير من المدن السعودية الكثير من الفعاليات الوطنية والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية، وكذلك عروض الفلكلورات الشعبية، فضلا عن الحفلات الغنائية والألعاب النارية الملونة بعلم السعودية.
ويأتي هذا فيما كثفت القطاعات الأمنية السعودية وجودها في الطرقات والأماكن العامة، لتنظيم حركة سير المركبات والعمل على راحة المواطنين والمقيمين خلال الاحتفالات.
ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتفل بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام وذلك تخليدا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي الملك عبد العزيز آل سعود.
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