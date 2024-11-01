خط النار لا يزال مشتعلا... وفيات وإصابات بسبب حرائق اللاذقية
13:40 GMT 01.11.2024 (تم التحديث: 14:24 GMT 01.11.2024)
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
© Sputnik . Munther Saeed
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توفي شخص وأصيب سبعة آخرون من الأهالي أثناء مشاركتهم فرق الإطفاء في إخماد الحرائق الضخمة التي يشهدها ريف اللاذقية في أكثر من منطقة، شمال غربي سوريا.
وتواجه فرق الإطفاء صعوبة بالغة في السيطرة على النيران التي تتسع رقعة انتشارها بفعل وعورة التضاريس من جهة، وسرعة الرياح من جهة ثانية.
وقال مدير صحة اللاذقية، الدكتور هوازن مخلوف، لـ"سبوتنيك": "وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين نتيجة انفجار جسم غريب أثناء المشاركة في عملية إخماد الحريق الذي اندلع اليوم في قرية البيطار في ريف القرداحة".
وأشار مدير مشفى الحفة الوطني، الدكتور رامي عطيرة، إلى إسعاف شخصين مصابين بحالة اختناق نتيجة الحريق الذي اندلع في قرية شير قاق، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتخريجهما بعد الاطمئنان على حالتهما الصحية.
وأكد قائد فوج إطفاء اللاذقية، المقدم مهند جعفر، لـ"سبوتنيك"، أن "فرق الإطفاء في اللاذقية بمؤازرة من مروحيات الجيش العربي السوري، وفرق الإطفاء التي جاءت من بقية المحافظات السورية، وبالتعاون مع المجتمع المحلي، تمكنت من السيطرة على معظم الحريق الذي اندلع، أمس، على محور (المشرفة- كسب)، فيما لا تزال فرق الإطفاء تعمل على تبريد وإخماد البؤر المتبقية في حرائق منطقة (البدروسية)".
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
© Sputnik . Munther Saeed
وأشار جعفر إلى أن أهالي قريتي (البدروسية وأومتلي) عادوا إلى منازلهم بعد أن تم إخلاؤهم منها حفاظاً على سلامتهم، نتيجة اقتراب النيران منها، وتم تأمين وسائل نقل لهم باتجاه قرية أم الطيور المجاورة ومدينة اللاذقية.
وفي مدينة القرداحة، أوضح جعفر أنه تم إخماد الحريق في قرية البيطار في القرداحة، ودخوله مرحلة التبريد، فيما لا تزال الفرق بمساندة من مروحيات الجيش والمجتمع الأهلي، تحاول السيطرة على النيران في جبل العرين في ريف القرداحة.
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
© Sputnik . Munther Saeed
وقالت مراسلة "سبوتنيك" إن فرق الإطفاء المدعومة بمروحيات الجيش، بدأت تواجه صعوبة في إخماد النيران المندلعة في وادي قرية (بكاس وقرية (شير قاق) في منطقة الحفة، وذلك بسبب وعورة التضاريس واشتداد سرعة الرياح.
وقال رئيس بلدية الحفة إبراهيم نعامة لـ"سبوتنيك": "الوضع حرج خاصة في وادي بكاس الذي يتمتع بتضاريس وعرة ومنحدرات قاسية تحول دون تقدم رجال الإطفاء"، مشيراً إلى أهمية تدخل مروحيات الجيش في الوصول إلى بؤر النيران وإخمادها.
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
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© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
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© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
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© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
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© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
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© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
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© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
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© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
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© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
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© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
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© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
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© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
3/9
© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
4/9
© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
5/9
© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
6/9
© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
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© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
8/9
© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
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© Sputnik . Munther Saeed
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
وأشار نعامة إلى أنه تم إخلاء الأهالي من المنازل حفاظاً على سلامتهم، منوهاً بتضافر الجهود بين فرق الإطفاء والمجتمع المحلي في الحفة والقرى المحيطة بها في محاولة للسيطرة على الحريق.
وفي الغضون، أعلنت فرق منظمة الهلال الأحمر العربي السوري استجابتها للبلاغ عن الحرائق الممتدة بين كسب والبدروسية في ريف اللاذقية الشمالي، مشيرة إلى أن هذه الفرق توجد في المناطق المتضررة لتقديم خدمات الإسعاف والإخلاء عند الحاجة.