https://sarabic.ae/20241101/علماء-روس-يبتكرون-سبيكة-معدنية-ذات-ليونة-عالية-جدا-1094387758.html
علماء روس يبتكرون سبيكة معدنية ذات ليونة عالية جدا
علماء روس يبتكرون سبيكة معدنية ذات ليونة عالية جدا
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء من المعهد الفيزيائي التقني السيبيري بجامعة تومسك الروسية الحكومية، سبيكة معتمدة على النيكل والحديد والغاليوم، والمخلوطة بالكوبالت والبورون، لها... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T12:11+0000
2024-11-01T12:11+0000
2024-11-01T12:13+0000
مجتمع
علوم
علماء روس
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وهذه خطوة مهمة أخرى في دراسة خصائص السبيكة التي يمكن أن تصبح بديلاً للفريون، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "scientificrussia" العلمية.في السابق، وجد العلماء أنه في نطاق درجات حرارة واسع من -30 درجة مئوية إلى +300 درجة مئوية، تتمتع سبيكة NiFeGa(Co) بخصائص مرنة حرارية، أي أنه تحت تأثير الحمل الميكانيكي، تتشوه قطعة العمل الخاصة، وبعد إزالة الضغط، تعود إلى أبعادها الأصلية وتبرد الجهاز الذي تستخدم فيه.نطاق تطبيق هذه السبائك واسع، كالثلاجات المنزلية والصناعية، والمضخات الحرارية، والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، على سبيل المثال، الرقائق الدقيقة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.تقول إيلينا بانتشينكو، كبيرة الباحثين في مختبر فيزياء البلورات العالية القوة في جامعة تومسك الحكومية، الحاصلة على دكتوراه في العلوم الفيزيائية والرياضية: "يستطيع المجتمع الآن بشكل متزايد الحصول على بديل بيئي للفريون، الذي يستخدم في الثلاجات".وأشارت أيضا إلى أنه بالإضافة إلى السلامة البيئية، يجب أن تتمتع المواد الجديدة للثلاجات بقدرة تبريد عالية على نطاق واسع من درجات حرارة التشغيل وعمر خدمة طويل.أظهرت الاختبارات أنه في النطاق من +800 درجة مئوية إلى +900 درجة مئوية تكون ليونة سبيكة NiFeGa(Co) أكثر من 80%.يؤكد الفيزيائيون أن العمل مع البلورات المتعددة مستمر. هناك خطط لدراسة مدى استقرار التأثير الحراري في السبيكة، وزيادة عدد دورات العمل الميكانيكي من 100 إلى 1000، ثم ما يصل إلى 100000. وهذا سيسمح لنا بتحديد خيارات جديدة لاستخدام السبيكة في الهياكل الهندسية المختلفة.
https://sarabic.ae/20241101/اليد-العملاقة-المخيفة-تعود-إلى-أستراليا-1094376872.html
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علوم, علماء روس
علماء روس يبتكرون سبيكة معدنية ذات ليونة عالية جدا
12:11 GMT 01.11.2024 (تم التحديث: 12:13 GMT 01.11.2024)
اكتشف علماء من المعهد الفيزيائي التقني السيبيري بجامعة تومسك الروسية الحكومية، سبيكة معتمدة على النيكل والحديد والغاليوم، والمخلوطة بالكوبالت والبورون، لها تشوه قابل للعكس وزيادة ليونة عند درجات حرارة تتراوح من 800 إلى 900 درجة مئوية.
وهذه خطوة مهمة أخرى في دراسة خصائص السبيكة التي يمكن أن تصبح بديلاً للفريون، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "scientificrussia" العلمية.
تم إنشاء هذا المركب المعدني في مختبر فيزياء البلورات العالية القوة التابع لجامعة تومسك الحكومية، تحت إشراف رئيس المختبر الأستاذ والدكتوراه في العلوم الفيزيائية والرياضية يوري تشوملياكوف.
في السابق، وجد العلماء أنه في نطاق درجات حرارة واسع من -30 درجة مئوية إلى +300 درجة مئوية، تتمتع سبيكة NiFeGa(Co) بخصائص مرنة حرارية، أي أنه تحت تأثير الحمل الميكانيكي، تتشوه قطعة العمل الخاصة، وبعد إزالة الضغط، تعود إلى أبعادها الأصلية وتبرد الجهاز الذي تستخدم فيه.
نطاق تطبيق هذه السبائك واسع، كالثلاجات المنزلية والصناعية، والمضخات الحرارية، والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، على سبيل المثال، الرقائق الدقيقة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
تقول إيلينا بانتشينكو
، كبيرة الباحثين في مختبر فيزياء البلورات العالية القوة في جامعة تومسك الحكومية، الحاصلة على دكتوراه في العلوم الفيزيائية والرياضية: "يستطيع المجتمع الآن بشكل متزايد الحصول على بديل بيئي للفريون، الذي يستخدم في الثلاجات".
وأشارت أيضا إلى أنه بالإضافة إلى السلامة البيئية، يجب أن تتمتع المواد الجديدة للثلاجات بقدرة تبريد عالية على نطاق واسع من درجات حرارة التشغيل وعمر خدمة طويل.
أظهرت الاختبارات أنه في النطاق من +800 درجة مئوية إلى +900 درجة مئوية تكون ليونة سبيكة NiFeGa(Co) أكثر من 80%.
وفي الوقت ذاته، من السهل تشويهه - يكفي تطبيق حمل ميكانيكي أقل بـ 50 مرة من درجة حرارة الغرفة، أي أنه من الممكن من هذه السبيكة الحصول على قطع عمل متينة ورخيصة ذات هيكل موحد لن يتشقق أثناء التشغيل.
يؤكد الفيزيائيون أن العمل مع البلورات المتعددة مستمر. هناك خطط لدراسة مدى استقرار التأثير الحراري في السبيكة، وزيادة عدد دورات العمل الميكانيكي من 100 إلى 1000، ثم ما يصل إلى 100000. وهذا سيسمح لنا بتحديد خيارات جديدة لاستخدام السبيكة في الهياكل الهندسية المختلفة.