https://sarabic.ae/20241101/اليد-العملاقة-المخيفة-تعود-إلى-أستراليا-1094376872.html

"اليد العملاقة" المخيفة تعود إلى أستراليا

"اليد العملاقة" المخيفة تعود إلى أستراليا

سبوتنيك عربي

اتُخذ قرار بنقل تمثال "اليد العملاقة" المعروف باسم "كوازي"، الذي شبهه البعض بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من نيوزيلندا إلى أستراليا، بعد أن أثار الذعر... 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T08:28+0000

2024-11-01T08:28+0000

2024-11-01T08:28+0000

مجتمع

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يعود إلى الفنان النيوزيلندي روني فان هاوت المقيم في ملبورن، الذي صنع "الصورة الذاتية الجزئية" لنصبها في مسقطه بمدينة كريستشيرش بعد زلزال 2011 المدمِّر.في هذا السياق، قالت رئيسة بلدية ويلينغتون، توري هوانو، إنّ "كوازي" أثار كثيراً من الأحاديث والفضول، وترك علامة حقيقية حيث نُصب. وأضافت: "أوضح لنا أيضاً أهمية أن تكون لدينا فنون متنوّعة ومشروعات خلّاقة في مدينتنا. مع ذلك، فإنني أتطلّع إلى رؤيته ينتقل إلى مكان آخر بهدف التغيير".وتم نقل "كوازي"، بوساطة مروحية إلى مكان لم يُكشف عنه في أستراليا، وقالت جوديث كوك من المعرض إنه كان من دواعي الشرف استضافته، فقد "كان له تأثير كبير في ويلينغتون، مما أثار نقاشات قوية حول الفنّ، وسيستمر في إرخاء شخصيته الهائلة أينما ذهب".أما الناس، فقد أعرب بعضهم عبر مواقع التواصل عن فرحهم وآخرون عن حزنهم لرحيله.نهر من الخمر يغمر أزقة قرية برتغالية... فيديوحارس يفاجئ الجميع بهجوم مباغت ويسجل هدفا... فيديو

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