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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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25 د
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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https://sarabic.ae/20241102/إعلام-ارتفاع-عدد-الراغبين-في-مغادرة-الولايات-المتحدة-بعد-مناظرة-هاريس-وترامب-1094435935.html
إعلام: ارتفاع عدد الراغبين في مغادرة الولايات المتحدة بعد مناظرة هاريس وترامب
إعلام: ارتفاع عدد الراغبين في مغادرة الولايات المتحدة بعد مناظرة هاريس وترامب
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن الاهتمام بالهجرة من الولايات المتحدة تزايد بشكل حاد بعد المناظرة بين المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس البلاد، وهما كامالا هاريس ودونالد... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T18:46+0000
2024-11-02T18:46+0000
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وذكرت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية أن "مشغلي السياحة في الولايات المتحدة سجلوا ارتفاعا في الاهتمام بالهجرة وزيادة في الطلب تصل إلى 900%، أي عشرة أضعاف".ويشار إلى أن عدد طلبات الانتقال من الولايات المتحدة عام 2024 خلال تسعة أشهر فقط تجاوز الرقم نفسه لعام 2023 بأكمله، وفقا للصحيفة.وسبق أن رفض دونالد ترامب اقتراح إجراء مناظرة جديدة مع هاريس. وفي الوقت نفسه، يرغب أكثر من 60% من الأمريكيين في رؤية مناظرة جديدة بين ترامب وهاريس.
https://sarabic.ae/20241102/وزير-الخارجية-البولندي-أمننا-أهم-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1094433968.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: ارتفاع عدد الراغبين في مغادرة الولايات المتحدة بعد مناظرة هاريس وترامب

18:46 GMT 02.11.2024
© Sputnik . Julia Ivamura / الانتقال إلى بنك الصوراحتجاجات "حياة السود مهمة" في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 30 يوليو 2020
احتجاجات حياة السود مهمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 30 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© Sputnik . Julia Ivamura
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ذكرت صحيفة أمريكية أن الاهتمام بالهجرة من الولايات المتحدة تزايد بشكل حاد بعد المناظرة بين المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس البلاد، وهما كامالا هاريس ودونالد ترامب.
وذكرت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية أن "مشغلي السياحة في الولايات المتحدة سجلوا ارتفاعا في الاهتمام بالهجرة وزيادة في الطلب تصل إلى 900%، أي عشرة أضعاف".

في الوقت نفسه، مباشرة بعد الرغبة في السفر والرغبة المتزايدة في الهجرة، يستشهد الأمريكيون بالانقسام السياسي العميق في البلاد.

علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
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ويشار إلى أن عدد طلبات الانتقال من الولايات المتحدة عام 2024 خلال تسعة أشهر فقط تجاوز الرقم نفسه لعام 2023 بأكمله، وفقا للصحيفة.
علاوة على ذلك، منذ عام 2020، زاد عدد الأشخاص الراغبين في الانتقال من الولايات المتحدة إلى بلد آخر ستة أضعاف.
وسبق أن رفض دونالد ترامب اقتراح إجراء مناظرة جديدة مع هاريس. وفي الوقت نفسه، يرغب أكثر من 60% من الأمريكيين في رؤية مناظرة جديدة بين ترامب وهاريس.
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