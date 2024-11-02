https://sarabic.ae/20241102/إعلام-ارتفاع-عدد-الراغبين-في-مغادرة-الولايات-المتحدة-بعد-مناظرة-هاريس-وترامب-1094435935.html
إعلام: ارتفاع عدد الراغبين في مغادرة الولايات المتحدة بعد مناظرة هاريس وترامب
إعلام: ارتفاع عدد الراغبين في مغادرة الولايات المتحدة بعد مناظرة هاريس وترامب
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن الاهتمام بالهجرة من الولايات المتحدة تزايد بشكل حاد بعد المناظرة بين المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس البلاد، وهما كامالا هاريس ودونالد... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T18:46+0000
2024-11-02T18:46+0000
2024-11-02T18:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/03/1046171402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c02f3ee4449f3d1ac5599da84faead6b.jpg
وذكرت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية أن "مشغلي السياحة في الولايات المتحدة سجلوا ارتفاعا في الاهتمام بالهجرة وزيادة في الطلب تصل إلى 900%، أي عشرة أضعاف".ويشار إلى أن عدد طلبات الانتقال من الولايات المتحدة عام 2024 خلال تسعة أشهر فقط تجاوز الرقم نفسه لعام 2023 بأكمله، وفقا للصحيفة.وسبق أن رفض دونالد ترامب اقتراح إجراء مناظرة جديدة مع هاريس. وفي الوقت نفسه، يرغب أكثر من 60% من الأمريكيين في رؤية مناظرة جديدة بين ترامب وهاريس.
https://sarabic.ae/20241102/وزير-الخارجية-البولندي-أمننا-أهم-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1094433968.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/03/1046171402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0ceb0462ffd9b091e9e281e01798e10.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: ارتفاع عدد الراغبين في مغادرة الولايات المتحدة بعد مناظرة هاريس وترامب
ذكرت صحيفة أمريكية أن الاهتمام بالهجرة من الولايات المتحدة تزايد بشكل حاد بعد المناظرة بين المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس البلاد، وهما كامالا هاريس ودونالد ترامب.
وذكرت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية أن "مشغلي السياحة في الولايات المتحدة سجلوا ارتفاعا في الاهتمام بالهجرة وزيادة في الطلب تصل إلى 900%، أي عشرة أضعاف".
في الوقت نفسه، مباشرة بعد الرغبة في السفر والرغبة المتزايدة في الهجرة، يستشهد الأمريكيون بالانقسام السياسي العميق في البلاد.
ويشار إلى أن عدد طلبات الانتقال من الولايات المتحدة عام 2024 خلال تسعة أشهر فقط تجاوز الرقم نفسه لعام 2023 بأكمله، وفقا للصحيفة.
علاوة على ذلك، منذ عام 2020، زاد عدد الأشخاص الراغبين في الانتقال من الولايات المتحدة إلى بلد آخر ستة أضعاف.
وسبق أن رفض دونالد ترامب اقتراح إجراء مناظرة جديدة مع هاريس. وفي الوقت نفسه، يرغب أكثر من 60% من الأمريكيين في رؤية مناظرة جديدة بين ترامب وهاريس.