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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241102/وزير-الخارجية-البولندي-أمننا-أهم-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1094433968.html
وزير الخارجية البولندي: أمننا أهم من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
وزير الخارجية البولندي: أمننا أهم من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن أمن بولندا أكثر أهمية من المساعدة العسكرية لأوكرانيا. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T17:56+0000
2024-11-02T17:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف سيكورسكي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن ندعم حلفاءنا وأصدقاءنا. لقد نقلت بولندا دبابات إلى أوكرانيا أكثر من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مجتمعة، لكن يجب على شركائنا أيضًا أن يفهموا أن سلامتنا وسلامة البولنديين هي الأكثر أهمية بالنسبة لنا".وفي حديثه عن مقاتلات "ميغ 29"، صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أنه لا يمكن نقل الطائرات المتبقية من وارسو إلى أوكرانيا إلا بعد تعزيز القوات الجوية البولندية بطائرات جديدة.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشارك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، حيث أنها "تلعب بالنار".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب، لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20241102/نائب-أوكراني-معتقل-زيلينسكي-لا-يستطيع-حتى-تحقيق-الاستقرار-في-الجبهة-1094431541.html
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روسيا

وزير الخارجية البولندي: أمننا أهم من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

17:56 GMT 02.11.2024
© Photo / Lukas Plewniaعلم بولندا
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© Photo / Lukas Plewnia
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ذكر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن أمن بولندا أكثر أهمية من المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وأضاف سيكورسكي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن ندعم حلفاءنا وأصدقاءنا. لقد نقلت بولندا دبابات إلى أوكرانيا أكثر من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مجتمعة، لكن يجب على شركائنا أيضًا أن يفهموا أن سلامتنا وسلامة البولنديين هي الأكثر أهمية بالنسبة لنا".

في السابق، ذكرت القيادة البولندية أن وارسو زودت أوكرانيا بمساعدات عسكرية أكبر من أي دولة أخرى مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

وفي حديثه عن مقاتلات "ميغ 29"، صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أنه لا يمكن نقل الطائرات المتبقية من وارسو إلى أوكرانيا إلا بعد تعزيز القوات الجوية البولندية بطائرات جديدة.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب أوكراني معتقل: زيلينسكي لا يستطيع حتى تحقيق الاستقرار في الجبهة
17:02 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشارك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، حيث أنها "تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب، لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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