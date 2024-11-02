https://sarabic.ae/20241102/بعد-سوناك-بادينوك-ذات-البشرة-السمراء-ترأس-حزب-المحافظين-البريطاني-1094425682.html
بعد سوناك... بادينوك ذات البشرة السمراء ترأس حزب المحافظين البريطاني
بعد سوناك... بادينوك ذات البشرة السمراء ترأس حزب المحافظين البريطاني
سبوتنيك عربي
انتخب حزب المحافظين البريطاني، اليوم السبت، كيمي بادينوك، زعيمة جديدة، خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك الذي قاد الحزب فى يوليو/تموز الماضي، إلى أسوأ هزيمة... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T13:28+0000
2024-11-02T13:28+0000
2024-11-02T13:28+0000
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وتفوقت بادينوك على منافسها النائب روبرت جينريك في تصويت شارك فيه نحو 100 ألف عضو في الحزب الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط.تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحزب للتعافي من هزيمته الساحقة في الانتخابات، والتي أنهت وجوده في السلطة بعد 14 عاماً؛ حيث خسر المحافظون أكثر من 200 مقعد، لتتراجع مقاعدهم في البرلمان إلى 121 فقط.وقال رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب العمال كير ستارمر: "كيمي بادينوك "على انتخابها زعيما جديدا لحزب المحافظين. أول زعيمة حزب من ذوي البشرة السمراء في ويستمنستر، حيث تمثل لحظة فخر لبلادنا، معربًا عن تطلعه للعمل معها ومع حزبها بما يخدم مصالح الشعب البريطاني.في الوقت نفسه، تعهد رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" اليوم السبت، بإجراء إصلاحات لتسريع الاقتصاد وإصلاح القطاع العام، وذلك بعد فشل أول موازنة لحكومته الجديدة في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي.كانت وزيرة الأعمال السابقة كيمي بادينوك قد فازت في انتخابات رئاسة حزب المحافظين خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بعد حصولها على 57% من الأصوات، متغلبة على منافسها وزير الهجرة السابق روبرت جينريك الذي حصل على 43% فقط من الأصوات.
https://sarabic.ae/20240913/بايدن-وستارمر-يناقشان-رفع-الحظر-المفروض-على-الضربات-الأوكرانية-ضد-روسيا-1092660136.html
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العالم, حول العالم, بريطانيا
العالم, حول العالم, بريطانيا
بعد سوناك... بادينوك ذات البشرة السمراء ترأس حزب المحافظين البريطاني
انتخب حزب المحافظين البريطاني، اليوم السبت، كيمي بادينوك، زعيمة جديدة، خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك الذي قاد الحزب فى يوليو/تموز الماضي، إلى أسوأ هزيمة في الانتخابات منذ 1832، وتعد بادينوك أول امرأة ذات البشرة السمراء تتولى قيادة حزب سياسي كبير في بريطانيا.
وتفوقت بادينوك على منافسها النائب روبرت جينريك في تصويت شارك فيه نحو 100 ألف عضو في الحزب الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحزب للتعافي من هزيمته الساحقة في الانتخابات، والتي أنهت وجوده في السلطة بعد 14 عاماً؛ حيث خسر المحافظون أكثر من 200 مقعد، لتتراجع مقاعدهم في البرلمان إلى 121 فقط.
وقال رئيس الوزراء البريطاني
وزعيم حزب العمال كير ستارمر: "كيمي بادينوك "على انتخابها زعيما جديدا لحزب المحافظين. أول زعيمة حزب من ذوي البشرة السمراء في ويستمنستر، حيث تمثل لحظة فخر لبلادنا، معربًا عن تطلعه للعمل معها ومع حزبها بما يخدم مصالح الشعب البريطاني.
في الوقت نفسه، تعهد رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر
" اليوم السبت، بإجراء إصلاحات لتسريع الاقتصاد وإصلاح القطاع العام، وذلك بعد فشل أول موازنة لحكومته الجديدة في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي.
كانت وزيرة الأعمال السابقة كيمي بادينوك قد فازت في انتخابات رئاسة حزب المحافظين خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بعد حصولها على 57% من الأصوات، متغلبة على منافسها وزير الهجرة السابق روبرت جينريك الذي حصل على 43% فقط من الأصوات.