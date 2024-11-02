بعد سوناك... بادينوك ذات البشرة السمراء ترأس حزب المحافظين البريطاني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
On air
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241102/بعد-سوناك-بادينوك-ذات-البشرة-السمراء-ترأس-حزب-المحافظين-البريطاني-1094425682.html
بعد سوناك... بادينوك ذات البشرة السمراء ترأس حزب المحافظين البريطاني
بعد سوناك... بادينوك ذات البشرة السمراء ترأس حزب المحافظين البريطاني
سبوتنيك عربي
انتخب حزب المحافظين البريطاني، اليوم السبت، كيمي بادينوك، زعيمة جديدة، خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك الذي قاد الحزب فى يوليو/تموز الماضي، إلى أسوأ هزيمة... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T13:28+0000
2024-11-02T13:28+0000
العالم
حول العالم
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/02/1094423479_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_8c0d6ad99d371813bd4063768d08006f.jpg
وتفوقت بادينوك على منافسها النائب روبرت جينريك في تصويت شارك فيه نحو 100 ألف عضو في الحزب الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط.تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحزب للتعافي من هزيمته الساحقة في الانتخابات، والتي أنهت وجوده في السلطة بعد 14 عاماً؛ حيث خسر المحافظون أكثر من 200 مقعد، لتتراجع مقاعدهم في البرلمان إلى 121 فقط.وقال رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب العمال كير ستارمر: "كيمي بادينوك "على انتخابها زعيما جديدا لحزب المحافظين. أول زعيمة حزب من ذوي البشرة السمراء في ويستمنستر، حيث تمثل لحظة فخر لبلادنا، معربًا عن تطلعه للعمل معها ومع حزبها بما يخدم مصالح الشعب البريطاني.في الوقت نفسه، تعهد رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" اليوم السبت، بإجراء إصلاحات لتسريع الاقتصاد وإصلاح القطاع العام، وذلك بعد فشل أول موازنة لحكومته الجديدة في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي.كانت وزيرة الأعمال السابقة كيمي بادينوك قد فازت في انتخابات رئاسة حزب المحافظين خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بعد حصولها على 57% من الأصوات، متغلبة على منافسها وزير الهجرة السابق روبرت جينريك الذي حصل على 43% فقط من الأصوات.
https://sarabic.ae/20240913/بايدن-وستارمر-يناقشان-رفع-الحظر-المفروض-على-الضربات-الأوكرانية-ضد-روسيا-1092660136.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/02/1094423479_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_f9bc4bdbf12d25663cb9d294dbbe538f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, حول العالم, بريطانيا
العالم, حول العالم, بريطانيا

بعد سوناك... بادينوك ذات البشرة السمراء ترأس حزب المحافظين البريطاني

13:28 GMT 02.11.2024
Badenoch X
Badenoch X - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
تابعنا عبر
انتخب حزب المحافظين البريطاني، اليوم السبت، كيمي بادينوك، زعيمة جديدة، خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك الذي قاد الحزب فى يوليو/تموز الماضي، إلى أسوأ هزيمة في الانتخابات منذ 1832، وتعد بادينوك أول امرأة ذات البشرة السمراء تتولى قيادة حزب سياسي كبير في بريطانيا.
وتفوقت بادينوك على منافسها النائب روبرت جينريك في تصويت شارك فيه نحو 100 ألف عضو في الحزب الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحزب للتعافي من هزيمته الساحقة في الانتخابات، والتي أنهت وجوده في السلطة بعد 14 عاماً؛ حيث خسر المحافظون أكثر من 200 مقعد، لتتراجع مقاعدهم في البرلمان إلى 121 فقط.
وقال رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب العمال كير ستارمر: "كيمي بادينوك "على انتخابها زعيما جديدا لحزب المحافظين. أول زعيمة حزب من ذوي البشرة السمراء في ويستمنستر، حيث تمثل لحظة فخر لبلادنا، معربًا عن تطلعه للعمل معها ومع حزبها بما يخدم مصالح الشعب البريطاني.
الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
بايدن وستارمر يناقشان رفع الحظر المفروض على الضربات الأوكرانية ضد روسيا
13 سبتمبر, 05:53 GMT
في الوقت نفسه، تعهد رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" اليوم السبت، بإجراء إصلاحات لتسريع الاقتصاد وإصلاح القطاع العام، وذلك بعد فشل أول موازنة لحكومته الجديدة في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي.
كانت وزيرة الأعمال السابقة كيمي بادينوك قد فازت في انتخابات رئاسة حزب المحافظين خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بعد حصولها على 57% من الأصوات، متغلبة على منافسها وزير الهجرة السابق روبرت جينريك الذي حصل على 43% فقط من الأصوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:49 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل31 أكتوبر, 22:04 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل31 أكتوبر, 13:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала