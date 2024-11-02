https://sarabic.ae/20241102/تصويت-برأيك-من-سينتصر-في-الانتخابات-الأمريكية-ترامب-أم-هاريس-1094417032.html
تصويت... برأيك من سينتصر في الانتخابات الأمريكية ترامب أم هاريس
تصويت... برأيك من سينتصر في الانتخابات الأمريكية ترامب أم هاريس
سبوتنيك عربي
يترقب العالم في هذه الأيام مجريات الانتخابات الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر نتائجها على الكثير من الملفات، بدءا من الملفات الاقتصادية وصولا إلى الملفات... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T10:08+0000
2024-11-02T10:08+0000
2024-11-02T10:09+0000
استطلاعات الرأي
العالم
الانتخابات الأمريكية
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ويعول الكثيرون على أحد المرشحين، على الرغم من أن الآمال لا يمكن عقدها على الإدارة الأمريكية في عملية صنع السلام في العالم، بحسب التجربة التاريخية.وأفادت بيانات من مختبر الانتخابات في جامعة فلوريدا الأمريكية، فجر اليوم السبت، بأن أكثر من 70 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكراً في الانتخابات من خلال طرق التصويت المبكر، في وقت يتخوف فيه البعض من حدوث أعمال عنف في البلاد تؤثر على العملية الانتخابية.برأيك من الذي سيمسك بمفاتيح الحكم في البيت الأبيض والسياسة الأمريكية للأعوام الأربعة القادمة؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم, الانتخابات الأمريكية, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, الانتخابات الأمريكية, опросы
تصويت... برأيك من سينتصر في الانتخابات الأمريكية ترامب أم هاريس
10:08 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 10:09 GMT 02.11.2024)
يترقب العالم في هذه الأيام مجريات الانتخابات الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر نتائجها على الكثير من الملفات، بدءا من الملفات الاقتصادية وصولا إلى الملفات السياسية والعسكرية.
ويعول الكثيرون على أحد المرشحين، على الرغم من أن الآمال لا يمكن عقدها على الإدارة الأمريكية في عملية صنع السلام في العالم، بحسب التجربة التاريخية.
وأفادت بيانات من مختبر الانتخابات في جامعة فلوريدا الأمريكية، فجر اليوم السبت، بأن أكثر من 70 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكراً في الانتخابات من خلال طرق التصويت المبكر، في وقت يتخوف فيه البعض من حدوث أعمال عنف في البلاد تؤثر على العملية الانتخابية.
وتشتد المنافسة بين المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، وبين مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، حيث أعطت استطلاعات الرأي نسبا متقاربة جدا بين المتنافسين، الأمر الذي جعل عملية التنبؤ بالنتائج صعبة خصوصا في ظل التقلبات التي شهدتها الاستطلاعات من ناحية، واعتماد الانتخابات الأمريكية على مبدأ اختيار كبار الناخبين من جهة ثانية.
برأيك من الذي سيمسك بمفاتيح الحكم في البيت الأبيض والسياسة الأمريكية للأعوام الأربعة القادمة؟