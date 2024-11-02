تصويت... برأيك من سينتصر في الانتخابات الأمريكية ترامب أم هاريس

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تفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا
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28 د
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
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183 د
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17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
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الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
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نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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تصويت... برأيك من سينتصر في الانتخابات الأمريكية ترامب أم هاريس
تصويت... برأيك من سينتصر في الانتخابات الأمريكية ترامب أم هاريس
سبوتنيك عربي
يترقب العالم في هذه الأيام مجريات الانتخابات الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر نتائجها على الكثير من الملفات، بدءا من الملفات الاقتصادية وصولا إلى الملفات... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T10:08+0000
2024-11-02T10:09+0000
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الانتخابات الأمريكية
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ويعول الكثيرون على أحد المرشحين، على الرغم من أن الآمال لا يمكن عقدها على الإدارة الأمريكية في عملية صنع السلام في العالم، بحسب التجربة التاريخية.وأفادت بيانات من مختبر الانتخابات في جامعة فلوريدا الأمريكية، فجر اليوم السبت، بأن أكثر من 70 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكراً في الانتخابات من خلال طرق التصويت المبكر، في وقت يتخوف فيه البعض من حدوث أعمال عنف في البلاد تؤثر على العملية الانتخابية.برأيك من الذي سيمسك بمفاتيح الحكم في البيت الأبيض والسياسة الأمريكية للأعوام الأربعة القادمة؟
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استطلاعات الرأي, العالم, الانتخابات الأمريكية, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, الانتخابات الأمريكية, опросы

تصويت... برأيك من سينتصر في الانتخابات الأمريكية ترامب أم هاريس

10:08 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 10:09 GMT 02.11.2024)
© AP Photo / Alex Brandonالمرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024
المرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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يترقب العالم في هذه الأيام مجريات الانتخابات الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر نتائجها على الكثير من الملفات، بدءا من الملفات الاقتصادية وصولا إلى الملفات السياسية والعسكرية.
ويعول الكثيرون على أحد المرشحين، على الرغم من أن الآمال لا يمكن عقدها على الإدارة الأمريكية في عملية صنع السلام في العالم، بحسب التجربة التاريخية.
وأفادت بيانات من مختبر الانتخابات في جامعة فلوريدا الأمريكية، فجر اليوم السبت، بأن أكثر من 70 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكراً في الانتخابات من خلال طرق التصويت المبكر، في وقت يتخوف فيه البعض من حدوث أعمال عنف في البلاد تؤثر على العملية الانتخابية.

وتشتد المنافسة بين المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، وبين مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، حيث أعطت استطلاعات الرأي نسبا متقاربة جدا بين المتنافسين، الأمر الذي جعل عملية التنبؤ بالنتائج صعبة خصوصا في ظل التقلبات التي شهدتها الاستطلاعات من ناحية، واعتماد الانتخابات الأمريكية على مبدأ اختيار كبار الناخبين من جهة ثانية.

برأيك من الذي سيمسك بمفاتيح الحكم في البيت الأبيض والسياسة الأمريكية للأعوام الأربعة القادمة؟
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