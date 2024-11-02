جدل كبير في مصر بشأن إخلاء دير "سانت كاترين" وطرد الرهبان والسلطات المصرية توضح

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تفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا
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30 د
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11:03 GMT
28 د
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
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183 د
مساحة حرة
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17:03 GMT
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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04:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
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نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
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59 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20241102/جدل-كبير-في-مصر-بشأن-إخلاء-دير-سانت-كاترين-وطرد-الرهبان-والسلطات-المصرية-توضح-1094423255.html
جدل كبير في مصر بشأن إخلاء دير "سانت كاترين" وطرد الرهبان والسلطات المصرية توضح
جدل كبير في مصر بشأن إخلاء دير "سانت كاترين" وطرد الرهبان والسلطات المصرية توضح
سبوتنيك عربي
أثارت أنباء متداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي جدلا بشأن وجود مخططات لإخلاء دير "سانت كاترين" في مصر تزامنا مع تطوير المنطقة. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T13:03+0000
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وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، توضيحا في هذا الصدد، حيث قال إنه بعد التواصل مع محافظة جنوب سيناء، تم نفي تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين بسبب تطوير المنطقة، مشددةً على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم.وأشارت محافظة جنوب سيناء إلى أن هناك تعاونا مستمرا ومشتركا مع دير سانت كاترين بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزا دينيا وتاريخيا هاما، موضحةً أنه يتم حالياً تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها.وبحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، فإن تطوير منطقة سانت كاترين يأتي "سعيا لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها تقديراً لقيمتها الروحية، وجعلها مزارا سياحيا عالميا، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة".واختتم البيان بحث جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.وفي وقت سابق، قدم المهندس الهيدروليكي الهولندي، تييس فان دير هوفن، مشروعا كشف عن أن شبه جزيرة سيناء لديها إمكانيات تؤهلها لإنقاذ البشرية من أزمة التغيير المناخي.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، أن مشروع هوفن كي يحقق المرجو منه يجب أن تستعيد سيناء بيئتها الطبيعية المزدهرة بالحياة البرية والنباتية، حيث يطرح فكرة التجديد البيئي واسع النطاق والتنوع البيولوجي كحل مثالي لمشكلات البيئة العالمية.ويقضي مشروع فان دير هوفن بإعادة تشجير الصحارى الشاسعة وفق خطة هادفة إلى إحياء الحياة في المنطقة مما يسهم بتقليل مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو، وزيادة معدلات الأمطار، وتوفير فرص عمل للسكان المحليين.
https://sarabic.ae/20241007/مصر-شمال-سيناء-تشهد-حدثا-بعد-توقفه-منذ-50-عاما-1093495478.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

جدل كبير في مصر بشأن إخلاء دير "سانت كاترين" وطرد الرهبان والسلطات المصرية توضح

13:03 GMT 02.11.2024
© Sputnikسانت كاترين جنوب سيناء
سانت كاترين جنوب سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أثارت أنباء متداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي جدلا بشأن وجود مخططات لإخلاء دير "سانت كاترين" في مصر تزامنا مع تطوير المنطقة.
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، توضيحا في هذا الصدد، حيث قال إنه بعد التواصل مع محافظة جنوب سيناء، تم نفي تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين بسبب تطوير المنطقة، مشددةً على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم.
وأشارت محافظة جنوب سيناء إلى أن هناك تعاونا مستمرا ومشتركا مع دير سانت كاترين بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزا دينيا وتاريخيا هاما، موضحةً أنه يتم حالياً تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها.
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
مصر... شمال سيناء تشهد حدثا بعد توقفه منذ 50 عاما
7 أكتوبر, 06:26 GMT
وبحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، فإن تطوير منطقة سانت كاترين يأتي "سعيا لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها تقديراً لقيمتها الروحية، وجعلها مزارا سياحيا عالميا، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة".
واختتم البيان بحث جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
تقرير: إسرائيل تدرس تجميد الرحلات الجوية من مطار بن غوريون إلى شرم الشيخ
23 يونيو 2023, 14:16 GMT
وفي وقت سابق، قدم المهندس الهيدروليكي الهولندي، تييس فان دير هوفن، مشروعا كشف عن أن شبه جزيرة سيناء لديها إمكانيات تؤهلها لإنقاذ البشرية من أزمة التغيير المناخي.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، أن مشروع هوفن كي يحقق المرجو منه يجب أن تستعيد سيناء بيئتها الطبيعية المزدهرة بالحياة البرية والنباتية، حيث يطرح فكرة التجديد البيئي واسع النطاق والتنوع البيولوجي كحل مثالي لمشكلات البيئة العالمية.
ويقضي مشروع فان دير هوفن بإعادة تشجير الصحارى الشاسعة وفق خطة هادفة إلى إحياء الحياة في المنطقة مما يسهم بتقليل مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو، وزيادة معدلات الأمطار، وتوفير فرص عمل للسكان المحليين.
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