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طرابلس تحتضن "أيام فلسطين السينمائية" دعما للقضية الفلسطينية.. صور
طرابلس تحتضن "أيام فلسطين السينمائية" دعما للقضية الفلسطينية.. صور
سبوتنيك عربي
نظمت العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم السبت، مبادرة لدعم القضية الفلسطينية، تحت عنوان "إحياء أيام فلسطين السينمائية". 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T17:19+0000
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وجاءت هذه المبادرة تعبيرا عن التضامن مع القضية الفلسطينية، والتي تضمّنت عروضا سينمائية توثق معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الحرب، إلى جانب معرض فني بعنوان "نشد على أيديكم"، الذي يحتوي على لوحات فنية تعبّر عن الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني.وقال منسق المبادرة، معاذ أبو دلال، بأن منظمة "آرت كورنر" للفنون والتدريب نظّمت فعالية "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، ضمن جهود المجتمع المدني لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز الأصوات الفلسطينية عالميا، لنقل الرواية الحقيقية لمعاناة الشعب الفلسطيني".ويجسّد الفيلم معاناة العائلات الفلسطينية في مخيم اليرموك، وما تعرّضوا له من حصار وظلم، ما يجعله رمزا للقضية الفلسطينية.وعلى هامش الفعالية، نظمت "آرت كورنر" معرضا فنيا تحت عنوان "نشد على أيديكم"، قدّمته مجموعة من المواهب الشابة دعما للقضية الفلسطينية وإيصال أصوات المدنيين، الذين يعانون من القصف المستمر في غزة.وأضاف أبو دلال أن "الشاعر إلياس العريفي ألقى قصيدة مؤثرة عن أطفال فلسطين، ومعاناتهم اليومية تحت القصف والدمار، الذي يسببه الاحتلال الإسرائيلي".من ناحيتها، أوضحت رئيسة منظمة "آرت كورنر" للفنون والتدريب، سمية الفيل، أن "هذه الفعالية نظمت لدعم القضية الفلسطينية، التي تمثل قضية إنسانية عالمية".وتابعت: "تضمنت فعاليات اليوم معرضا فنيا وعروضا شعرية، تعبيرا عن التضامن مع القضية العربية، "فلسطين".
https://sarabic.ae/20240623/مسؤولة-الثفافة-والإعلام-للجالية-الفلسطينية-في-ليبيا-ندعم-غزة-على-الصعيدين-المادي-والمعنوي-1090097974.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, تقارير سبوتنيك

طرابلس تحتضن "أيام فلسطين السينمائية" دعما للقضية الفلسطينية.. صور

17:19 GMT 02.11.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
مبادرة إحياء أيام فلسطين السينمائية، طرابلس، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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نظمت العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم السبت، مبادرة لدعم القضية الفلسطينية، تحت عنوان "إحياء أيام فلسطين السينمائية".
وجاءت هذه المبادرة تعبيرا عن التضامن مع القضية الفلسطينية، والتي تضمّنت عروضا سينمائية توثق معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الحرب، إلى جانب معرض فني بعنوان "نشد على أيديكم"، الذي يحتوي على لوحات فنية تعبّر عن الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال منسق المبادرة، معاذ أبو دلال، بأن منظمة "آرت كورنر" للفنون والتدريب نظّمت فعالية "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، ضمن جهود المجتمع المدني لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز الأصوات الفلسطينية عالميا، لنقل الرواية الحقيقية لمعاناة الشعب الفلسطيني".

وأوضح أبو دلال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "تم عرض 10 أفلام في 41 دولة، منها فيلم "فلسطين الصغرى" للمخرج عبد الله الخطيب، الذي عُرض في مقر مركز التقنية الحيوية بطرابلس".

ويجسّد الفيلم معاناة العائلات الفلسطينية في مخيم اليرموك، وما تعرّضوا له من حصار وظلم، ما يجعله رمزا للقضية الفلسطينية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
مبادرة إحياء أيام فلسطين السينمائية، طرابلس، ليبيا - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
مبادرة إحياء أيام فلسطين السينمائية، طرابلس، ليبيا - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
مبادرة إحياء أيام فلسطين السينمائية، طرابلس، ليبيا - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
مبادرة إحياء أيام فلسطين السينمائية، طرابلس، ليبيا - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
مبادرة إحياء أيام فلسطين السينمائية، طرابلس، ليبيا - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
مبادرة إحياء أيام فلسطين السينمائية، طرابلس، ليبيا - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
1/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
2/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
3/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
4/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
5/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
6/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مبادرة "إحياء أيام فلسطين السينمائية"، طرابلس، ليبيا
وعلى هامش الفعالية، نظمت "آرت كورنر" معرضا فنيا تحت عنوان "نشد على أيديكم"، قدّمته مجموعة من المواهب الشابة دعما للقضية الفلسطينية وإيصال أصوات المدنيين، الذين يعانون من القصف المستمر في غزة.
وأضاف أبو دلال أن "الشاعر إلياس العريفي ألقى قصيدة مؤثرة عن أطفال فلسطين، ومعاناتهم اليومية تحت القصف والدمار، الذي يسببه الاحتلال الإسرائيلي".
روان عبد العزيز، مسؤولة الثقافة والإعلام في الجالية الفلسطينية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
مسؤولة الثفافة والإعلام للجالية الفلسطينية في ليبيا: ندعم غزة على الصعيدين المادي والمعنوي
23 يونيو, 11:04 GMT
من ناحيتها، أوضحت رئيسة منظمة "آرت كورنر" للفنون والتدريب، سمية الفيل، أن "هذه الفعالية نظمت لدعم القضية الفلسطينية، التي تمثل قضية إنسانية عالمية".
وأضافت الفيل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ليبيا كانت وستظل داعما قويا للشعب الفلسطيني، وتهدف لإيصال رسالة إلى العالم عن معاناة أطفال قطاع غزة تحت وطأة الحرب".
وتابعت: "تضمنت فعاليات اليوم معرضا فنيا وعروضا شعرية، تعبيرا عن التضامن مع القضية العربية، "فلسطين".
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