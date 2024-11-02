https://sarabic.ae/20241102/باحثة-في-الشأن-الدولي-روسيا-قادرة-على-حل-القضية-الفلسطينية-وأمريكا-تستمر-في-ادعاءاتها-الكاذبة-1094425401.html

باحثة في الشأن الدولي: روسيا قادرة على حل القضية الفلسطينية وأمريكا تستمر في ادعاءاتها الكاذبة

باحثة في الشأن الدولي: روسيا قادرة على حل القضية الفلسطينية وأمريكا تستمر في ادعاءاتها الكاذبة

سبوتنيك عربي

أكدت الدكتورة ثريا الفرا، الباحثة في الشأن الدولي، أنّ "روسيا تمتلك القدرة على حل العديد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك ملف القضية الفلسطينية وحل الدولتين". 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T13:19+0000

2024-11-02T13:19+0000

2024-11-02T13:19+0000

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وأشارت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الموقف الروسي منذ بدء الحرب على غزة كان واضحًا في مجلس الأمن، حيث أكدت روسيا دائمًا على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه".وأضافت أنّ "موسكو استقبلت وفودًا من حماس، مما يعزز من قدرتها على القيام بدور الوساطة، بينما ترفض الولايات المتحدة هذه المسألة وتسعى لمنع خروج الحل من روسيا".وأوضحت الفرا أنّ "روسيا تؤمن بالمصالح المتبادلة وتدعم إقامة دولة فلسطين، حيث تجري حاليًا اتصالات مع الجانب الإيراني". وأشارت إلى أنّ "موسكو تحاول التهدئة ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، ووضع شروط لوقف إطلاق النار بشكل دائم، كما أنها تبحث في أسباب هذه المشكلة وتعمل على دعوة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات لتفادي توسيع الحرب في الشرق الأوسط".وأشارت إلى أنّ "الحزب الديمقراطي يميل لدعم إسرائيل لضمان الفوز بالسلطة، بينما يراهن الحزب الجمهوري أيضًا على الورقة الإسرائيلية". كما اعتبرت أنّ "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يظهر رغبة في إيقاف هذه الحرب، وهو غير مهتم إلى أين تصل الأمور، ويتعرض لضغط داخلي".وفي الختام، أكدت الفرا أنّ "أمريكا ستستمر بهذه السياسة، لكن الشارع الأمريكي والأوروبي والعربي بات يدرك الأكاذيب الأمريكية، خصوصًا بعد بدء الحرب على غزة".

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العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, القضية الفلسطينية, حصري, تقارير سبوتنيك