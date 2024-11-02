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باحثة في الشأن الدولي: روسيا قادرة على حل القضية الفلسطينية وأمريكا تستمر في ادعاءاتها الكاذبة
باحثة في الشأن الدولي: روسيا قادرة على حل القضية الفلسطينية وأمريكا تستمر في ادعاءاتها الكاذبة
سبوتنيك عربي
أكدت الدكتورة ثريا الفرا، الباحثة في الشأن الدولي، أنّ "روسيا تمتلك القدرة على حل العديد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك ملف القضية الفلسطينية وحل الدولتين". 02.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأشارت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الموقف الروسي منذ بدء الحرب على غزة كان واضحًا في مجلس الأمن، حيث أكدت روسيا دائمًا على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه".وأضافت أنّ "موسكو استقبلت وفودًا من حماس، مما يعزز من قدرتها على القيام بدور الوساطة، بينما ترفض الولايات المتحدة هذه المسألة وتسعى لمنع خروج الحل من روسيا".وأوضحت الفرا أنّ "روسيا تؤمن بالمصالح المتبادلة وتدعم إقامة دولة فلسطين، حيث تجري حاليًا اتصالات مع الجانب الإيراني". وأشارت إلى أنّ "موسكو تحاول التهدئة ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، ووضع شروط لوقف إطلاق النار بشكل دائم، كما أنها تبحث في أسباب هذه المشكلة وتعمل على دعوة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات لتفادي توسيع الحرب في الشرق الأوسط".وأشارت إلى أنّ "الحزب الديمقراطي يميل لدعم إسرائيل لضمان الفوز بالسلطة، بينما يراهن الحزب الجمهوري أيضًا على الورقة الإسرائيلية". كما اعتبرت أنّ "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يظهر رغبة في إيقاف هذه الحرب، وهو غير مهتم إلى أين تصل الأمور، ويتعرض لضغط داخلي".وفي الختام، أكدت الفرا أنّ "أمريكا ستستمر بهذه السياسة، لكن الشارع الأمريكي والأوروبي والعربي بات يدرك الأكاذيب الأمريكية، خصوصًا بعد بدء الحرب على غزة".
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العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, القضية الفلسطينية, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, القضية الفلسطينية, حصري, تقارير سبوتنيك

باحثة في الشأن الدولي: روسيا قادرة على حل القضية الفلسطينية وأمريكا تستمر في ادعاءاتها الكاذبة

13:19 GMT 02.11.2024
© AP Photo / Andres Kudacki علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Andres Kudacki
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أكدت الدكتورة ثريا الفرا، الباحثة في الشأن الدولي، أنّ "روسيا تمتلك القدرة على حل العديد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك ملف القضية الفلسطينية وحل الدولتين".
وأشارت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الموقف الروسي منذ بدء الحرب على غزة كان واضحًا في مجلس الأمن، حيث أكدت روسيا دائمًا على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه".

وقالت الفرا إنّ "الغرب كان يراهن على عزل روسيا وجعلها منبوذة، لكن العكس هو الذي حدث، حيث أصبحت روسيا اليوم تسعى لحل العديد من الملفات على المستوى الإقليمي".

وأضافت أنّ "موسكو استقبلت وفودًا من حماس، مما يعزز من قدرتها على القيام بدور الوساطة، بينما ترفض الولايات المتحدة هذه المسألة وتسعى لمنع خروج الحل من روسيا".
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وأوضحت الفرا أنّ "روسيا تؤمن بالمصالح المتبادلة وتدعم إقامة دولة فلسطين، حيث تجري حاليًا اتصالات مع الجانب الإيراني". وأشارت إلى أنّ "موسكو تحاول التهدئة ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، ووضع شروط لوقف إطلاق النار بشكل دائم، كما أنها تبحث في أسباب هذه المشكلة وتعمل على دعوة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات لتفادي توسيع الحرب في الشرق الأوسط".

وأكدت أنّ "روسيا بعثت أكثر من مرة برسائل إلى إسرائيل بضرورة عدم توسيع نطاق الضربات، وهي تعمل على منع تفاقم النزاع". كما اعتبرت أنّ "الجانب الأمريكي والأوروبي، وتحديدًا بريطانيا، لن تسمح بنجاح الوساطة الروسية، حيث أنّ الصحافة الروسية تركز على عدم وجود خطة واضحة لدى واشنطن في الشرق الأوسط، وأنّ من يقود هذه الحرب هي إسرائيل، بينما تخضع أمريكا لها في ظل الانتخابات الأمريكية".

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وأشارت إلى أنّ "الحزب الديمقراطي يميل لدعم إسرائيل لضمان الفوز بالسلطة، بينما يراهن الحزب الجمهوري أيضًا على الورقة الإسرائيلية". كما اعتبرت أنّ "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يظهر رغبة في إيقاف هذه الحرب، وهو غير مهتم إلى أين تصل الأمور، ويتعرض لضغط داخلي".

وحول السياسة الأمريكية، قالت الفرا إنه "لا يمكن الاعتماد على أي من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري، حيث توجد سياسة ثابتة في أمريكا تعتبر روسيا عدوًا، بينما تسعى واشنطن للحفاظ على هيمنتها العالمية". وأضافت أنّ "الادعاءات حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية تمهد للانتخابات الأمريكية الكبرى في الخامس من نوفمبر، وأن هذا إعلام غربي يحاول شيطنة روسيا، محاولًا عزلها وإبقاء الدول على صلة بتمويل أوكرانيا".

وفي الختام، أكدت الفرا أنّ "أمريكا ستستمر بهذه السياسة، لكن الشارع الأمريكي والأوروبي والعربي بات يدرك الأكاذيب الأمريكية، خصوصًا بعد بدء الحرب على غزة".
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