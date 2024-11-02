https://sarabic.ae/20241102/في-أول-تدريب-مزدوج-الصين-تستعرض-قوة-بحرية-ضاربة-فيديو-1094437147.html
في أول تدريب مزدوج.. الصين تستعرض قوة بحرية ضاربة.. فيديو
في أول تدريب مزدوج.. الصين تستعرض قوة بحرية ضاربة.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمتلك الصين ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 730 وحدة بحرية، ولديها 3 حاملات طائرات إحداها لا تزال في مرحلة التجارب البحرية. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T21:20+0000
2024-11-02T21:20+0000
2024-11-02T21:21+0000
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وتعتمد استراتيجية الأسطول الصيني على توزيع مهام حاملات الطائرات بحيث تتولى إحداها المهام القتالية وثانية في التدريب والثالثة في الصيانة الدورية.لكن التدريبات التي أجرتها الصين قبل أيام شهدت مشاركة حاملتا طائرات هما "لياونينغ" و"شاندونغ" في مهمة مشتركة شملت التشكيلات البحرية التابعة لكل منهما، التي تضم سفنا حربية أخرى وغواصات.ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من التدريبات المشتركة التي أجرتها حاملتا الطائرات في إحدى المناطق ببحر الصين الجنوبي.وشملت التدريبات مشاركة عشرات السفن الحربية الصغيرة وتنفيذ 12 طلعة جوية بواسطة الطائرات الموجودة على متن حاملتي الطائرات.وتهدف التدريبات لرفع الجاهزية القتالية لوحدات الأسطول الصيني وقوة الجناح الجوي المرافقة لها.وتعد "لياونينغ" أول حاملة طائرات صينية تم تدشينها في 25 سبتمبر/ أيلول عام 2012، كما نفذت حاملة الطائرات الثانية "شاندونغ"، تدريبات لاختبار قدرتها على تنفيذ عمليات ليلية في بحر الصين الجنوبي، وهي السفينة العملاقة الثانية ويرجع تاريخ إطلاقها إلى عام 2019.وتواصل الصين تطوير قدراتها العسكرية بزيادة حجم الأسطول الحربي وتزويده بأنواع مختلفة من الأسلحة الخارقة التي أصبحت تمثل كابوسا للأمريكيين خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.وفيما يتعلق بحاملات الطائرات، تشير تقارير إلى أن بكين تسعى لامتلاك ما يصل إلى 6 حاملات طائرات حربية بحلول عام 2030 لدعم جهودها الساعية لامتلاك قوة بحرية ضخمة تمكنها من منافسة أسطول الولايات المتحدة الأمريكية، فإضافة إلى لياونينغ وشاندونغ، تواصل "فوجيان" تجاربها البحرية قبل أن تنضم رسميا للأسطول الصيني لتصبح ثالث حاملة طائرات تملكها بكين.
https://sarabic.ae/20241005/الأسطول-الصيني-ينفذ-630-عملية-جوية-في-أسبوعين-1093461078.html
https://sarabic.ae/20240401/فوجيان-الأكثر-رعبا-أسطول-حاملات-الطائرات-الصيني-يثير-ذعر-الأمريكيين-1087591746.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
في أول تدريب مزدوج.. الصين تستعرض قوة بحرية ضاربة.. فيديو
21:20 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 21:21 GMT 02.11.2024)
تمتلك الصين ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 730 وحدة بحرية، ولديها 3 حاملات طائرات إحداها لا تزال في مرحلة التجارب البحرية.
وتعتمد استراتيجية الأسطول الصيني
على توزيع مهام حاملات الطائرات بحيث تتولى إحداها المهام القتالية وثانية في التدريب والثالثة في الصيانة الدورية.
لكن التدريبات التي أجرتها الصين قبل أيام شهدت مشاركة حاملتا طائرات هما "لياونينغ" و"شاندونغ" في مهمة مشتركة شملت التشكيلات البحرية التابعة لكل منهما، التي تضم سفنا حربية أخرى وغواصات.
ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من التدريبات المشتركة التي أجرتها حاملتا الطائرات في إحدى المناطق ببحر الصين الجنوبي.
وشملت التدريبات مشاركة عشرات السفن الحربية الصغيرة وتنفيذ 12 طلعة جوية بواسطة الطائرات الموجودة على متن حاملتي الطائرات.
وتهدف التدريبات لرفع الجاهزية القتالية لوحدات الأسطول الصيني وقوة الجناح الجوي
المرافقة لها.
وتعد "لياونينغ" أول حاملة طائرات صينية تم تدشينها في 25 سبتمبر/ أيلول عام 2012، كما نفذت حاملة الطائرات الثانية "شاندونغ"، تدريبات لاختبار قدرتها على تنفيذ عمليات ليلية في بحر الصين الجنوبي، وهي السفينة العملاقة الثانية ويرجع تاريخ إطلاقها إلى عام 2019.
وتواصل الصين تطوير قدراتها العسكرية بزيادة حجم الأسطول الحربي وتزويده بأنواع مختلفة من الأسلحة الخارقة التي أصبحت تمثل كابوسا للأمريكيين خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وفيما يتعلق بحاملات الطائرات، تشير تقارير إلى أن بكين تسعى لامتلاك ما يصل إلى 6 حاملات طائرات حربية بحلول عام 2030 لدعم جهودها الساعية لامتلاك قوة بحرية ضخمة تمكنها من منافسة أسطول الولايات المتحدة الأمريكية، فإضافة إلى لياونينغ
وشاندونغ، تواصل "فوجيان" تجاربها البحرية قبل أن تنضم رسميا للأسطول الصيني لتصبح ثالث حاملة طائرات تملكها بكين.