https://sarabic.ae/20241103/إيران-زلزال-بقوة-48-ريختر-يضرب-مدينة-كرمسار-شرق-طهران-1094440661.html
إيران... زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة كرمسار شرق طهران
إيران... زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة كرمسار شرق طهران
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة الإيرانية طهران، زلزالا بقوة 4.8 درجة ريختر، فجر اليوم الأحد. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T05:39+0000
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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، وقع على عمق 11 كم من سطح الأرض في الساعة 5 و15 دقيقة فجر اليوم.ونقلت عن حاكم مدينة كرمسار الإيرانية، رضا خاني، أن الزلزال أدى الى قطع التيار الكهربائي والإنترنت فور وقوعه في المدينة، لكنه عاد إلى معظم أجزاء المدينة بعد انقطاعه.وأكد المسؤول الإيراني أن "صوت الزلزال كان رهيبا، وعلى المواطنين مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم".وتابع حاكم مدينة كرمسار، أن "رجال الإغاثة على أهبة الاستعداد ويتم التحقيق في حجم الأضرار التي خلفها الزلزال من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة".ويشار إلى أنه في التاسع من شهر أغسطس/آب الماضي، تعرضت مدينة بنك الواقعة جنوبي محافظة بوشهر الإيرانية لزلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.وأوضح مركز رصد الزلازل الوطني في العاصمة طهران عدم ورود أي تقارير حول الأضرار الناجمة عن زلزال مدينة بنك في بوشهر، أو وقوع إصابات تذكر.
https://sarabic.ae/20240809/زلزال-بقوة-4-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1091558793.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال
إيران... زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة كرمسار شرق طهران
شهدت مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة الإيرانية طهران، زلزالا بقوة 4.8 درجة ريختر، فجر اليوم الأحد.
وأفادت وكالة
إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، وقع على عمق 11 كم من سطح الأرض في الساعة 5 و15 دقيقة فجر اليوم.
ونقلت عن حاكم مدينة كرمسار الإيرانية، رضا خاني، أن الزلزال أدى الى قطع التيار الكهربائي والإنترنت فور وقوعه
في المدينة، لكنه عاد إلى معظم أجزاء المدينة بعد انقطاعه.
وأكد المسؤول الإيراني أن "صوت الزلزال كان رهيبا، وعلى المواطنين مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم".
وتابع حاكم مدينة كرمسار، أن "رجال الإغاثة على أهبة الاستعداد ويتم التحقيق في حجم الأضرار التي خلفها الزلزال من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة".
ويشار إلى أنه في التاسع من شهر أغسطس/آب الماضي، تعرضت مدينة بنك الواقعة جنوبي محافظة بوشهر الإيرانية
لزلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.
وأوضح مركز رصد الزلازل الوطني في العاصمة طهران عدم ورود أي تقارير حول الأضرار الناجمة عن زلزال مدينة بنك في بوشهر، أو وقوع إصابات تذكر.