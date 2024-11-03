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حاكم مقاطعة روستوف الروسية: تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المنطقة
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عرب بوينت بودكاست
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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https://sarabic.ae/20241103/إيران-زلزال-بقوة-48-ريختر-يضرب-مدينة-كرمسار-شرق-طهران-1094440661.html
إيران... زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة كرمسار شرق طهران
إيران... زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة كرمسار شرق طهران
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة الإيرانية طهران، زلزالا بقوة 4.8 درجة ريختر، فجر اليوم الأحد. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، وقع على عمق 11 كم من سطح الأرض في الساعة 5 و15 دقيقة فجر اليوم.ونقلت عن حاكم مدينة كرمسار الإيرانية، رضا خاني، أن الزلزال أدى الى قطع التيار الكهربائي والإنترنت فور وقوعه في المدينة، لكنه عاد إلى معظم أجزاء المدينة بعد انقطاعه.وأكد المسؤول الإيراني أن "صوت الزلزال كان رهيبا، وعلى المواطنين مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم".وتابع حاكم مدينة كرمسار، أن "رجال الإغاثة على أهبة الاستعداد ويتم التحقيق في حجم الأضرار التي خلفها الزلزال من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة".ويشار إلى أنه في التاسع من شهر أغسطس/آب الماضي، تعرضت مدينة بنك الواقعة جنوبي محافظة بوشهر الإيرانية لزلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.وأوضح مركز رصد الزلازل الوطني في العاصمة طهران عدم ورود أي تقارير حول الأضرار الناجمة عن زلزال مدينة بنك في بوشهر، أو وقوع إصابات تذكر.
https://sarabic.ae/20240809/زلزال-بقوة-4-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1091558793.html
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إيران... زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة كرمسار شرق طهران

05:39 GMT 03.11.2024
© AP Photo / Abdolhossein Rezvaniتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Abdolhossein Rezvani
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شهدت مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة الإيرانية طهران، زلزالا بقوة 4.8 درجة ريختر، فجر اليوم الأحد.
وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، وقع على عمق 11 كم من سطح الأرض في الساعة 5 و15 دقيقة فجر اليوم.
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوبي إيران
9 أغسطس, 06:32 GMT
ونقلت عن حاكم مدينة كرمسار الإيرانية، رضا خاني، أن الزلزال أدى الى قطع التيار الكهربائي والإنترنت فور وقوعه في المدينة، لكنه عاد إلى معظم أجزاء المدينة بعد انقطاعه.
وأكد المسؤول الإيراني أن "صوت الزلزال كان رهيبا، وعلى المواطنين مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم".
وتابع حاكم مدينة كرمسار، أن "رجال الإغاثة على أهبة الاستعداد ويتم التحقيق في حجم الأضرار التي خلفها الزلزال من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة".
ويشار إلى أنه في التاسع من شهر أغسطس/آب الماضي، تعرضت مدينة بنك الواقعة جنوبي محافظة بوشهر الإيرانية لزلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.
وأوضح مركز رصد الزلازل الوطني في العاصمة طهران عدم ورود أي تقارير حول الأضرار الناجمة عن زلزال مدينة بنك في بوشهر، أو وقوع إصابات تذكر.
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