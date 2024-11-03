https://sarabic.ae/20241103/الجيش-الأردني-يعلن-إحباط-محاولات-تسلل-عبر-الحدود-1094448112.html
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولات تسلل عبر الحدود
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولات تسلل عبر الحدود
سبوتنيك عربي
كشف مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، عن أن عناصر الجيش أحبطت محاولات تسلل عبر الحدود. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T12:53+0000
2024-11-03T12:53+0000
2024-11-03T12:53+0000
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ونقلت وكالة "عمون" عن المصدر أن قوات المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولات تسلل وتهريب على الحدود الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية.وأوضح المصدر أن محاولات اختراق الحدود تتابعت منذ ساعات الفجر الأولى من قبل أكثر من مجموعة حاولت ذلك مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية الشرقية.وتابع المصدر: "تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات التي كانت بحوزته إلى الجهات المختصة".واختتم المصدر بالتأكيد على أن الجيش الأردني مستمر في تسخير قدراته وإمكاناته المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، رفضها لمحاولات "بعض الأطراف في الإقليم"، انتهاك المجال الجوي الأردني بإطلاق المسيرات.وقالت الحكومة الأردنية، في بيان لها، إنها "تتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي ضمن قواعد الاشتباك العسكرية ونتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الانتهاكات"، مؤكدة أن "القوات المسلحة تؤدي واجبها في حماية الحدود برا وبحرا وجوا وتوظف إمكاناتها لضمان أمن وسلامة الوطن ومواطنيه"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأضاف البيان أن "القوات المسلحة لن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه كل من يحاول الإضرار بأمن الأردن"، مشيرا إلى أن البلاد لن تكون ساحة صراع لأي طرف ولن نسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر الأجواء الأردنية.
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العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولات تسلل عبر الحدود
كشف مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، عن أن عناصر الجيش أحبطت محاولات تسلل عبر الحدود.
ونقلت وكالة
"عمون" عن المصدر أن قوات المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولات تسلل وتهريب على الحدود الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح المصدر أن محاولات اختراق الحدود تتابعت منذ ساعات الفجر الأولى من قبل أكثر من مجموعة حاولت ذلك مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية الشرقية.
وتابع المصدر: "تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات التي كانت بحوزته إلى الجهات المختصة".
واختتم المصدر بالتأكيد على أن الجيش الأردني مستمر في تسخير قدراته وإمكاناته المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، رفضها لمحاولات "بعض الأطراف في الإقليم"، انتهاك المجال الجوي الأردني بإطلاق المسيرات.
وقالت الحكومة الأردنية، في بيان لها، إنها "تتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي ضمن قواعد الاشتباك العسكرية ونتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الانتهاكات"، مؤكدة أن "القوات المسلحة تؤدي واجبها في حماية الحدود برا وبحرا وجوا وتوظف إمكاناتها لضمان أمن وسلامة الوطن ومواطنيه"، حسب وكالة
الأنباء الأردنية- بترا.
وأضاف البيان أن "القوات المسلحة لن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه كل من يحاول الإضرار بأمن الأردن"، مشيرا إلى أن البلاد لن تكون ساحة صراع لأي طرف ولن نسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر الأجواء الأردنية.