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عرب بوينت بودكاست
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الجيش الأردني يعلن إحباط محاولات تسلل عبر الحدود
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولات تسلل عبر الحدود
سبوتنيك عربي
كشف مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، عن أن عناصر الجيش أحبطت محاولات تسلل عبر الحدود. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T12:53+0000
2024-11-03T12:53+0000
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ونقلت وكالة "عمون" عن المصدر أن قوات المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولات تسلل وتهريب على الحدود الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية.وأوضح المصدر أن محاولات اختراق الحدود تتابعت منذ ساعات الفجر الأولى من قبل أكثر من مجموعة حاولت ذلك مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية الشرقية.وتابع المصدر: "تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات التي كانت بحوزته إلى الجهات المختصة".واختتم المصدر بالتأكيد على أن الجيش الأردني مستمر في تسخير قدراته وإمكاناته المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، رفضها لمحاولات "بعض الأطراف في الإقليم"، انتهاك المجال الجوي الأردني بإطلاق المسيرات.وقالت الحكومة الأردنية، في بيان لها، إنها "تتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي ضمن قواعد الاشتباك العسكرية ونتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الانتهاكات"، مؤكدة أن "القوات المسلحة تؤدي واجبها في حماية الحدود برا وبحرا وجوا وتوظف إمكاناتها لضمان أمن وسلامة الوطن ومواطنيه"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأضاف البيان أن "القوات المسلحة لن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه كل من يحاول الإضرار بأمن الأردن"، مشيرا إلى أن البلاد لن تكون ساحة صراع لأي طرف ولن نسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر الأجواء الأردنية.
https://sarabic.ae/20241030/الجيش-الإسرائيلي-ينشئ-فرقة-جديدة-على-الحدود-مع-الأردن-1094336566.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار

الجيش الأردني يعلن إحباط محاولات تسلل عبر الحدود

12:53 GMT 03.11.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
كشف مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، عن أن عناصر الجيش أحبطت محاولات تسلل عبر الحدود.
ونقلت وكالة "عمون" عن المصدر أن قوات المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولات تسلل وتهريب على الحدود الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح المصدر أن محاولات اختراق الحدود تتابعت منذ ساعات الفجر الأولى من قبل أكثر من مجموعة حاولت ذلك مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية الشرقية.
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وتابع المصدر: "تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات التي كانت بحوزته إلى الجهات المختصة".
واختتم المصدر بالتأكيد على أن الجيش الأردني مستمر في تسخير قدراته وإمكاناته المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، رفضها لمحاولات "بعض الأطراف في الإقليم"، انتهاك المجال الجوي الأردني بإطلاق المسيرات.
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وقالت الحكومة الأردنية، في بيان لها، إنها "تتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي ضمن قواعد الاشتباك العسكرية ونتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الانتهاكات"، مؤكدة أن "القوات المسلحة تؤدي واجبها في حماية الحدود برا وبحرا وجوا وتوظف إمكاناتها لضمان أمن وسلامة الوطن ومواطنيه"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.
وأضاف البيان أن "القوات المسلحة لن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه كل من يحاول الإضرار بأمن الأردن"، مشيرا إلى أن البلاد لن تكون ساحة صراع لأي طرف ولن نسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر الأجواء الأردنية.
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