الرئيس الصومالي: سنواجه الأطماع الإثيوبية في أراضينا بكل السبل الممكنة

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مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
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مساحة حرة
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
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لبنان والعالم
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150 د
لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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https://sarabic.ae/20241103/الرئيس-الصومالي-سنواجه-الأطماع-الإثيوبية-في-أراضينا-بكل-السبل-الممكنة-1094443126.html
الرئيس الصومالي: سنواجه الأطماع الإثيوبية في أراضينا بكل السبل الممكنة
الرئيس الصومالي: سنواجه الأطماع الإثيوبية في أراضينا بكل السبل الممكنة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، التزام حكومته بمنع أي محاولات إثيوبية للتوسع داخل الأراضي الصومالية. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T09:08+0000
2024-11-03T09:08+0000
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وحسب وكالة الأنباء الصومالية، جاء ذلك خلال خطاب ألقاه الرئيس أمام البرلمان الاتحادي، أمس السبت، تناول فيه القضايا الأمنية والتحديات الانتخابية.وتناول الخطاب "المحاولات الفاشلة لإثيوبيا للاستيلاء على أراضٍ صومالية"، حسب وصف الوكالة.وشدد الرئيس الصومالي في خطابه على موقفه الراسخ لمواجهة أي تهديدات إثيوبية.كما أعلن الرئيس شيخ محمود أن 7000 جندي من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي غادروا البلاد خلال العامين الماضيين، وأن الجيش الوطني الصومالي تسلّم المواقع التي أخلتها هذه القوات. وأضاف أن البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي ستتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة.وتشهد منطقة القرن الأفريقي حالة تأهب منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما قالت إثيوبيا إنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة.وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس/آب.ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات على خلفية بناء سد النهضة والذي يهدد حصة مصر من مياه النيل.والشهر الماضي، صرح السيسي، بأن "مصر تدعم الصومال ليس بسبب إثيوبيا، ولكن لأنها منذ أكثر من 30 سنة وهي في حالة عدم استقرار".
https://sarabic.ae/20241102/إثيوبيا-تتحدث-عن-الوصول-إلى-البحر-الأحمر-سنذل-أي-جهة-تحاول-الاعتداء-علينا-1094421669.html
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الصومال, أخبار إثيوبيا, العالم العربي, الأخبار
الصومال, أخبار إثيوبيا, العالم العربي, الأخبار

الرئيس الصومالي: سنواجه الأطماع الإثيوبية في أراضينا بكل السبل الممكنة

09:08 GMT 03.11.2024
© AP Photo / Bebeto Matthewsالرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود
الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Bebeto Matthews
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أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، التزام حكومته بمنع أي محاولات إثيوبية للتوسع داخل الأراضي الصومالية.
وحسب وكالة الأنباء الصومالية، جاء ذلك خلال خطاب ألقاه الرئيس أمام البرلمان الاتحادي، أمس السبت، تناول فيه القضايا الأمنية والتحديات الانتخابية.
وتناول الخطاب "المحاولات الفاشلة لإثيوبيا للاستيلاء على أراضٍ صومالية"، حسب وصف الوكالة.
وشدد الرئيس الصومالي في خطابه على موقفه الراسخ لمواجهة أي تهديدات إثيوبية.
كما أعلن الرئيس شيخ محمود أن 7000 جندي من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي غادروا البلاد خلال العامين الماضيين، وأن الجيش الوطني الصومالي تسلّم المواقع التي أخلتها هذه القوات.
وأضاف أن البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي ستتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة.
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
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وتشهد منطقة القرن الأفريقي حالة تأهب منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما قالت إثيوبيا إنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة.
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس/آب.
ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات على خلفية بناء سد النهضة والذي يهدد حصة مصر من مياه النيل.
والشهر الماضي، صرح السيسي، بأن "مصر تدعم الصومال ليس بسبب إثيوبيا، ولكن لأنها منذ أكثر من 30 سنة وهي في حالة عدم استقرار".
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