السودان... البرهان يقيل وزير الخارجية من منصبه ويعين علي يوسف بدلا منه

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مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
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https://sarabic.ae/20241103/السودان-البرهان-يقيل-وزير-الخارجية-من-منصبه-ويعين-علي-يوسف-بدلا-منه-1094459819.html
السودان... البرهان يقيل وزير الخارجية من منصبه ويعين علي يوسف بدلا منه
السودان... البرهان يقيل وزير الخارجية من منصبه ويعين علي يوسف بدلا منه
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إعفاء وزير الخارجية حسين عوض من منصبه. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T22:23+0000
2024-11-03T22:23+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن "البرهان أصدر قراراً باعتماد تكليف السفير علي يوسف أحمد الشريف بمهام وزير الخارجية"، داعيا وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة لوضع القرار موضع التنفيذ.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وكانت وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا، اليوم السبت، أعربت فيه عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية السعودية استنكارها لما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة السودانية، وهو ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين.في الإطار ذاته، دعت الخارجية السعودية إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو/ أيار 2023، كما حثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
https://sarabic.ae/20241103/السودان-يشكو-تشاد-إلى-الاتحاد-الأفريقي-لمساعدتها-الدعم-السريع-1094438933.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السودان... البرهان يقيل وزير الخارجية من منصبه ويعين علي يوسف بدلا منه

22:23 GMT 03.11.2024
© AP Photo / Marwan Aliقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Marwan Ali
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أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إعفاء وزير الخارجية حسين عوض من منصبه.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن "البرهان أصدر قراراً باعتماد تكليف السفير علي يوسف أحمد الشريف بمهام وزير الخارجية"، داعيا وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة لوضع القرار موضع التنفيذ.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
حالة الطوارئ بمدينة الكفرة في ابريل الماضي بعد وصول أكثر من 40 ألف لاجئ سوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
السودان يشكو تشاد إلى الاتحاد الأفريقي لمساعدتها "الدعم السريع"
00:41 GMT
وكانت وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا، اليوم السبت، أعربت فيه عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية السعودية استنكارها لما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة السودانية، وهو ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين.
في الإطار ذاته، دعت الخارجية السعودية إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو/ أيار 2023، كما حثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
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