https://sarabic.ae/20241103/السودان-البرهان-يقيل-وزير-الخارجية-من-منصبه-ويعين-علي-يوسف-بدلا-منه-1094459819.html
السودان... البرهان يقيل وزير الخارجية من منصبه ويعين علي يوسف بدلا منه
السودان... البرهان يقيل وزير الخارجية من منصبه ويعين علي يوسف بدلا منه
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إعفاء وزير الخارجية حسين عوض من منصبه. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T22:23+0000
2024-11-03T22:23+0000
2024-11-03T22:23+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن "البرهان أصدر قراراً باعتماد تكليف السفير علي يوسف أحمد الشريف بمهام وزير الخارجية"، داعيا وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة لوضع القرار موضع التنفيذ.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وكانت وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا، اليوم السبت، أعربت فيه عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية السعودية استنكارها لما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة السودانية، وهو ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين.في الإطار ذاته، دعت الخارجية السعودية إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو/ أيار 2023، كما حثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
https://sarabic.ae/20241103/السودان-يشكو-تشاد-إلى-الاتحاد-الأفريقي-لمساعدتها-الدعم-السريع-1094438933.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السودان... البرهان يقيل وزير الخارجية من منصبه ويعين علي يوسف بدلا منه
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إعفاء وزير الخارجية حسين عوض من منصبه.
وأفادت وكالة
الأنباء السودانية، بأن "البرهان أصدر قراراً باعتماد تكليف السفير علي يوسف أحمد الشريف بمهام وزير الخارجية"، داعيا وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة لوضع القرار موضع التنفيذ.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وكانت وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا
، اليوم السبت، أعربت فيه عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.
ونقلت وكالة
الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية السعودية استنكارها لما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة السودانية، وهو ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين.
في الإطار ذاته، دعت الخارجية السعودية إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو/ أيار 2023، كما حثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.