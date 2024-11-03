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عرب بوينت بودكاست
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لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20241103/بيرانا-5-طائرة-مسيرة-روسية-سرعتها-200-كيلومتر-في-الساعة-1094453591.html
"بيرانا-5"... طائرة مسيرة روسية سرعتها 200 كيلومتر في الساعة
"بيرانا-5"... طائرة مسيرة روسية سرعتها 200 كيلومتر في الساعة
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة بعضها مخصص للمهام القتالية وأخرى للاستطلاع سواء في المدى القصير أو البعيد. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
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وتمثل الطائرة المسيرة "بيرانا - 5" واحدة من الطائرات المسيرة التي تم الكشف عنها في عام 2023، وهي طائرة صغيرة الحجم يصل طولها إلى 12 سنتيمترا، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.ويصل وزن الطائرة إلى 300 غرام ويمكنها نقل حمولة تصل إلى كيلوغرام، كما تستطيع التحليق بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.ويصل مدى الطائرة المسيرة الروسية إلى 3 كيلومترات، ويمكن استخدامها من قبل شخص واحد لتنفيذ مهام الاستطلاع في مقدمة الجيوش لتوفير صورة كاملة عن ميدان القتال.وتمتلك الطائرة تصميما بسيطا يسمح باستخدامها بسهولة خلال المهام القتالية كما يوفر عملية الصيانة في الميدان.وبفضل حجمها الصغير يمكن لجندي واحد استخدام 5 مسيرات من هذا النوع لاستطلاع جبهات القتال المختلفة، كما يوفر التصميم إمكانية إعادتها للجندي بعد إتمام المهمة أو تفجيرها إذا لم تتمكن من العودة.ولفت التقرير إلى أن إحدى طرازات هذه المسيرة تم استخدامها بواسطة القوات الروسية لتدمير الدبابة الأمريكية "أبرامز إم - 1" التي كانت تعمل في القوات الأوكرانية ضد قوات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sarabic.ae/20241103/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1094440453.html
https://sarabic.ae/20240126/روسيا-تطور-أسرع-طائرة-مسيرة-في-منطقة-العملية-العسكرية-1085423532.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

"بيرانا-5"... طائرة مسيرة روسية سرعتها 200 كيلومتر في الساعة

16:25 GMT 03.11.2024 (تم التحديث: 16:26 GMT 03.11.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي يشغل طائرة استطلاع مسيرة
جندي روسي يشغل طائرة استطلاع مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة بعضها مخصص للمهام القتالية وأخرى للاستطلاع سواء في المدى القصير أو البعيد.
وتمثل الطائرة المسيرة "بيرانا - 5" واحدة من الطائرات المسيرة التي تم الكشف عنها في عام 2023، وهي طائرة صغيرة الحجم يصل طولها إلى 12 سنتيمترا، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
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ويصل وزن الطائرة إلى 300 غرام ويمكنها نقل حمولة تصل إلى كيلوغرام، كما تستطيع التحليق بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.
ويصل مدى الطائرة المسيرة الروسية إلى 3 كيلومترات، ويمكن استخدامها من قبل شخص واحد لتنفيذ مهام الاستطلاع في مقدمة الجيوش لتوفير صورة كاملة عن ميدان القتال.
وتمتلك الطائرة تصميما بسيطا يسمح باستخدامها بسهولة خلال المهام القتالية كما يوفر عملية الصيانة في الميدان.
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روسيا تطور أسرع طائرة مسيرة في منطقة العملية العسكرية
26 يناير, 05:15 GMT
وبفضل حجمها الصغير يمكن لجندي واحد استخدام 5 مسيرات من هذا النوع لاستطلاع جبهات القتال المختلفة، كما يوفر التصميم إمكانية إعادتها للجندي بعد إتمام المهمة أو تفجيرها إذا لم تتمكن من العودة.
ولفت التقرير إلى أن إحدى طرازات هذه المسيرة تم استخدامها بواسطة القوات الروسية لتدمير الدبابة الأمريكية "أبرامز إم - 1" التي كانت تعمل في القوات الأوكرانية ضد قوات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
© Sputnik"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام
غرانات... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام
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