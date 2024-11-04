الخارجية الأمريكية: إسرائيل فشلت في تنفيذ توصيات واشنطن لتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة

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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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الإنسان والثقافة
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29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
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09:16 GMT
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الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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الجوع يفتك باليمنيين
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
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الخارجية الأمريكية: إسرائيل فشلت في تنفيذ توصيات واشنطن لتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة
الخارجية الأمريكية: إسرائيل فشلت في تنفيذ توصيات واشنطن لتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن إسرائيل فشلت في تحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة كما طلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل في آخر... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T20:08+0000
2024-11-04T20:08+0000
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وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "حتى اليوم لم يتغير الوضع بشكل كبير، وإذا نظرنا إلى التوصيات المنصوص عليها في الرسالة (الأمريكية إلى إإسرائيل)، فإنها لم تتحقق".وتابع: " لقد فشلوا (الإسرائيليون) في تنفيذ كل الأشياء التي أوصينا بها". ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20241103/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-بانفجار-قنبلة-في-غزة-1094442000.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

الخارجية الأمريكية: إسرائيل فشلت في تنفيذ توصيات واشنطن لتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة

20:08 GMT 04.11.2024
© AP Photo / Luis M. Alvarezمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن إسرائيل فشلت في تحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة كما طلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل في آخر رسالة أرسلتها واشنطن قبل 3 أسابيع.
وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "حتى اليوم لم يتغير الوضع بشكل كبير، وإذا نظرنا إلى التوصيات المنصوص عليها في الرسالة (الأمريكية إلى إإسرائيل)، فإنها لم تتحقق".
وتابع: " لقد فشلوا (الإسرائيليون) في تنفيذ كل الأشياء التي أوصينا بها".
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بانفجار قنبلة في غزة
أمس, 07:56 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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