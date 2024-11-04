https://sarabic.ae/20241104/الخارجية-الأمريكية-إسرائيل-فشلت-في-تنفيذ-توصيات-واشنطن-لتحسين-الوضع-الإنساني-بقطاع-غزة--1094485971.html
الخارجية الأمريكية: إسرائيل فشلت في تنفيذ توصيات واشنطن لتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة
الخارجية الأمريكية: إسرائيل فشلت في تنفيذ توصيات واشنطن لتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن إسرائيل فشلت في تحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة كما طلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل في آخر... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T20:08+0000
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وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "حتى اليوم لم يتغير الوضع بشكل كبير، وإذا نظرنا إلى التوصيات المنصوص عليها في الرسالة (الأمريكية إلى إإسرائيل)، فإنها لم تتحقق".وتابع: " لقد فشلوا (الإسرائيليون) في تنفيذ كل الأشياء التي أوصينا بها". ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20241103/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-بانفجار-قنبلة-في-غزة-1094442000.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
الخارجية الأمريكية: إسرائيل فشلت في تنفيذ توصيات واشنطن لتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن إسرائيل فشلت في تحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة كما طلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل في آخر رسالة أرسلتها واشنطن قبل 3 أسابيع.
وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "حتى اليوم لم يتغير الوضع بشكل كبير، وإذا نظرنا إلى التوصيات المنصوص عليها في الرسالة (الأمريكية إلى إإسرائيل)، فإنها لم تتحقق".
وتابع: " لقد فشلوا (الإسرائيليون) في تنفيذ كل الأشياء التي أوصينا بها".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.