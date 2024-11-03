https://sarabic.ae/20241103/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-بانفجار-قنبلة-في-غزة-1094442000.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بانفجار قنبلة في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بانفجار قنبلة في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده إثر انفجار قنبلة يدوية شمالي قطاع غزة. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T07:56+0000
2024-11-03T07:56+0000
2024-11-03T07:56+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082901982_0:107:1024:682_1920x0_80_0_0_a859c9d841d386b15c287c2351fa1033.jpg
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن بيان للجيش، أن الشرطة العسكرية بدأت تحقيقا في ملابسات الحادث، الذي يبدو أنه لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالقتال.ووفقا للصحيفة، لم يعلن الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن هوية الجندي الذي قُتل جراء انفجار القنبلة أمس.ولكن السلطات المحلية الإسرائيلية أفادت بأن الجندي يدعى شناور زلمان كوهين، 20 عاما، من مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية، بحسب الصحيفة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20241101/تقرير-مقتل-88-إسرائيليا-في-غزة-ولبنان-خلال-أكتوبر-الماضي-1094377810.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082901982_51:0:960:682_1920x0_80_0_0_b1a46608a9b7ebdcd7eb5bdbd000efd8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بانفجار قنبلة في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده إثر انفجار قنبلة يدوية شمالي قطاع غزة.
وذكرت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن بيان للجيش، أن الشرطة العسكرية بدأت تحقيقا في ملابسات الحادث، الذي يبدو أنه لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالقتال.
ووفقا للصحيفة، لم يعلن الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن هوية الجندي الذي قُتل جراء انفجار القنبلة أمس.
ولكن السلطات المحلية الإسرائيلية أفادت بأن الجندي يدعى شناور زلمان كوهين، 20 عاما، من مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية، بحسب الصحيفة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.