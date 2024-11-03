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عرب بوينت بودكاست
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20241103/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-بانفجار-قنبلة-في-غزة-1094442000.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بانفجار قنبلة في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بانفجار قنبلة في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده إثر انفجار قنبلة يدوية شمالي قطاع غزة. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T07:56+0000
2024-11-03T07:56+0000
طوفان الأقصى
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أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن بيان للجيش، أن الشرطة العسكرية بدأت تحقيقا في ملابسات الحادث، الذي يبدو أنه لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالقتال.ووفقا للصحيفة، لم يعلن الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن هوية الجندي الذي قُتل جراء انفجار القنبلة أمس.ولكن السلطات المحلية الإسرائيلية أفادت بأن الجندي يدعى شناور زلمان كوهين، 20 عاما، من مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية، بحسب الصحيفة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20241101/تقرير-مقتل-88-إسرائيليا-في-غزة-ولبنان-خلال-أكتوبر-الماضي-1094377810.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بانفجار قنبلة في غزة

07:56 GMT 03.11.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده إثر انفجار قنبلة يدوية شمالي قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن بيان للجيش، أن الشرطة العسكرية بدأت تحقيقا في ملابسات الحادث، الذي يبدو أنه لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالقتال.
ووفقا للصحيفة، لم يعلن الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن هوية الجندي الذي قُتل جراء انفجار القنبلة أمس.
ولكن السلطات المحلية الإسرائيلية أفادت بأن الجندي يدعى شناور زلمان كوهين، 20 عاما، من مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية، بحسب الصحيفة.
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
تقرير: مقتل 88 إسرائيليا في غزة ولبنان خلال أكتوبر الماضي
1 نوفمبر, 08:46 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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