https://sarabic.ae/20241101/تقرير-مقتل-88-إسرائيليا-في-غزة-ولبنان-خلال-أكتوبر-الماضي-1094377810.html

تقرير: مقتل 88 إسرائيليا في غزة ولبنان خلال أكتوبر الماضي

تقرير: مقتل 88 إسرائيليا في غزة ولبنان خلال أكتوبر الماضي

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، سقوط 88 قتيلا إسرائيليا، عسكريا ومدنيا، في قطاع غزة ولبنان خلال شهر أكتوبر الماضي. 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T08:46+0000

2024-11-01T08:46+0000

2024-11-01T08:46+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه سقط خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 88 إسرائيليا ما بين مدني وعسكري في غزة ولبنان.وأفادت بسقوط 37 عسكريا خلال العملية البرية في الجنوب وعلى الحدود الشمالية الإسرائيلية، مع مقتل 19 في قطاع غزة.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن شهر أكتوبر الماضي، ورغم مرور عام كامل على عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، فإنه شهد مقتل 88 إسرائيليا.من جهته أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن استهداف 25 موقعًا للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده ومحاولات للتسلل خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث استهدف 15 مستوطنة وقاعدة عسكرية، و6 تجمعات للجنود.وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.

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