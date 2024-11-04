https://sarabic.ae/20241104/الرئيس-السيسي-يؤكد-لنظيره-الفلسطيني-بذل-جهود-كبيرة-للوصول-إلى-تفاهمات-بين-الفلسطينيين-1094484695.html
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الفلسطيني بذل جهود كبيرة للوصول إلى تفاهمات بين الفلسطينيين
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الفلسطيني بذل جهود كبيرة للوصول إلى تفاهمات بين الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في القاهرة، اليوم الإثنين، دعمه للسلطة الفلسطينية، وبذل الجهود الكبيرة للمساعدة... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T18:33+0000
2024-11-04T18:33+0000
2024-11-04T18:33+0000
مصر
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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وجاء في بيان الرئاسة المصرية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة، والمنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20241104/أردوغان-تركيا-سلمت-أكثر-من-85-ألف-طن-مساعدات-إلى-غزة-بدعم-من-مصر-1094468438.html
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مصر, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الفلسطيني بذل جهود كبيرة للوصول إلى تفاهمات بين الفلسطينيين
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في القاهرة، اليوم الإثنين، دعمه للسلطة الفلسطينية، وبذل الجهود الكبيرة للمساعدة في الوصول إلى تفاهمات وتوافق في الرؤى بين أطياف الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان الرئاسة المصرية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة، والمنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024".
وتابع البيان: "أكد الرئيس دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهودا كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وتتعمد إسرائيل تجاهُل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.