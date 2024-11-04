https://sarabic.ae/20241104/الرئيس-السيسي-يؤكد-لنظيره-الفلسطيني-بذل-جهود-كبيرة-للوصول-إلى-تفاهمات-بين-الفلسطينيين-1094484695.html

الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الفلسطيني بذل جهود كبيرة للوصول إلى تفاهمات بين الفلسطينيين

الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الفلسطيني بذل جهود كبيرة للوصول إلى تفاهمات بين الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في القاهرة، اليوم الإثنين، دعمه للسلطة الفلسطينية، وبذل الجهود الكبيرة للمساعدة... 04.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-04T18:33+0000

2024-11-04T18:33+0000

2024-11-04T18:33+0000

مصر

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وجاء في بيان الرئاسة المصرية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة، والمنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20241104/أردوغان-تركيا-سلمت-أكثر-من-85-ألف-طن-مساعدات-إلى-غزة-بدعم-من-مصر-1094468438.html

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