السفير الروسي ووزير العمل الليبي يبحثان تعزيز التعاون في تدريب الكوادر البشرية

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البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
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مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
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صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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السفير الروسي ووزير العمل الليبي يبحثان تعزيز التعاون في تدريب الكوادر البشرية
السفير الروسي ووزير العمل الليبي يبحثان تعزيز التعاون في تدريب الكوادر البشرية
سبوتنيك عربي
بحث السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، مع وزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
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وركز اللقاء حول مناقشة سبل تطوير الشراكة في مجالات تدريب الكوادر البشرية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز السلامة المهنية، إضافةً إلى تحسين إدارة رأس المال البشري، حسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك".ويأتي هذا الاجتماع كجزء من الجهود المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير برامج التدريب التي تسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الليبية، بما ينعكس إيجابيًا على سوق العمل ويساهم في تعزيز التنمية المستدامة. وتدعم روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ومجموعة "بريكس" جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، وهي شريك استراتيجي لها في كل المجالات خاصة في المجال الاقتصادي.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20240704/ليبيا-وروسيا-تبحثان-دور-موسكو-في-دعم-التوافقات-بين-مجلسي-النواب-والدولة-1090479477.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم

السفير الروسي ووزير العمل الليبي يبحثان تعزيز التعاون في تدريب الكوادر البشرية

18:14 GMT 04.11.2024
© Photo / Russian Embassy in Libyaالسفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، مع وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد
السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، مع وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Photo / Russian Embassy in Libya
تابعنا عبر
بحث السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، مع وزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وركز اللقاء حول مناقشة سبل تطوير الشراكة في مجالات تدريب الكوادر البشرية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز السلامة المهنية، إضافةً إلى تحسين إدارة رأس المال البشري، حسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك".
رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي زايد هدية مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية حيدر أغانين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
ليبيا وروسيا تبحثان دور موسكو في دعم التوافقات بين مجلسي النواب والدولة
4 يوليو, 20:48 GMT
ويأتي هذا الاجتماع كجزء من الجهود المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير برامج التدريب التي تسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الليبية، بما ينعكس إيجابيًا على سوق العمل ويساهم في تعزيز التنمية المستدامة.
وتدعم روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ومجموعة "بريكس" جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، وهي شريك استراتيجي لها في كل المجالات خاصة في المجال الاقتصادي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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