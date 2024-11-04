https://sarabic.ae/20241104/السفير-الروسي-ووزير-العمل-الليبي-يبحثان-تعزيز-التعاون-في-تدريب-الكوادر-البشرية-1094484570.html
السفير الروسي ووزير العمل الليبي يبحثان تعزيز التعاون في تدريب الكوادر البشرية
السفير الروسي ووزير العمل الليبي يبحثان تعزيز التعاون في تدريب الكوادر البشرية
سبوتنيك عربي
بحث السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، مع وزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T18:14+0000
2024-11-04T18:14+0000
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وركز اللقاء حول مناقشة سبل تطوير الشراكة في مجالات تدريب الكوادر البشرية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز السلامة المهنية، إضافةً إلى تحسين إدارة رأس المال البشري، حسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك".ويأتي هذا الاجتماع كجزء من الجهود المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير برامج التدريب التي تسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الليبية، بما ينعكس إيجابيًا على سوق العمل ويساهم في تعزيز التنمية المستدامة. وتدعم روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ومجموعة "بريكس" جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، وهي شريك استراتيجي لها في كل المجالات خاصة في المجال الاقتصادي.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20240704/ليبيا-وروسيا-تبحثان-دور-موسكو-في-دعم-التوافقات-بين-مجلسي-النواب-والدولة-1090479477.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم
السفير الروسي ووزير العمل الليبي يبحثان تعزيز التعاون في تدريب الكوادر البشرية
بحث السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، مع وزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وركز اللقاء حول مناقشة سبل تطوير الشراكة في مجالات تدريب الكوادر البشرية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز السلامة المهنية، إضافةً إلى تحسين إدارة رأس المال البشري، حسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك
".
ويأتي هذا الاجتماع كجزء من الجهود المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير برامج التدريب التي تسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الليبية، بما ينعكس إيجابيًا على سوق العمل ويساهم في تعزيز التنمية المستدامة.
وتدعم روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ومجموعة "بريكس" جهود تحقيق الاستقرار
في ليبيا، وهي شريك استراتيجي لها في كل المجالات خاصة في المجال الاقتصادي.
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.