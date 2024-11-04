تستخدم بلعب الأطفال... دراسة تكشف عن مادة مضرة جدا للإنسان

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22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
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من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
18:03 GMT
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183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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29 د
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https://sarabic.ae/20241104/تستخدم-بلعب-الأطفال-دراسة-تكشف-عن-مادة-مضرة-جدا-للإنسان-1094471717.html
تستخدم بلعب الأطفال... دراسة تكشف عن مادة مضرة جدا للإنسان
تستخدم بلعب الأطفال... دراسة تكشف عن مادة مضرة جدا للإنسان
سبوتنيك عربي
أشارت دراسة جديدة، إلى أن مادة كيميائية تستخدم منذ فترة طويلة، في البلاستيك اللين المرن، مثل البولي فينيل كلوريد، قد تعبث بالخلايا الجنسية لبعض الحيوانات وربما... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T11:53+0000
2024-11-04T11:53+0000
مجتمع
الصحة
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وعرّض باحثون ديدانًا أسطوانية لمادة فثالات البنزيل والبوتيل، بمستويات ضمن نطاق تم اكتشافه سابقًا في عينات من البول البشري، والسائل المنوي، والدم، ودم الحبل السري، وحليب الثدي، والسائل الأمنيوسي.ووجد الفريق، بقيادة باحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن مادة فثالات البنزيل والبوتيل ومشتقاتها الثانوية تم استيعابها في الديدان بمستويات مماثلة لما يُرى في البشر، وأن المادة الكيميائية البلاستيكية كان لها أقوى تأثير سلبي على الخلايا الجنسية للحيوانات، بما في ذلك كسر الحمض النووي.وغالبًا ما تكون هذه المادة محظورة فقط عند تركيزات معينة في ظروف معينة، مثل مستحضرات التجميل أو منتجات الأطفال، ويعيش الكثير منا محاطين بالأثاث والأرضيات، وغيرها من المواد التي تم إنتاجها قبل ظهور المخاوف بشأنها، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وذكرت الدراسة أن "التعرض لهذه المواد الكيميائية التي تعطل الغدد الصماء، قد يشكل تهديدًا لصحة الإنسان، سواء بالنسبة لأولئك الذين تعرضوا لها بشكل مباشر أو للأجيال اللاحقة غير المعرضة لها".إقرأ أيضا... دراسة: الضوء لديه تأثير كبير على صحتك العقلية
https://sarabic.ae/20241104/3-فوائد-كبيرة-لعصير-إي-بي-سي-والحذر-واجب--1094469795.html
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الصحة
الصحة

تستخدم بلعب الأطفال... دراسة تكشف عن مادة مضرة جدا للإنسان

11:53 GMT 04.11.2024
© Unsplash/ Robo Wunderkindلعبة
لعبة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Unsplash/ Robo Wunderkind
تابعنا عبر
أشارت دراسة جديدة، إلى أن مادة كيميائية تستخدم منذ فترة طويلة، في البلاستيك اللين المرن، مثل البولي فينيل كلوريد، قد تعبث بالخلايا الجنسية لبعض الحيوانات وربما حتى البشر.
وعرّض باحثون ديدانًا أسطوانية لمادة فثالات البنزيل والبوتيل، بمستويات ضمن نطاق تم اكتشافه سابقًا في عينات من البول البشري، والسائل المنوي، والدم، ودم الحبل السري، وحليب الثدي، والسائل الأمنيوسي.
ووجد الفريق، بقيادة باحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن مادة فثالات البنزيل والبوتيل ومشتقاتها الثانوية تم استيعابها في الديدان بمستويات مماثلة لما يُرى في البشر، وأن المادة الكيميائية البلاستيكية كان لها أقوى تأثير سلبي على الخلايا الجنسية للحيوانات، بما في ذلك كسر الحمض النووي.
ويتم استخدام هذه المادة الكيميائية، على نطاق واسع في منتجات مثل أرضيات الفينيل والأثاث، وكرات التمرين، وبطانة السجاد، ولعب الأطفال ومنتجات رعاية الأطفال الأخرى، ومنتجات العناية بالسيارات، ومستحضرات التجميل.
عصير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
مجتمع
3 فوائد كبيرة لعصير "إي بي سي"... والحذر واجب
10:47 GMT
وغالبًا ما تكون هذه المادة محظورة فقط عند تركيزات معينة في ظروف معينة، مثل مستحضرات التجميل أو منتجات الأطفال، ويعيش الكثير منا محاطين بالأثاث والأرضيات، وغيرها من المواد التي تم إنتاجها قبل ظهور المخاوف بشأنها، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
وكتب الباحثون: "سواء تم تطبيقها موضعيًا أو رشها أو استهلاكها، فإن الاستخدامات المختلفة للمنتجات التي تحتوي على فثالات البنزبل والبوتيل يتعرض لها للبشر بـ3 طرق، وهي الامتصاص الجلدي والاستنشاق والابتلاع".
وذكرت الدراسة أن "التعرض لهذه المواد الكيميائية التي تعطل الغدد الصماء، قد يشكل تهديدًا لصحة الإنسان، سواء بالنسبة لأولئك الذين تعرضوا لها بشكل مباشر أو للأجيال اللاحقة غير المعرضة لها".
إقرأ أيضا... دراسة: الضوء لديه تأثير كبير على صحتك العقلية
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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