المشاركون في مسابقة "ملكة جمال الكون" يدخلون أروقة "يوم الموتى"

ملكة جمال إيطاليا جليلاني كافالكانتي، خلال مشاركتها في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.
ملكة جمال إيطاليا جليلاني كافالكانتي، خلال مشاركتها في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.
صورة للمتسابقات المشاركات في مسابقة "ملكة جمال الكون" خلال مشاركتهن في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.
صورة للمتسابقات المشاركات في مسابقة "ملكة جمال الكون" خلال مشاركتهن في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.
ملكة جمال كمبوديا دافين براساث، في لقطة جميلة، وهي تستعرض ثيابها وتضع قناعا على وجهها.
ملكة جمال كمبوديا دافين براساث، في لقطة جميلة، وهي تستعرض ثيابها وتضع قناعا على وجهها.
ملكة جمال إسبانيا ميشيل خيمينيز، تظهر في فستان أحمر في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى".
ملكة جمال إسبانيا ميشيل خيمينيز، تظهر في فستان أحمر في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى".
ملكة جمال الصين جيا تشي، تستعرض فستانها أمام الحضور وتضع على رأسها قبعة مصنوعة من الزهور.
ملكة جمال الصين جيا تشي، تستعرض فستانها أمام الحضور وتضع على رأسها قبعة مصنوعة من الزهور.
ملكة جمال بوتسوانا ثانولو كيوتلويل، في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.
ملكة جمال بوتسوانا ثانولو كيوتلويل، في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.
ملكة جمال اليونان كريستيانا كاتسيري، تظهر في فستان جميل وقبعة مرصعة بحبات اللولو.
ملكة جمال اليونان كريستيانا كاتسيري، تظهر في فستان جميل وقبعة مرصعة بحبات اللولو.
ملكة جمال بلغاريا إيلينا فيان، ترتدي فستانا أبيض بأجنحة على شكل ملاك، خلال مشاركتها في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى".
ملكة جمال بلغاريا إيلينا فيان، ترتدي فستانا أبيض بأجنحة على شكل ملاك، خلال مشاركتها في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى".
صورة طريفة لملكة جمال المكسيك ماريا فرناندا بلتران، وهي تضع على رأسها قبعة تحمل عددا كبيرا من الزهور.
صورة طريفة لملكة جمال المكسيك ماريا فرناندا بلتران، وهي تضع على رأسها قبعة تحمل عددا كبيرا من الزهور.
ملكة جمال الصين جيا تشي، تستعرض فستانها في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.
ملكة جمال الصين جيا تشي، تستعرض فستانها في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.