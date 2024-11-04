المشاركون في مسابقة "ملكة جمال الكون" يدخلون أروقة "يوم الموتى"

© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال إيطاليا جليلاني كافالكانتي، خلال مشاركتها في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.