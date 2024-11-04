المشاركون في مسابقة "ملكة جمال الكون" يدخلون أروقة "يوم الموتى"

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لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
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الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
18:03 GMT
59 د
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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المشاركون في مسابقة "ملكة جمال الكون" يدخلون أروقة "يوم الموتى"
المشاركون في مسابقة "ملكة جمال الكون" يدخلون أروقة "يوم الموتى"
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للمشاركات في مسابقة "ملكة جمال الكون-2024" خلال مشاركتهم في مسيرة "يوم الموتى" في المكسيك. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم, أخبار المكسيك
фото, صور, العالم, أخبار المكسيك

المشاركون في مسابقة "ملكة جمال الكون" يدخلون أروقة "يوم الموتى"

12:37 GMT 04.11.2024
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للمشاركات في مسابقة "ملكة جمال الكون-2024" خلال مشاركتهم في مسيرة "يوم الموتى" في المكسيك.
© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال إيطاليا جليلاني كافالكانتي، خلال مشاركتها في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.

ملكة جمال إيطاليا جليلاني كافالكانتي، خلال مشاركتها في مسيرة كاترينا بمناسبة &quot;يوم الموتى&quot; قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال إيطاليا جليلاني كافالكانتي، خلال مشاركتها في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.

© AP Photo / Eduardo Verdugo

صورة للمتسابقات المشاركات في مسابقة "ملكة جمال الكون" خلال مشاركتهن في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.

صورة للمتسابقات المشاركات في مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot; خلال مشاركتهن في مسيرة كاترينا بمناسبة &quot;يوم الموتى&quot; قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Eduardo Verdugo

صورة للمتسابقات المشاركات في مسابقة "ملكة جمال الكون" خلال مشاركتهن في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.

© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال كمبوديا دافين براساث، في لقطة جميلة، وهي تستعرض ثيابها وتضع قناعا على وجهها.

ملكة جمال كمبوديا دافين براساث، في لقطة جميلة، وهي تستعرض ثيابها وتضع قناعا على وجهها. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال كمبوديا دافين براساث، في لقطة جميلة، وهي تستعرض ثيابها وتضع قناعا على وجهها.

© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال إسبانيا ميشيل خيمينيز، تظهر في فستان أحمر في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى".

ملكة جمال إسبانيا ميشيل خيمينيز، تظهر في فستان أحمر في مسيرة كاترينا بمناسبة &quot;يوم الموتى&quot;. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال إسبانيا ميشيل خيمينيز، تظهر في فستان أحمر في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى".

© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال الصين جيا تشي، تستعرض فستانها أمام الحضور وتضع على رأسها قبعة مصنوعة من الزهور.

ملكة جمال الصين جيا تشي، تستعرض فستانها أمام الحضور وتضع على رأسها قبعة مصنوعة من الزهور. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال الصين جيا تشي، تستعرض فستانها أمام الحضور وتضع على رأسها قبعة مصنوعة من الزهور.

© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال بوتسوانا ثانولو كيوتلويل، في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.

ملكة جمال بوتسوانا ثانولو كيوتلويل، في مسيرة كاترينا بمناسبة &quot;يوم الموتى&quot; قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال بوتسوانا ثانولو كيوتلويل، في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.

© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال اليونان كريستيانا كاتسيري، تظهر في فستان جميل وقبعة مرصعة بحبات اللولو.

ملكة جمال اليونان كريستيانا كاتسيري، تظهر في فستان جميل وقبعة مرصعة بحبات اللولو. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال اليونان كريستيانا كاتسيري، تظهر في فستان جميل وقبعة مرصعة بحبات اللولو.

© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال بلغاريا إيلينا فيان، ترتدي فستانا أبيض بأجنحة على شكل ملاك، خلال مشاركتها في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى".

ملكة جمال بلغاريا إيلينا فيان، ترتدي فستانا أبيض بأجنحة على شكل ملاك، خلال مشاركتها في مسيرة كاترينا بمناسبة &quot;يوم الموتى&quot;. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال بلغاريا إيلينا فيان، ترتدي فستانا أبيض بأجنحة على شكل ملاك، خلال مشاركتها في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى".

© AP Photo / Eduardo Verdugo

صورة طريفة لملكة جمال المكسيك ماريا فرناندا بلتران، وهي تضع على رأسها قبعة تحمل عددا كبيرا من الزهور.

صورة طريفة لملكة جمال المكسيك ماريا فرناندا بلتران، وهي تضع على رأسها قبعة تحمل عددا كبيرا من الزهور. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Eduardo Verdugo

صورة طريفة لملكة جمال المكسيك ماريا فرناندا بلتران، وهي تضع على رأسها قبعة تحمل عددا كبيرا من الزهور.

© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال الصين جيا تشي، تستعرض فستانها في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.

ملكة جمال الصين جيا تشي، تستعرض فستانها في مسيرة كاترينا بمناسبة &quot;يوم الموتى&quot; قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eduardo Verdugo

ملكة جمال الصين جيا تشي، تستعرض فستانها في مسيرة كاترينا بمناسبة "يوم الموتى" قبل أسابيع من مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، في مكسيكو سيتي.

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