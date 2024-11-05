"الأونروا" لـ "سبوتنيك": لم نتبلغ أي قرار رسمي بقطع العلاقات مع إسرائيل ومستمرون في عملنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241105/الأونروا-لـ-سبوتنيك-لم-نتبلغ-أي-قرار-رسمي-بقطع-العلاقات-مع-إسرائيل-ومستمرون-في-عملنا-1094518996.html
"الأونروا" لـ "سبوتنيك": لم نتبلغ أي قرار رسمي بقطع العلاقات مع إسرائيل ومستمرون في عملنا
"الأونروا" لـ "سبوتنيك": لم نتبلغ أي قرار رسمي بقطع العلاقات مع إسرائيل ومستمرون في عملنا
سبوتنيك عربي
أعلن عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا"، بأنه يبدو أن "الأمين العام للأمم المتحدة قد تم إبلاغه بقطع علاقات إسرائيل مع الوكالة، إلا أنها لم... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T19:30+0000
2024-11-05T19:30+0000
حصري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأونروا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/16/1068108292_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_ac636ac2c714f3bbfef9c1d073ea79ba.jpg
وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "هذا الأمر قد يكون جزءًا من نظام المقاطعة حيث يمتنعون عن الاتصال "بالأونروا"، حتى الآن، ما سمعناه من وسائل الإعلام الإسرائيلية على منصة "إكس" يشير إلى ذلك، ولكن "الأونروا" لم تتسلم وثيقة موقعة من الخارجية الإسرائيلية، وقد يكون قد تم إرسالها إلى نيويورك".وأوضح أبو حسنة أنّ "هناك فرقًا بين الإبلاغ عن القرار وبدء تطبيقه، حيث لم تبدأ إسرائيل بعد في تطبيقه على الأرض، وأن هذا القرار يحتاج إلى مصادقة رئيس الحكومة".واعتبر أنّ "القضية تتعلق بصميم العلاقة في النظام العالمي، الذي يتعرض حاليًا لضربة قاسية".وحول التطبيقات، قال إنهم "لا يعرفون متى ستبدأ إسرائيل عمليًا في تطبيق هذه القرارات"، محذرًا من أنّ "تطبيق القرار الأول الذي يمنع الأونروا من العمل في القدس سيسبب خسائر كبيرة وسيحرم الآلاف من الأسر والطلاب من الخدمات".وتحدث عن القرار الثاني "المعتمد من الكنيست والذي يتعلق بإلغاء الاتفاقية بين "الأونروا" وإسرائيل، والتي تتيح للأونروا العمل بحرية في إسرائيل وغزة". وذكر أنّ "الأونروا لديها 13 ألف موظف في غزة ومئات المؤسسات، حيث تعتبر شريان حياة للاجئين وللمواطنين في القطاع، وتقدم خدمات مشابهة لخدمات الحكومة". وأكد أبو حسنة أنّه " ظهر من خلال التصريحات الإسرائيلية أن هذه المنظمة يجب أن تختفي لأنها تخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي يتم تصفية مضمون الحل السياسي وحل الدولتين".وشدد على أنّ "القضية ليست قضية تحقيقات مع أفراد شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر، بل المستهدف هو القضية الفلسطينية".ورفضت الأونروا هذا القرار، وأشار إلى "بيان مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد الرفض الأمريكي لهذا القرار أيضًا". وأكد أنّ "هناك توجهًا للأمم المتحدة لعرض هذه القضية"، مشددًا على أنّ تفويض "الأونروا" سيستمر في عملها حتى حل قضية اللاجئين".وفي ختام تصريحاته، أكد أبو حسنة أنّ "المنظمة مستمرة في عملها، ولن تأخذ تفويضها من إسرائيل، وستواصل عملها إلا إذا حاولت إسرائيل إيقافها بالقوة".
https://sarabic.ae/20241104/إسرائيل-تبلغ-الأمم-المتحدة-بانسحابها-من-اتفاقية-الاعتراف-بـأونروا-1094463155.html
https://sarabic.ae/20241029/روسيا-تعلق-على-قرار-إسرائيل-بحظر-أنشطة-أونروا-1094292502.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/16/1068108292_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_880b2f53c5ca7a6f08f6e8aabd795a15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأونروا, الأخبار
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأونروا, الأخبار

"الأونروا" لـ "سبوتنيك": لم نتبلغ أي قرار رسمي بقطع العلاقات مع إسرائيل ومستمرون في عملنا

19:30 GMT 05.11.2024
© Sputnik . Wael Magdyالناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"‏، عدنان أبو حسنة
الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا‏، عدنان أبو حسنة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Sputnik . Wael Magdy
تابعنا عبر
حصري
أعلن عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا"، بأنه يبدو أن "الأمين العام للأمم المتحدة قد تم إبلاغه بقطع علاقات إسرائيل مع الوكالة، إلا أنها لم تتلق أي إبلاغ رسمي حتى الآن، ولم يتصل بهم أي مسؤول".
وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "هذا الأمر قد يكون جزءًا من نظام المقاطعة حيث يمتنعون عن الاتصال "بالأونروا"، حتى الآن، ما سمعناه من وسائل الإعلام الإسرائيلية على منصة "إكس" يشير إلى ذلك، ولكن "الأونروا" لم تتسلم وثيقة موقعة من الخارجية الإسرائيلية، وقد يكون قد تم إرسالها إلى نيويورك".
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية الاعتراف بـ"أونروا"
أمس, 06:51 GMT
وأوضح أبو حسنة أنّ "هناك فرقًا بين الإبلاغ عن القرار وبدء تطبيقه، حيث لم تبدأ إسرائيل بعد في تطبيقه على الأرض، وأن هذا القرار يحتاج إلى مصادقة رئيس الحكومة".
واعتبر أنّ "القضية تتعلق بصميم العلاقة في النظام العالمي، الذي يتعرض حاليًا لضربة قاسية".
وحول التطبيقات، قال إنهم "لا يعرفون متى ستبدأ إسرائيل عمليًا في تطبيق هذه القرارات"، محذرًا من أنّ "تطبيق القرار الأول الذي يمنع الأونروا من العمل في القدس سيسبب خسائر كبيرة وسيحرم الآلاف من الأسر والطلاب من الخدمات".
وتحدث عن القرار الثاني "المعتمد من الكنيست والذي يتعلق بإلغاء الاتفاقية بين "الأونروا" وإسرائيل، والتي تتيح للأونروا العمل بحرية في إسرائيل وغزة". وذكر أنّ "الأونروا لديها 13 ألف موظف في غزة ومئات المؤسسات، حيث تعتبر شريان حياة للاجئين وللمواطنين في القطاع، وتقدم خدمات مشابهة لخدمات الحكومة".
وأكد أبو حسنة أنّه " ظهر من خلال التصريحات الإسرائيلية أن هذه المنظمة يجب أن تختفي لأنها تخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي يتم تصفية مضمون الحل السياسي وحل الدولتين".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
روسيا تعلق على قرار إسرائيل بحظر أنشطة "أونروا"
29 أكتوبر, 17:37 GMT
وشدد على أنّ "القضية ليست قضية تحقيقات مع أفراد شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر، بل المستهدف هو القضية الفلسطينية".
ورفضت الأونروا هذا القرار، وأشار إلى "بيان مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد الرفض الأمريكي لهذا القرار أيضًا". وأكد أنّ "هناك توجهًا للأمم المتحدة لعرض هذه القضية"، مشددًا على أنّ تفويض "الأونروا" سيستمر في عملها حتى حل قضية اللاجئين".
وفي ختام تصريحاته، أكد أبو حسنة أنّ "المنظمة مستمرة في عملها، ولن تأخذ تفويضها من إسرائيل، وستواصل عملها إلا إذا حاولت إسرائيل إيقافها بالقوة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMTИзраильские танки и бронетранспортеры на севере Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 23:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل3 نوفمبر, 13:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала