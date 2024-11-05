https://sarabic.ae/20241105/بلينكن-يدعو-السوداني-لعدم-انجرار-العراق-إلى-صراع-إقليمي-1094518761.html
بلينكن يدعو السوداني لعدم انجرار العراق إلى صراع إقليمي
بلينكن يدعو السوداني لعدم انجرار العراق إلى صراع إقليمي
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى عدم انخراط العراق في صراع إقليمي وشدد على ضرورة سيطرته على الجماعات التي تشن هجمات مسلحة من... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T19:28+0000
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ودعا بلينكن، خلال اتصال أجراه مع رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، "إلى الوفاء بالتزامات العراق بحماية الموظفين الأمريكيين وملاحقة المسؤولين عن الهجمات على الموظفين الأمريكيين في العراق وسوريا، بما في ذلك الهجمات التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران".بدوره، دعا السوداني واشنطن إلى مضاعفة جهودها لإيقاف الحرب في قطاع غزة ولبنان، حيث جاء في بيان رئاسة الوزراء العراقية: "بحث الوزير خلال الاتصال مع بلينكن المخاطر المترتبة على استمرار العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وتأثيره على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكداً ضرورة أن تضاعف الولايات المتحدة وباقي الدول الكبرى الجهود من أجل إيقاف هذه الحرب".وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير.وتتبنى الفصائل العراقية بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
https://sarabic.ae/20241105/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-ميناء-حيفا-في-إسرائيل-بالطيران-المسير---عاجل-1094488255.html
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العالم العربي, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن يدعو السوداني لعدم انجرار العراق إلى صراع إقليمي
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى عدم انخراط العراق في صراع إقليمي وشدد على ضرورة سيطرته على الجماعات التي تشن هجمات مسلحة من أراضيه.
ودعا بلينكن، خلال اتصال أجراه مع رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، "إلى الوفاء بالتزامات العراق بحماية الموظفين الأمريكيين وملاحقة المسؤولين عن الهجمات على الموظفين الأمريكيين في العراق وسوريا، بما في ذلك الهجمات التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران".
وأشارت الخارجية إلى أن الوزير "أكد على أهمية عدم جر العراق إلى صراع إقليمي وضرورة أن يمارس سيطرته على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات غير مصرح بها من أراضيه".
بدوره، دعا السوداني واشنطن إلى مضاعفة جهودها لإيقاف الحرب في قطاع غزة ولبنان، حيث جاء في بيان رئاسة الوزراء العراقية: "بحث الوزير خلال الاتصال مع بلينكن المخاطر المترتبة على استمرار العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وتأثيره على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكداً ضرورة أن تضاعف الولايات المتحدة وباقي الدول الكبرى الجهود من أجل إيقاف هذه الحرب".
وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير.
وتتبنى الفصائل العراقية بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".