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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
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كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
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مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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29 د
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مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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بلينكن يدعو السوداني لعدم انجرار العراق إلى صراع إقليمي
بلينكن يدعو السوداني لعدم انجرار العراق إلى صراع إقليمي
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى عدم انخراط العراق في صراع إقليمي وشدد على ضرورة سيطرته على الجماعات التي تشن هجمات مسلحة من... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T19:28+0000
2024-11-05T19:28+0000
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ودعا بلينكن، خلال اتصال أجراه مع رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، "إلى الوفاء بالتزامات العراق بحماية الموظفين الأمريكيين وملاحقة المسؤولين عن الهجمات على الموظفين الأمريكيين في العراق وسوريا، بما في ذلك الهجمات التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران".بدوره، دعا السوداني واشنطن إلى مضاعفة جهودها لإيقاف الحرب في قطاع غزة ولبنان، حيث جاء في بيان رئاسة الوزراء العراقية: "بحث الوزير خلال الاتصال مع بلينكن المخاطر المترتبة على استمرار العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وتأثيره على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكداً ضرورة أن تضاعف الولايات المتحدة وباقي الدول الكبرى الجهود من أجل إيقاف هذه الحرب".وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير.وتتبنى الفصائل العراقية بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
https://sarabic.ae/20241105/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-ميناء-حيفا-في-إسرائيل-بالطيران-المسير---عاجل-1094488255.html
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العالم العربي, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن يدعو السوداني لعدم انجرار العراق إلى صراع إقليمي

19:28 GMT 05.11.2024
© flickr.com / The U.S. Armyعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© flickr.com / The U.S. Army
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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى عدم انخراط العراق في صراع إقليمي وشدد على ضرورة سيطرته على الجماعات التي تشن هجمات مسلحة من أراضيه.
ودعا بلينكن، خلال اتصال أجراه مع رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، "إلى الوفاء بالتزامات العراق بحماية الموظفين الأمريكيين وملاحقة المسؤولين عن الهجمات على الموظفين الأمريكيين في العراق وسوريا، بما في ذلك الهجمات التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران".

وأشارت الخارجية إلى أن الوزير "أكد على أهمية عدم جر العراق إلى صراع إقليمي وضرورة أن يمارس سيطرته على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات غير مصرح بها من أراضيه".

نظام القبة الحديدية الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
فصائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا الإسرائيلي بالطيران المسير... فيديو
00:45 GMT
بدوره، دعا السوداني واشنطن إلى مضاعفة جهودها لإيقاف الحرب في قطاع غزة ولبنان، حيث جاء في بيان رئاسة الوزراء العراقية: "بحث الوزير خلال الاتصال مع بلينكن المخاطر المترتبة على استمرار العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وتأثيره على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكداً ضرورة أن تضاعف الولايات المتحدة وباقي الدول الكبرى الجهود من أجل إيقاف هذه الحرب".
وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير.
وتتبنى الفصائل العراقية بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
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