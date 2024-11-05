https://sarabic.ae/20241105/زعيم-عربي-يصدر-عفوا-رئاسيا-شمل-أكثر-من-4-آلاف-شخص-1094501665.html
زعيم عربي يصدر عفوا رئاسيا شمل أكثر من 4 آلاف شخص
زعيم عربي يصدر عفوا رئاسيا شمل أكثر من 4 آلاف شخص
سبوتنيك عربي
أصدر زعيم عربي، مرسوما رئاسيا، بالعفو عن المحبوسين بمناسبة الاحتفال بذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T11:13+0000
2024-11-05T11:13+0000
2024-11-05T11:13+0000
الجزائر
عبد المجيد تبون
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https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092462327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e55862caee0740a76e5b39dbac752e05.jpg
وأفادت قناة النهار الجزائرية، بأن "المرسوم الرئاسي للرئيس عبد المجيد تبون جاء فيه بأن يستفيد الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لإندلاع الثورة".ووفقا للمرسوم، يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذي تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 24 شهرا أو يقل عنها، فيما يستفيد عفوا كليا للعقوية الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي باقي عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها.كما يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30 سنة أو يقل عنها، وفقا للمرسوم الرئاسي.ويحتفل الجزائريون بذكرى انطلاق الثورة الجزائرية عام 1954 والتي أدت إلى استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962.
https://sarabic.ae/20211211/تبون-مظاهرات-11-ديسمبر-أثبتت-قوة-الثورة-الجزائرية-ومنهجيتها-1053813211.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, عبد المجيد تبون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, عبد المجيد تبون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
زعيم عربي يصدر عفوا رئاسيا شمل أكثر من 4 آلاف شخص
أصدر زعيم عربي، مرسوما رئاسيا، بالعفو عن المحبوسين بمناسبة الاحتفال بذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر.
وأفادت قناة
النهار الجزائرية، بأن "المرسوم الرئاسي للرئيس عبد المجيد تبون جاء فيه بأن يستفيد الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لإندلاع الثورة".
ووفقا للمرسوم، يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذي تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 24 شهرا أو يقل عنها، فيما يستفيد عفوا كليا للعقوية الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي باقي عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها.
11 ديسمبر 2021, 13:30 GMT
كما يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30 سنة أو يقل عنها، وفقا للمرسوم الرئاسي.
ويحتفل الجزائريون بذكرى انطلاق الثورة
الجزائرية عام 1954 والتي أدت إلى استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي
عام 1962.