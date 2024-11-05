https://sarabic.ae/20241105/عداؤون-روس-وسوريون-يجوبون-ضواحي-دمشق-في-يوم-الوحدة-الوطنية-الروسية-1094502821.html

عداؤون روس وسوريون يجوبون ضواحي دمشق في يوم الوحدة الوطنية الروسية

عداؤون روس وسوريون يجوبون ضواحي دمشق في يوم الوحدة الوطنية الروسية

سبوتنيك عربي

أقام متسابقون روس وسوريون من مختلف الفئات العمرية، ماراثوناً رياضياً لمسافة 10 كيلومترات، في منطقة يعفور، على الطريق الدولي بين سوريا ولبنان، في ريف دمشق... 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T11:51+0000

2024-11-05T11:51+0000

2024-11-05T11:51+0000

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ونظمت الممثلية التجارية الروسية في سوريا، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي السوري، الماراثون الذي تحول إلى رسالة للاندماح الرياضي والثقافي ما بين الشباب السوري والروسي.وأكد الدكتور جورج أساتريان، رئيس الممثلية التجارية الروسية في سوريا، أن التهنئة المقدمة اليوم بمناسبة يوم الوحدة الوطنية ليست للشعب الروسي فقط بل للشعب السوري أيضاً، حيث يوجد أكثر من 150 ألف مواطن سوري في روسيا اليوم يشاركون الشعب الروسي أفراحه وأحزانه.من جهته، قال سليمان حويلة، رئيس اتحاد ألعاب القوى في سوريا، إن نحو 90 لاعبا شاركوا في الماراثون، 40 لاعبا منهم سوريون.وقال سامر السمير، الحاصل على المركز الثاني في الماراثون، لـ "سبوتنيك" إن هذا المارثون ليس الأول من نوعه، مشيرا إلى أن إقامة العديد من الفعاليات الرياضية السورية الروسية، وقبل مدة أقيم سباق ماراثون في قاعدة (حميميم) كما أقيم في دمشق العديد من الفعاليات الرياضية التي تعكس مدى اندماج البلدين سواء ثقافياً أو اجتماعياً أو عسكرياً أو اقتصادياً أو حتى رياضياً.وتحتفل روسيا بيوم الوحدة الوطنية تكريمًا لذكرى الانتفاضة الشعبية التي طُرد على إثرها الغزاة البولنديين من موسكو عام 1612.إقرأ أيضا... معمرون فلسطينيون في حلب يبوحون لـ"سبوتنيك" عن احتلال إسرائيل لآخر قرية فلسطينية عام 48.

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