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الإنسان والثقافة
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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الجوع يفتك باليمنيين
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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
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عداؤون روس وسوريون يجوبون ضواحي دمشق في يوم الوحدة الوطنية الروسية
عداؤون روس وسوريون يجوبون ضواحي دمشق في يوم الوحدة الوطنية الروسية
سبوتنيك عربي
أقام متسابقون روس وسوريون من مختلف الفئات العمرية، ماراثوناً رياضياً لمسافة 10 كيلومترات، في منطقة يعفور، على الطريق الدولي بين سوريا ولبنان، في ريف دمشق... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T11:51+0000
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ونظمت الممثلية التجارية الروسية في سوريا، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي السوري، الماراثون الذي تحول إلى رسالة للاندماح الرياضي والثقافي ما بين الشباب السوري والروسي.وأكد الدكتور جورج أساتريان، رئيس الممثلية التجارية الروسية في سوريا، أن التهنئة المقدمة اليوم بمناسبة يوم الوحدة الوطنية ليست للشعب الروسي فقط بل للشعب السوري أيضاً، حيث يوجد أكثر من 150 ألف مواطن سوري في روسيا اليوم يشاركون الشعب الروسي أفراحه وأحزانه.من جهته، قال سليمان حويلة، رئيس اتحاد ألعاب القوى في سوريا، إن نحو 90 لاعبا شاركوا في الماراثون، 40 لاعبا منهم سوريون.وقال سامر السمير، الحاصل على المركز الثاني في الماراثون، لـ "سبوتنيك" إن هذا المارثون ليس الأول من نوعه، مشيرا إلى أن إقامة العديد من الفعاليات الرياضية السورية الروسية، وقبل مدة أقيم سباق ماراثون في قاعدة (حميميم) كما أقيم في دمشق العديد من الفعاليات الرياضية التي تعكس مدى اندماج البلدين سواء ثقافياً أو اجتماعياً أو عسكرياً أو اقتصادياً أو حتى رياضياً.وتحتفل روسيا بيوم الوحدة الوطنية تكريمًا لذكرى الانتفاضة الشعبية التي طُرد على إثرها الغزاة البولنديين من موسكو عام 1612.إقرأ أيضا... معمرون فلسطينيون في حلب يبوحون لـ"سبوتنيك" عن احتلال إسرائيل لآخر قرية فلسطينية عام 48.
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تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار سوريا اليوم

عداؤون روس وسوريون يجوبون ضواحي دمشق في يوم الوحدة الوطنية الروسية

11:51 GMT 05.11.2024
© Shams Melhem عداؤون روس وسوريين يجوبون ضواحي دمشق بيوم الوحدة الوطنية في روسيا
عداؤون روس وسوريين يجوبون ضواحي دمشق بيوم الوحدة الوطنية في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Shams Melhem
تابعنا عبر
أقام متسابقون روس وسوريون من مختلف الفئات العمرية، ماراثوناً رياضياً لمسافة 10 كيلومترات، في منطقة يعفور، على الطريق الدولي بين سوريا ولبنان، في ريف دمشق الغربي، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية لروسيا.
ونظمت الممثلية التجارية الروسية في سوريا، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي السوري، الماراثون الذي تحول إلى رسالة للاندماح الرياضي والثقافي ما بين الشباب السوري والروسي.
وأكد الدكتور جورج أساتريان، رئيس الممثلية التجارية الروسية في سوريا، أن التهنئة المقدمة اليوم بمناسبة يوم الوحدة الوطنية ليست للشعب الروسي فقط بل للشعب السوري أيضاً، حيث يوجد أكثر من 150 ألف مواطن سوري في روسيا اليوم يشاركون الشعب الروسي أفراحه وأحزانه.
© Sputnik . Shams Melhem عداؤون روس وسوريين يجوبون ضواحي دمشق بيوم الوحدة الوطنية في روسيا
عداؤون روس وسوريين يجوبون ضواحي دمشق بيوم الوحدة الوطنية في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
عداؤون روس وسوريين يجوبون ضواحي دمشق بيوم الوحدة الوطنية في روسيا
© Sputnik . Shams Melhem

ونوه أساتريان في تصريح لـ "سبوتنيك" بأهمية الرياضة كحالة جامعة تربط بين مختلف الشعوب وهي رسالة سلام ومحبة، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في المشاركة الجيدة والتحضيرات النوعية لهذه الفعالية التي تقام ضمن الفعاليات المتنوعة التي تقام بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية والذي يصادف الرابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.


من جهته، قال سليمان حويلة، رئيس اتحاد ألعاب القوى في سوريا، إن نحو 90 لاعبا شاركوا في الماراثون، 40 لاعبا منهم سوريون.
© Sputnik . Shams Melhem عداؤون روس وسوريين يجوبون ضواحي دمشق بيوم الوحدة الوطنية في روسيا
عداؤون روس وسوريين يجوبون ضواحي دمشق بيوم الوحدة الوطنية في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
عداؤون روس وسوريين يجوبون ضواحي دمشق بيوم الوحدة الوطنية في روسيا
© Sputnik . Shams Melhem

وأشار حويلة في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن هذه المشاركة الكبيرة تعكس أهمية الحدث، وأن الفعاليات الرياضية تعمل على تمكين وتعزيز التواصل بين البلدين، لافتًا إلى أن الاتحاد كلف طاقما تحكيمياً للإشراف على الماراثون إضافة إلى توفير الأمور اللوجستية من بدايته حتى نهايته.

وقال سامر السمير، الحاصل على المركز الثاني في الماراثون، لـ "سبوتنيك" إن هذا المارثون ليس الأول من نوعه، مشيرا إلى أن إقامة العديد من الفعاليات الرياضية السورية الروسية، وقبل مدة أقيم سباق ماراثون في قاعدة (حميميم) كما أقيم في دمشق العديد من الفعاليات الرياضية التي تعكس مدى اندماج البلدين سواء ثقافياً أو اجتماعياً أو عسكرياً أو اقتصادياً أو حتى رياضياً.
© Sputnik . Shams Melhem عداؤون روس وسوريين يجوبون ضواحي دمشق بيوم الوحدة الوطنية في روسيا
عداؤون روس وسوريين يجوبون ضواحي دمشق بيوم الوحدة الوطنية في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
عداؤون روس وسوريين يجوبون ضواحي دمشق بيوم الوحدة الوطنية في روسيا
© Sputnik . Shams Melhem

وحقق المراكز الثلاثة الأولى في السباق على التوالي لفئة الذكور المتسابقين: قتيبة قناة وسامر السمير وموسى الأحمد، ولدى الإناث جولي فياض، ونيلما مقداد، وليمار العلي.

وتحتفل روسيا بيوم الوحدة الوطنية تكريمًا لذكرى الانتفاضة الشعبية التي طُرد على إثرها الغزاة البولنديين من موسكو عام 1612.
إقرأ أيضا... معمرون فلسطينيون في حلب يبوحون لـ"سبوتنيك" عن احتلال إسرائيل لآخر قرية فلسطينية عام 48.
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