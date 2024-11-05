https://sarabic.ae/20241105/قمة-جبل-جليدي-الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-مفاجأة-للأعداء-بشأن-مستودعات-الصواريخ-الإيرانية-1094512719.html

"قمة جبل جليدي".. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مفاجأة للأعداء بشأن مستودعات الصواريخ الإيرانية

"قمة جبل جليدي".. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مفاجأة للأعداء بشأن مستودعات الصواريخ الإيرانية

سبوتنيك عربي

قال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، اليوم الثلاثاء، إن كل مدينة في طهران بها مخزون صواريخ. 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T16:14+0000

2024-11-05T16:14+0000

2024-11-05T16:14+0000

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وتابع في حديث للتلفزيون الوطني الإيراني: "هناك عدد قليل من المدن في إيران ليس بها مستودع صواريخ، ومستودعات الصواريخ الإيرانية تقع على عمق 500 متر تحت الأرض"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وواصل: "عدد مدن الصواريخ لدينا مرتفع لدرجة أنه إذا تم اكتشافها، فلن يتمكنوا (الأعداء) من مواجهتها، ما تراه هو مثل قمة جبل جليدي".وأضاف قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني: "إن أنفاق الصواريخ الإيرانية تجعل أحدث رادارات التجسس متعبة ومنهكة".وكان الحرس الثوري الإيراني أكد على حتمية تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل. وقال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري العميد علي فدوي، في كلمة له، خلال مراسم "يوم مقارعة الاستكبار" في جامعة شريف للتكنولوجيا في العاصمة طهران، إن "من خصائص حرب غزة كشف الأكذوبة المستمرة منذ 96 عاما عن الكيان الصهيوني".وأكد أن "إيران والمقاومة تقفان إلى جانب شعب غزة وفلسطين"، قائلا إن "'بعض الدول العربية تساعد إسرائيل سرا وتحتفظ بعلاقات مع هذا الكيان، بينما دول المقاومة لم تترك الشعب الفلسطيني وحيدا".وأبلغت إيران، في وقت سابق، دبلوماسيين أنها فقدت 4 جنود ومدنيا في الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدفها.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.

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