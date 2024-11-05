كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20241105/كاسحة-الجليد-النووية-الروسية-تشوكوتكا-1094505149.html
كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا"
كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا"
سبوتنيك عربي
كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا"
2024-11-05T13:46+0000
2024-11-05T13:57+0000
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سيقام الحفل الرسمي لإطلاق كاسحة الجليد النووية العالمية "تشوكوتكا" للمشروع 22220، والتي تم بناؤها بأمر من شركة "روساتوم" الحكومية، في سانت بطرسبرغ، في "مصنع البلطيق" التابع لشركة بناء السفن المتحدة، اليوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما ذكرته الخدمة الصحفية لشركة "أتومفلوت".ويجدر بالذكر أن كاسحة "تشوكوتكا" هي السلسلة الرابعة (الإنتاج الخامس على التوالي) لكاسحة الجليد النووية العالمية للمشروع 22220. تم إبرام عقد بناء كاسحة الجليد التي تعمل بالطاقة النووية بين "أتومفلوت" (جزء من شركة روساتوم الحكومية) وبحر البلطيق. المصنع (جزء من شركة بناء السفن المتحدة) في أغسطس/ آب عام 2019 بناءً على نتائج المسابقة المفتوحة.تم وضع بناء أساس كاسحة الجليد في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020. ووفقًا لشروط العقد، يجب على شركات بناء السفن تسليم "تشوكوتكا" إلى العميل في ديسمبر 2026.للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا"
كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا"

كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا"

13:46 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 13:57 GMT 05.11.2024)
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تعرّف من خلال إنفوغراف "سبوتنيك" على أكبر وأقوى السفن التي تعمل بالطاقة النووية في العالم - كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا".
سيقام الحفل الرسمي لإطلاق كاسحة الجليد النووية العالمية "تشوكوتكا" للمشروع 22220، والتي تم بناؤها بأمر من شركة "روساتوم" الحكومية، في سانت بطرسبرغ، في "مصنع البلطيق" التابع لشركة بناء السفن المتحدة، اليوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما ذكرته الخدمة الصحفية لشركة "أتومفلوت".
كاسحة الجليد النووية الروسية تشوكوتكا - سبوتنيك عربي
كاسحة الجليد النووية الروسية تشوكوتكا - سبوتنيك عربي
ويجدر بالذكر أن كاسحة "تشوكوتكا" هي السلسلة الرابعة (الإنتاج الخامس على التوالي) لكاسحة الجليد النووية العالمية للمشروع 22220. تم إبرام عقد بناء كاسحة الجليد التي تعمل بالطاقة النووية بين "أتومفلوت" (جزء من شركة روساتوم الحكومية) وبحر البلطيق. المصنع (جزء من شركة بناء السفن المتحدة) في أغسطس/ آب عام 2019 بناءً على نتائج المسابقة المفتوحة.
تم وضع بناء أساس كاسحة الجليد في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020. ووفقًا لشروط العقد، يجب على شركات بناء السفن تسليم "تشوكوتكا" إلى العميل في ديسمبر 2026.
للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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